Po 3 od 10 krogov kvalifikacij Slovenija v skupini G zaseda predzadnje, peto mesto. Za drugim Izraelom zaostaja za 5 točk, za vodilno Poljsko 7 točk in to po manj kot tretjini boja za uvrstitev na Euro 2020. Pred petkovo tekmo v Celovcu je veljalo, da mora Avstrija zmagati, Slovenija pa ne izgubiti. In kaj zdaj po 0:1 in izredno bledi ter nenevarni predstavi Slovencev?

Preuranjeno za računanje verjetnosti

"Trenutno me sploh ne zanima, kateri smo, mene zanima, kateri bomo na koncu kvalifikacij. Tudi razpored ni ravno idealen. Po 3. krogu govoriti kje si, kaj si, je preuranjeno. Vendar je pa jasno, da nam manjkajo točke. Zdaj vidimo, da nas bo tekma z Makedonijo še nakaj časa tepla," je Matjaž Kek na novinarski konferenci na stadionu Vrbsko jezero zavrnil razpravo o točkovni kombinatoriki.

Kek: Avstrija ima individualno kvaliteto

Slovenci zaželeni gostje

A slovenska nogometna realnost je kruta: pred izbrano vrsto je četverica, forma Slovenije v gosteh pa je obupna. Od leta 2015 dalje so Slovenci na 20 gostovanjih slavili vsega trikrat: pri San Marinu, na Malti in pri B-postavi Črne Gore. Ravno omenjeno lansko junijsko gostovanje v Podgorici je tudi zadnja zmaga Slovenije, edini uspeh na zadnjih 14 uradnih tekmah (in dodamo lahko še januarsko soočenje reprezentance Prve lige z vojaško reprezentanco Kitajske).

"Čestitke Avstriji za zmago. Predvsem v 1. polčasu so bili veliko boljši, ko smo si privoščili preveč napak. Ravno ko smo se rešili tega pritiska in vzpostavili ravnotežje, smo dobili gol. Škoda na koncu, da ni bilo izenačenja, a bili so boljši," je uvodoma na novinarski konferenci gostiteljem čestital Kek.

Oblak najboljši Slovenec v Celovcu

Po obujenem upanju na svetlejše čase na marčnih tekmah v Izraelu in s Severno Makedonijo je bila predstava na avstrijskem Koroškem hladna prha. "Preveč napak pri podajah. Prihajali so na našo zadnjo linijo. Kar se tiče Alabe, smo vedeli, kakšne kvalitete je. Drugače sta dve veliki nevarnosti prišli po sredini zaradi naših napak," je selektor našteval hibe svojega moštva in jedrnato povzel poraz z Avstrijo: "Bili smo preveč pasivni. Preslabi pri dvobojih, slabi pri drugi žogi, preslabi pri odbiti žogi. Enostavno so bili močnejši, hitrejši in agresivnejši."

Brez sedmih obramb Jana Oblaka bi se ponovila zgodba iz lanskega marca, ko je Slovenija ob selektorskem krstu Tomaža Kavčiča na prijateljski tekmi v Celovcu izgubila s kar 0:3. V prvih 45 minutah je škofjeloški zid z dvema izrednima posredovanjema pokazal, zakaj velja za najbolj cenjenega slovenskega nogometaša na svetu.

Razen izida, statistika slabša kot pod Kavčičem

Na obeh tekmah na Wörthersee stadionu v razmaku 15 mesecev so obakrat v prvi enajsterici začeli Bojan Jokić, Miha Mevlja, Aljaž Struna, Jasmin Kurtić in Josip Iličić. Kljub Keku na slovenski klopi se razmerje moči ni spremenilo. Še več, v kvalifikacijah so bili Avstrijci še podjetnejši. Razmerje poskusov strelov pred 15 meseci je bilo 13:5, zdaj 18:9, obakrat je bilo v strelih v okvir vrat 8:2. Na prijateljski tekmi je posest žoge za las celo pripadla Slovencem (51:49), zdaj je bila žoga večinsko avstrijska (59:41).

