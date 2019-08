Antoine Griezmann in Frenkie de Jong sta odmevni okrepitvi Barcelone pred novo sezono. Foto: EPA

Barca, ki je v zadnjih enajstih letih kar osemkrat osvojila državno prvenstvo, je lani ob 26. zvezdici imela 11 točk več kot Atletico in kar rekordnih 19 od največjega tekmeca, Reala, a vseeno so sezono v taboru blaugrane končali razočarani. Razlog je drugi zaporedni izpad v Ligi prvakov po visoki prednosti na prvi tekmi. Maja je na Anfieldu Liverpool v polfinalu najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu premagal španske prvake s 4:0, potem ko je na Camp Nouu klonil s 3:0. Za piko na i razočaranju je poskrbela še Valencia, ki je bila boljša od Barce v finalu kraljevega pokala (2:1).

Lestvica sezone 2018/19: BARCELONA 38 26 9 3 90:36 87 ATLETICO MADRID 38 22 10 6 55:29 76 REAL MADRID 38 21 5 12 63:46 68 VALENCIA 38 15 16 7 51:35 61 GETAFE 38 15 14 9 48:35 59 SEVILLA 38 17 8 13 62:47 59 ESPANYOL 38 14 11 13 48:50 53 ATHLETIC BILBAO 38 13 14 11 41:45 53 REAL SOCIEDAD 38 13 11 14 45:46 50 REAL BETIS 38 14 8 16 44:52 50 ALAVES 38 13 11 14 39:50 50 EIBAR 38 11 14 13 46:50 47 LEGANES 38 11 12 15 37:43 45 VILLARREAL 38 10 14 14 49:52 44 LEVANTE 38 11 11 16 59:66 44 REAL VALLADOLID 38 10 11 17 32:51 41 CELTA VIGO 38 10 11 17 53:62 41 GIRONA 38 9 10 19 37:53 37 HUESCA 38 7 12 19 43:65 33 RAYO VALLECANO 38 8 8 22 41:70 32

V katalonski prestolnici so se pred novo sezono močno okrepili in znova napovedali boj za vse lovorike – do zdaj so trojček osvojili v letih 2009 in 2015 –, čeprav večina navijačev dvomi, da jim kaj takega lahko uspe pod taktirko Ernesta Valverdeja. "Težko je kar koli reči po lanski sezoni, ki smo jo končali z grenkim priokusom, toda ničesar ne obžalujem in bom ponovil besede. Verjamem v naše igralce in strokovni štab, da se bomo skupaj borili za vse lovorike. Morda dajemo premalo veljave La ligi, ki smo jo osvojili osmič v 11 letih. Za vsak klub je tak dosežek izvrsten," je na predstavitvi ekipe dejal kapetan in prvi zvezdnik Lionel Messi, ki bo zaradi poškodbe izpustil uvodni obračun na San Mamesu proti vedno neugodnemu Athletic Bilbau.

Glavni okrepitvi pred novo sezono sta Antoine Griezmann – Barca je aktivirala 120-milijonsko odkupno klavzulo – in Frenkie de Jong, za prihod katerega so se z Ajaxom dogovorili že januarja. Francoz bo zaostril konkurenco v napadu, Nizozemec, ki velja za enega najobetavnejših vezistov na svetu, pa naj bi počasi prevzel v roke kreacijo katalonske igre. Mesto drugega vratarja je zasedel Neto, ki je prišel iz Valencie, iz Betisa pa se je preselil levi bočni branilec Junior Firpo, ki bo predstavljal konkurenco Jordiju Albi.

Boj Barce in Reala za Neymarja

Na Camp Nouu sicer še niso popolnoma končali kadrovanja. Nejasne so usode nekaterih igralcev. Na izhodnih vratih je Philippe Coutinho, med drugim pa se z odhodom povezuje tudi Ivan Rakitić. Ob tem je Barca v igri za vrnitev v Parizu nezadovoljenega Neymarja. Za brazilskega zvezdnika je hkrati v igri tudi največji tekmec Real Madrid, ponudbe katerega naj bi bile konkretnejše od katalonskih.

Eden Hazard pravi, da se mu je s prestopom v Real Madrid izpolnila otroška želja. Foto: EPA

Kraljevi klub je s 33. naslovi najuspešnejši klub pod Pireneji, toda v zadnjih dveh sezonah na tretjem mestu ni bil konkurenčen za končno slavje. Pred dvema letoma je vseeno za uspešno sezono poskrbel z osvojeno Ligo prvakov, v pretekli – pred katero je ostal brez prvega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki se je preselil k Juventusu – pa je razočaral na vseh tekmovanjih. V kraljevem pokalu ga je izločila Barcelona, v Ligi prvakov pa je izpadel že v osmini finala, kjer je bil močnejši Ajax.

