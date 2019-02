Jose Maria Gimenez je načel mrežo stare dame. Foto: Reuters

Juventus je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu še neporažen in je na dobri poti do osmega zaporednega naslova. V Ligi prvakov na naslov čaka vse od leta 1996 in čez tri tedne bo pred staro damo zares težka naloga. Jan Oblak se je izkazal z dvema obrambama, v ospredju pa je bil tudi videosodnik.

Oblak preprečil veselje Ronaldu

Serijski italijanski prvaki so pogumno začeli na stadionu Wanda Metropolitano, ki bo 1. junija gostil tudi finale Lige prvakov. Cristiano Ronaldo je s prostega strela s 30 metrov nevarno zapretil, Oblak pa je žogo odbil prek vrat. V 12. minuti je bil z glavo iz bližine premalo natančen Leonardo Bonucci. Gostitelji so se zbrali po četrt ure igre. Po strelu Thomasa Parteyja od daleč je bil Wojciech Szczesny na mestu.

Cristiano Ronaldo je imel dve lepi priložnosti. Po koncu tekme se je lahko le držal za glavo. Foto: Reuters

Diego Costa s simuliranjem že prelisičil Zwayerja, ne pa tudi VAR-a

V 27. minuti je Diego Costa padel tik pred kazenskim prostorom, potem ko se ga je le dotaknil Mattia de Siglio. Sodnik Felix Zwayer je na presenečenje vseh pokazal na belo točko. Videosodnik ga je hitro popravil in ostalo je pri prostem strelu z roba kazenskega prostora. Prav lahko pa bi tudi Diego Costa dobil rumeni karton za simuliranje.

Griezmann v prečko

Costa je imel v 50. minuti izjemno priložnost za vodstvo Atletica, ko je prišel sam do roba kazenskega prostora, nato pa zelo slabo zadel žogo, ko se je že otresel Bonuccija. Tri minute zatem je Antoine Griezmann poskušal z lobom, Szczesny pa je izvrstno posredoval in žogo poslal v prečko.

Zadetek Morate razveljavljen

Zadnjih 20 minut je minilo popolnoma v znamenju colchonerosov. V 70. minuti je nekdanji Juventusov napadalec Alvaro Morata z glavo zatresel mrežo. Zwayer je zadetek priznal, a ga je videosodnik upravičeno razveljavil zaradi prekrška nad Giorgiem Chiellinijem. Morata, ki je vstopil v 58. minuti, je tik pred strelom z glavo od zadaj malce porinil Chiellinija.

Kapetan Diego Godin je poskrbel za lepo prednost Atletica. Foto: Reuters

Gimenez in Godin izkoristila zmedo v obrambi gostov

V 78. minuti je Atletico vendarle zasluženo povedel. Po kotu je do odbite žoge prišel Jose Maria Gimenez in s sedmih metrov z desno nogo zatresel mrežo. V gneči je padel Bonucci, znova si je posnetek ogledal videosodnik, ki pa tokrat zadetka ni razveljavil. Sedem minut pred koncem je s prostega strela z desne strani podal Griezmann, Mario Mandžukić je nespretno izbil žogo in Diego Godin je odlično reagiral. Z desne strani je žogo mimo Ronalda tik ob vratnici poslal v mrežo.

Oblak, ki je z Atleticom odigral že 41 tekem v Ligi prvakov (23-krat ni dobil gola), se je izkazal še v zadnji minuti po strelu Federica Bernardeschija z roba kazenskega prostora. Ronaldo pa je zatem žogo poslal čez gol.

Nabil Bentaleb je bil dvakrat natančen z bele točke. Foto: Reuters

Grenak poraz Schalkeja

Schalke, ki je v Bundesligi šele na 14. mestu, se je zelo dobro upiral favoriziranemu Manchester Cityju. Izbranci Domenica Tedesca so pet minut pred koncem še vodili z 2:1 in imeli igralca več, a je sinjemodrim uspel preobrat.

Agüero kaznoval veliko napako Fährmanna

Vodilna ekipa Premier lige je v uvodne četrt ure pritisnila. V 18. minuti je vratar Ralf Fährmann naredil veliko napako. Podal je do Salifa Saneja, ki si ni uspel zaustaviti žoge, odvzel mu jo je David Silva in podal v sredino, kjer je Sergio Agüero zatresel mrežo.

