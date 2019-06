"Vseskozi moramo ostati osredotočeni, ne glede na to, kako se bo gibal izid," pravi Franco Foda. Foto: EPA

Opogumlja jih dobra forma nosilcev v njihovih klubih ob koncu sezone in menijo, da se ne more ponoviti marčevska tekma iz Haife, ko so "iz štirih strelov dobili štiri gole" (4:2). Do zdaj so na Koroškem prodali 18.000 vstopnic, skupaj jih je na voljo 30.000.

"Prepričan sem, da bomo dobro igrali, da bo izid ugoden in da bom nadaljeval svoje delo na klopi Avstrije," je na novinarski konferenci na stadionu Wörthersee dejal selektor Franco Foda.

Marca lani je na srečanju proti Sloveniji drugič sedel na klopi, potem ko je novembra 2017 debitiral proti Urugvaju na Dunaju. Tedaj je šlo za prijateljsko tekmo, prizorišče je bil prav tako Celovec, izid pred 18.100 gledalci pa 3:0 za Avstrijce.

Avstrijski selektor Foda in kapetan Baumgartlinger na novinarski konferenci pred tekmo #AUTSVN. Foda: "Slovenci imajo na krilih nevarna Verbiča in Iličića, v dobri formi je Šporar. So kompaktna ekipa. Za obe moštvi je tekma kot finale. Trenirali smo dobro, poškodb ni." #srcebije pic.twitter.com/GP7DAGcuLU — Matej Rijavec (@Matej_Rijavec) 06. junij 2019

Foda stavi na visok ritem in igro naprej

"V slovenski ekipi je nekaj sprememb v primerjavi s takratno tekmo. Kevina Kampla ni več v reprezentanci, takrat je še igral. Imajo tudi novega selektorja, spremenil se je sistem igre. Slovenija ima veliko kakovosti v napadu. Na krilih sta kreativna Verbič in Iličić, Šporar pa dobro izkorišča igro v globino. Moštvo je zelo kompaktno, ima tudi dobre protinapade. Toda najpomembnejše je, kako bomo reagirali mi. Pokazati moramo to, kar smo trenirali v zadnjih dneh – visok ritem, veliko dinamike in veliko igre naprej. Mislim, da bo to jutri odločilno. V obrambi moramo biti zelo kompaktni in seveda v vseh fazah igre maksimalno osredotočeni," je poudaril Foda.

53-letni nemški strokovnjak iz Mainza, ki je med letoma 1987 in 1996 vrhunec igralske kariere doživel pri Kaiserslauternu, Bayerju iz Leverkusna in Stuttgartu, ni želel izdati, katere igralce bo poslal v boj v petek ob 20.45: "Skoraj vse je že jasno, a tega danes žal še ne morem povedati."

Skok v zgodovino Slovenska in avstrijska reprezentanca sta se prvič pomerili že 3. aprila 1968, tudi tedaj je bila tekma odigrana v Celovcu. Pred 3.000 gledalci se je končalo z 2:2, za Slovence sta zadela Jože Zagorc in Bogdan Pirc. Selektor je bil Branko Elsner. Takšnih tekem, ki jih Nogometna zveza Slovenije ne priznava kot uradnih, je vsega skupaj šest. Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

"Vsi morajo igrati pogumno"

Bolj zgovoren je bil nekdanji branilec pri opisu priprav na tekmo. "Vsak igralec je že pred pripravami dobil navodila za individualni trening. Vsi so izpolnili tisto, kar smo od njih zahtevali. Skupaj smo se dobili v nedeljo, zaradi vročine pa smo trenirali samo enkrat na dan. Zelo veliko smo vadili hitre prehode v napad in obrambo. Ker se zavedamo, da bi lahko Slovenija igrala tudi bolj globoko nazaj, smo trenirali tudi bolj pozicijsko igro in igro v zadnji tretjini. Včeraj smo nekaj časa posvetili taktični pripravi. Bilo je dovolj časa za pripravo. Fantje so trenirali zelo pozorno in osredotočeno. Pristop vseh je bil dober in pozitiven, tudi mlajši igralci so bili zelo angažirani, saj so zelo željni učenja. Priprave so seveda pomembne, a najpomembnejše je tisto, kar bomo pokazali jutri. Hvala Bogu nimamo poškodb. V tekmo gremo zelo pozitivno."

Avstrija tako kot Slovenija še išče pravo podobo na igrišču. "Ekipa se je nekoliko spremenila, potrebovali smo nekaj časa, da smo zgradili novo hierarhijo. Zelo pomembno je, da vsi igralci, ne samo tisti najboljši, prevzamejo odgovornost. Imamo veliko izkušenih igralcev, ki so v zadnjih letih odigrali pomembne vloge v svojih klubih, a na pogumno igro morajo biti pripravljeni vsi. Vsak igralec ve, zakaj gre jutri. Tekma je za obe moštvi kot finale. Pomembno je, da smo pogumni, samozavestni in verjamemo vase. Vseskozi moramo ostati osredotočeni, ne glede na to, kako se bo gibal izid," je opozoril Foda, čigar oče prihaja iz Benetk.

"Napetost visoka, toda to sodi zraven"

Svoja pričakovanja je predstavil tudi kapetan Julian Baumgartlinger, vezist Bayerja iz Leverkusna, ki je v 10 letih zbral 68 nastopov za Avstrijo: "Vse je jasno: smo še brez točk, igramo doma, tekmeca želimo premagati. Razpoloženje je dobro, kar intenzivno smo trenirali. Dobro smo izkoristili čas, ki smo ga imeli na voljo. Napetost je visoka, toda to sodi zraven in zaradi tega nismo v zadregi. To poznamo že iz prejšnjih kvalifikacijskih ciklusov in iz Lige narodov. Za nogometaša je nekaj vsakdanjega, s stresom se normalno spopadamo. Ustvariti želimo dobro vzdušje, pogovarjamo se, kako lahko odigramo bolje, kot smo na prejšnjih tekmah. Žogo želimo imeti veliko časa v svoji posesti, da bo moral tekmec veliko teči."

Kek pred mikrofonom ob 18.30

Avstrijci bodo zelenico stadiona ob Vrbskem jezeru preizkusili ob 17.00, Slovenci pa bodo trenirali ob 19.00. Razmišljanja Matjaža Keka pred dvobojem bomo slišali na novinarski konferenci pol ure prej.

Skoraj osem let že slovenska reprezentanca ni igrala kvalifikacijske tekme proti kateri izmed svojih sosed, nazadnje je bila septembra 2011 v Firencah tekmec Italija. Tedaj je Kek zadnjič sedel na slovenski klopi v gosteh v svojem prvem mandatu.

Posnetek celotne novinarske konference (s tolmačem v slovenščino)