"Nekajkrat smo izgubili žogo v izredno nevarnih položajih za nas. Če v celem polčasu ne spraviš žoge do njega, jo on začne iskati. V zadnjih 20 minutah, ko smo se postavili bližje, da je bil tudi Jojo boljši. Ideja je bila, da Iličića približamo napadalcu Šporarju," je Kek potrdil, da se je izjalovil prvotni načrt, pri čemer so Avstrijci odrezali najnevarnejšega Slovenca v polju, hkrati pa so sami valili napad za napadom po svoji levi strani.

Avstrijci povedli po odbitku

Debitant Popović prinesel mirnost na sredini

"Ne bi govoril o posameznikih, ker moram še enkrat vse pogledati. Zadnjih 20 minut je pokazalo, da ko smo odločnejši, ko smo dobili mirnost z Denisom Popovičem pri podajah, je izgledalo vse bolje. Pasivnost in reakcija na duela in boj za žoge, mi pa niso bili všeč," je 51-letni Mariborčan nakazal, da se reprezentančnemu debitantu v ponedeljek v Rigi obeta celo položaj v začetni postavi.

Prelomno soočenje s Stojanovićem

"Po slabem prvem polčasu je v drugem šlo v pravo smer, a mi moramo ostati samokritični, na čelu z menoj, ki sam tudi odgovorjam za to. Če bomo odločnejši in bolj samozavestni, četudi nam v določenih trenutkih manjka kvaliteta, lahko vse to nadoknadimo z ekipnim pristopom, z voljo in željo. Absolutno bom na tem vztrajal in delal naprej, da čim prej pridemo do teh točk.

Čez tri dni je nova tekma, tekmo z Avstrijo bom hitro arhiviral, ker jo moram, saj ni časa. Zdaj razmišljamo o Latviji, tekmo v Rigi moramo dobiti, zdaj je to že odločilno. Čeprav nas čaka izredno motiviran nasprotnik, ki bo dodatno podžgan še z njihovim selektorjem," je misli proti soočenju s Slavišem Stojanovićem usmeril Kek. Zgodovinsko soočenje dveh Slovencev - selektorjev bo v ponedeljek ob 20.45 (prenos na TV SLO/MMC-ju) samo neslavni derbi dna.

Analiza 2. polčasa tekme Avstrija – Slovenija

Manjkajo zmage, zlasti v gosteh

Zaradi vsega 72 ur med obema tekmama se obetajo še dodatne menjave v prvi postavi, saj je selektor izpostavil še fizični vidik. "Videli ste, da so nekateri igralci po koncu klubske sezone v preslabem stanju, da bi zdržali vso tekmo v takšnem ritmu. Čeprav, ko nam je voda tekla v grlo, smo v zadnjih 20 minutah prišli do svojih priložnosti. Manjka nam odločnost, agresivnost, pritisk na žogo," je Kek še potožil nad pomanjkljivostmi v Celovcu.

Položaj v marsičem spominja na 1. april 2009, ko je Slovenija pod vodstvom Keka izgubila v Belfastu pri Severni Irski in zdrsnila na predzadnje mesto skupine. "Severna Irska (aprila 2009) je bilo zelo daleč nazaj in ne mislim veliko primerjati. Največja razlika je, da je tista ekipa bila dve leti skupaj. Zdaj pa tega časa ni. Manjkajo zmage, Slovenija že nekaj časa ni zmagala. Samokritični moramo biti zlasti mi na in ob igrišču. Danes smo izgubili na čelu z menoj!" je odgovornost za neuspeh prevzel Kek.

Popuščanja ali predaje ni, za slovo od slovenskih novinarjev v Celovcu je selektor Slovenije že napovedal: "Jutri je trening ob 10.15 v Kranjski Gori."