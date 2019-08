Takole je Sergi Guardiola zadel za veliko točko. Foto: EPA

Po zmagi v uvodnem krogu je kraljevi klub na prvi domači tekmi v novi sezoni le remiziral. Zinedine Zidane ni v prvo enajsterico uvrstil nobene poletne okrepitve, sta pa srečanje začela tako Gareth Bale kot James Rodriguez, ki sta bila ves prestopni rok do zdaj na izhodnih vratih. Kolumbijec se je po dveh sezonah posoje pri Bayernu vrnil na Santiago Bernabeu.

Prav Bale in James sta bila v prvem polčasu najnevarnejša domača nogometaša, toda njuni poskusi so zgrešili cilj. Valižan je v 68. minuti lepo po prodoru na levi strani podal pred vrata, kjer je najvišje skočil Luka Jović, toda srbski napadalec, ki je malo pred tem vstopil v igro, je ob prvem dotiku z žogo z glavo zadel le prečko. Na drugi strani je kmalu zatem nevaren poskus Walda Marina brez težav zaustavil Thibaut Courtois.

Raphael Varane je v 82. minuti spravil žogo na rob kazenskega prostora, kjer jo je sprejel Karim Benzema, nato pa je francoski napadalec z izvrstnim udarcem iz obrata premagal nemočnega Jordija Masipa. Dosegel je svoj 150. zadetek v La ligi, s čimer je prvi Francoz s tem dosežkom in sedmi nogometaš Reala, ki mu je to uspelo.

Toda domače vodstvo je trajalo le šest minut, saj je v 88. minuti Oscar Plano prodrl mimo Sergia Ramosa in pred posredovanjem Danija Carvajala podal med Casemira in Varana, na levi strani je utekel Sergi Guardiola, ki je žogo poslal za hrbet Courtoisa in poskrbel, da Valladolid – v 1.krogu je v Sevilli ugnal Betis – tudi po drugem zahtevnem gostovanju ostaja neporažen.

2. krog:

GRANADA - SEVILLA 0:1 (0:0)

Jordan 52.

LEVANTE - VILLARREAL 2:1 (0:1)

Roger 68./11-m, 73./11-m; Moreno 3.

OSASUNA - EIBAR 0:0

REAL MADRID - VALLADOLID 1:1 (0:0)

Benzema 82.; Guardiola 88.

GETAFE - ATHLETIC BILBAO 1:1 (1:1)

Mata 12.; Garcia 6.

CELTA VIGO - VALENCIA 1:0 (1:0)

Fernandez 15.

Cillessen (Valencia) je v 93. minuti ubranil 11-m Denisu Suarezu.

Nedelja ob 17.00:

ALAVES - ESPANYOL

MALLORCA - REAL SOCIEDAD

Ob 19.00:

LEGANES - ATLETICO MADRID

Ob 21.00:

BARCELONA - BETIS