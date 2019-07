Alžirski navijači so slavili na pariških ulicah. Foto: AP

Alžirski nogometni navdušenci so na ulicah francoskega glavnega mesta rajali po uvrstitvi v finale afriškega prvenstva. Burno praznovanje se je sprevrglo v izgrede, navijači so v bližini Elizejskih poljan prevračali smetnjake in uničevali, kar jim je prišlo pod roke.

Alžirija naskakuje drugi naslov afriškega prvaka. V polfinalu je z 2:1 premagali Nigerijo, v 95. minuti pa je z odlično izvedenim prostim strelom odločil prvi zvezdnik reprezentance Riyad Mahrez, ki je rojen v Franciji, kjer je tudi odraščal. Puščavske lisice se bodo za naslov v petek v Kairu pomerile s Senegalom.