Po slabi lanski sezoni, med katero se je na klop znova usedel pred tem izjemno uspešni Zinedine Zidane, so bili pri Realu zelo dejavni na poletni tržnici. Najbolj odmeven je prihod Edena Hazarda iz Chelseaja. Belgijec, ki je Realovo blagajno obremenil za okoli 100 milijonov evrov, je prevzel mesto prvega zvezdnika ekipe. Obramba kraljevega kluba je močnejša za Brazilca Ederja Militaa in Francoza Ferlanda Mendyja, konkurenco v napadu je zaostril Srb Luka Jović, veliki up za prihodnost pa je Brazilec Rodrygo. Velika želja Zidana je bil Paul Pogba, ki pa je (za zdaj) ostal pri Manchester Unitedu. Še vedno sta nejasni usodi Garetha Bala in Jamesa Rodrigueza, ki bi kljub številnim poletnim govoricam lahko ostala na Santiagu Bernabeuu.

“Ko Real Madrid ne zmaguje, se zdi, kot da je konec sveta. Ta klub je dal ogromno nogometu, več kot je dobil nazaj. Zdaj imamo dobro mešanico mladosti in izkušenj. S pravim odnosom se bomo vrnili tja, kjer smo bili,“ je povedal eden najizkušenejših madridskih nogometašev, Marcelo, ki se je povezoval z odhodom v Italijo, a so bile, kot je dejal Brazilec, to le govorice.

Joao Felix je eden najbolj nadarjenih nogometašev na svetu. Foto: EPA

Še dejavnejši kot Real je bil na tržnici njegov mestni tekmec in dvakratni zaporedni španski podprvak Atletico, ki je pomladil moštvo. Diego Simeone se sooča z največjimi spremembami v ekipi v osemletnem vodenju colchonerosov. Po odhodu najnevarnejšega nogometaša Griezmanna je nov prvi ofenzivni adut mladi Joao Felix. Portugalec, za katerega je Benfica iz španske prestolnice prejela 126 milijonov evrov, je že navdušil na pripravljalnih tekmah. Močno zasedbo v napadu bo na Wandi Metropolitanu še okrepil Rodrigo Moreno, ki bo za 55 milijonov evrov prestopil iz Valencie.

Atleticova glavna moč je bila v zadnjih letih trdna obramba na čelu s slovenskim reprezentantom Janom Oblakom, štirikratnim zaporednim prejemnikom nagrade Zamora za vratarja, ki je v La ligi prejel najmanj zadetkov. Škofjeločan seveda ostaja nesporna številka ena, je pa v obrambi prišlo do kar nekaj sprememb. Atletico so zapustili dolgoletni pomembni členi zasedbe Diego Godin, Juanfran in Felipe Luis, odšel pa je tudi Lucas Hernandez. Vrzel na levem boku bo pomagal zapolniti Brazilec Renan Lodi, v osrčju obrambe njegov rojak Felipe in Španec Mario Hermoso, na desni strani pa angleški reprezentant Kieran Trippier. V vezni vrsti, kjer se bo najbolj poznal odhod Rodrija v Manchester City, sta novi imeni Marcos Llorente, ki je prišel iz Reala, in Mehičan Hector Herrera.

"To je popolnoma prenovljena ekipa. Od prihoda Simeoneja je ostala le še peščica igralcev. Novi nogometaši so prišli z velikimi pričakovanji, hkrati pa so pripravljeni trdo delati. Še nikoli nisem bil pred novo sezono tako navdušen," je povedal novi kapetan Koke, otrok kluba, ki je s 27 leti med najizkušenejšimi v moštvu.

Osasuna , Granada in Mallorca znova med elito

Četrto mesto je lani z izvrstnim zaključkom sezone zasedla Valencia. Najbolj zveneči okrepitvi pokalnih prvakov sta napadalec Maxi Gomez in vratar Jasper Cillessen. Največje presenečenje lanske sezone je bil Getafe, ki je zasedel peto mesto. Verjetno največji uspeh kluba je, da so obdržali trenerja Joseja Bordalasa. Lani šesta Sevilla v sezono vstopa pod vodstvom nekdanjega trenerja Reala Julena Lopeteguija. Na sredini je glavna okrepitev Oliver Torres, ki je veliko obetal v mlajših selekcijah, v članski konkurenci pa še ni upravičil velikih pričakovanj, v obrambi Jules Kounde, v napadu pa prvi strelec nizozemske lige Luuk de Jong in Ronny Lopes. Odšla sta najboljša igralca moštva v lanski sezoni Wisaam Ben Yedder in Pablo Sarabia. Pri mestnem tekmecu Betisu so izgubili nekaj pomembnih členov, a z Nabiljem Fekirjem pripeljali zelo odmevno okrepitev. Po dveh letih sta se med elito vrnili Osasuna in Granada, po šestih pa Mallorca.

1. krog, petek ob 21.00:

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA

Sobota ob 17.00:

CELTA VIGO - REAL MADRID

Ob 19.00:

VALENCIA - REAL SOCIEDAD

Ob 21.00:

LEGANES - OSASUNA

VILLARREAL - GRANADA

Nedelja ob 17.00:

ALAVES - LEVANTE

Ob 19.00:

ESPANYOL - SEVILLA

Ob 21.00:

ATLETICO MADRID - GETAFE

MALLORCA - EIBAR

Ob 22.00:

REAL BETIS - REAL VALLADOLID