Leroy Sane je zablestel pri Schalkeju. Pep Guardiola ga je hvalil, ko je bil trener Bayerna, in seveda ga je vzel v Manchester. Zadetka na Veltins Areni se Sane ni pretirano veselil. Foto: Reuters

Bentaleb dvakrat natančen z bele točke

Schalke se je otresel pritiska in v 25. minuti je Mark Uth z močnim strelom malce zgrešil vrata. Devet minut zatem je Daniel Caligiuri poskusil s 25 metrov z levo nogo, diagonalni strel je zadel Nicolasa Otamendija v roko. Žoga, ki je letela v okvir vrat, je spremenila smer in zletela mimo gola. Oglasil se je videosodnik in Carlos del Cerro Grande je za več kot tri minute prekinil tekmo in se posvetoval. Španski sodnik je nato pokazal na belo točko, Otamendi pa je prejel rumeni karton in ne bo igral na povratni tekmi. Z enajstih metrov je Nabil Bentaleb z levo nogo poslal Edersona v napačno smer.

Na Veltins Areni so navijači začeli verjeti v zmago Schalkeja, ko je v zadnji minuti prvega polčasa Fernandinho podrl Saneja, z obema rokama ga je povlekel in sodnik del Cerro Grande se je takoj še drugič odločil za najstrožjo kazen. Tudi Fernandinho bo po rumenem kartonu počival na povratni tekmi. Bentaleb je tokrat zamenjal stran, Ederson se je dotaknil žoge, ki pa je vseeno končala v mreži.

Joker Sane jo je zagodel nekdanjim soigralcem

Sredi drugega polčasa se je položaj za Schalke še precej izboljšal. Otamendi je zadel rezervista Guida Burgstallerja v koleno in prejel drugi rumeni karton. Pep Guardiola je moral spremeniti obrambno vrsto, Silvo je zamenjal Vincent Kompany. V 78. minuti je vstopil Leroy Sane, ki je med letoma 2011 in 2016 pustil neizbrisen pečat na Veltins Areni.

Pet minut pred koncem rednega dela je Caligiuri 24 metrov od vrat naredil prekršek nad Raheemom Sterlingom. Sane je s prostega strela z levo nogo velemojstrsko zavrtinčil žogo prek živega zidu in jo poslal pod prečko, Fährmann je bil nemočen.

Sterling odločil v zadnji minuti

V zadnji minuti je Ederson podal do Sterlinga, ki se je otresel Bastiana Oczipke (padel je zelo hitro) in s petih metrov matiral Fährmanna za zmago gostov.

Osmina finala:

SCHALKE - MANCHESTER CITY 2:3 (2:1)

Bentaleb 38./11-m, 45./11-m; Agüero 18., L. Sane 85., Sterling 90.

RK: Otamendi 68./Man. City

Schalke: Fährmann, Bruma, S. Sane, Nastasić, Caligiuri, Serdar, Bentaleb, Oczipka, McKennie (78./Skrzybski), Mendyl (65./Burgstaller), Uth (88./Harit).

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Silva (70./Kompany), Gündogan, De Bruyne (87./Zinčenko), Bernardo Silva, Agüero (78./L. Sane), Sterling.

Sodnik: Carlos del Cerro Grande

ATLETICO MADRID - JUVENTUS 2:0 (0:0)

Gimenez 78., Godin 83.

Atletico: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Thomas (61./Lemar), Koke (67./Correa), Saul Niguez, Rodrigo, Griezmann, Diego Costa (58./Morata).

Juventus: Szczesny, de Sciglio, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Pjanić (72./Can), Bentancur, Matuidi (84./Cancelo), Dybala (80./Bernanrdeschi), Ronaldo, Mandžukić.

Sodnik: Felix Zwayer

Povratni tekmi bosta 12. marca.

Odigrano v torek:

LYON - BARCELONA 0:0

LIVERPOOL - BAYERN 0:0

Povratni tekmi bosta 13. marca.

Odigrano prejšnji teden:

TOTTENHAM - BORUSSIA (D) 3:0 (0:0)

Son 47., Vertonghen 83., Llorente 86.

AJAX - REAL MADRID 1:2 (0:0)

Ziyech 75.; Benzema 60., Asensio 87.

Povratni tekmi bosta 5. marca.

MANCHESTER UNITED - PARIS SG 0:2 (0:0)

Kimpembe 53., Mbappe 60.

RK: Pogba 89./Manchester United

ROMA - PORTO 2:1 (0:0)

Zaniolo 70., 77.; Lopez 79.

Povratni tekmi bosta 6. marca.