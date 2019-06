Tako doma proti Poljski kot na gostovanju pri Izraelu so imeli Avstrijci pobudo in v odprtih tekmah imeli več poskusov strelov. Na Dunaju so z začetnim sistemom 4-2-3-1 priznali poraz z 0:1, na divji tekmi v Haifi pa so po uvodnem vodstvu ob postavitvi 5-4-1 izgubili z 2:4. Oba gola za severne sosede je v Izraelu dosegel Marko Arnautović.



AVSTRIJA - POLJSKA IZRAEL - AVSTRIJA Poskusi strelov 16:11 13:18 V okvir vrat 2:5 5:7 Končni izid (polčas) 0:1 (0:0) 4:2 (2:1)

Avstrija je na Fifini lestvci 34., Slovenija 63. Tržna vrednost Avstrijcev je ocenjena na 261,8 milijona evrov, medtem ko so Slovenci težki 137,5 milijona evrov, od tega Jan Oblak 80 milijonov, na drugi strani je najdražji igralec David Alaba, ki je ocenjen na 55 milijonov evrov. Foto: EPA

V skupino G je bila Avstrija izžrebana kot druga najmočnejša reprezentanca, ki je po gladki kvalifikaciji na Euro 2016 bila še pošteno razočarana po neuspehu v boju za Rusijo 2018. Cilj je bil jasen: zasesti eno izmed prvih dveh mest in se neposredno uvrstiti na Euro 2020. Avstrijci imajo v nasprotju s Slovenci še možnost rezervnega načrta: v Ligi narodov, v skupini 3 lige B so bili v konkurenci Bosne in Hercegovine in Severne Irske drugi. V primeru, da se dve reprezentanci iz kvarteta BiH, Ukrajina, Danska in Švedska uvrstijo na evropsko prvenstvo prek kvalifikacij, bo Avstrija igrala zaključni turnir Lige B.

Močno segret selektorjev stolček

"Veliko smo se pogovarjali po obeh porazih, po katerih smo bili upravičeno kritizirani zaradi naših visokih pričakovanj. A vse smo mirno in objektivno analizirali z našim strokovnim štabom. Zdaj gledamo naprej," je ob začetku junijskega zbora poudarjal selektor Franco Foda, ki je komajda preživel marec in zlasti poraz z Izraelom, na klopi katerega je avstrijska ikona Andreas Herzog. Pri severnih sosedih so številni mnenja, da bi že neuspeh s Slovenijo pomenil takojšnjo selektorsko menjavo, da bi nato s šok-terapijo skušali rešiti kar se da na ponedeljkovem gostovanju v Skopju pri Severni Makedoniji.

Za Euro 2020 sprejemljiva samo zmaga

In kaj je neuspeh za Avstrijo proti Sloveniji? Vse kar ne bo zmaga. Po uvodnih dveh krogih je Avstrija skupaj z Latvijo (drugo junijsko slovensko nasprotnico) na dnu brez točk. Z remijem proti južnim sosedom bi rdeče-beli obstali na 5. mestu skupine G, zaostanek se vodilno trojko Poljsko, Izraelom in Severno Makedonijo pa se ne bi zmanjšal, vmes bi z 2 točkama več ostala še Slovenija. V primeru poraza na celovškem stadionu ob Vrbskem jezeru bi se možnosti Avstrije za prvi dve mesti skorajda povsem razblinile.

V nemški Bundesligi prekaljeni fantje

Avstrija sicer še zdaleč nima skromne reprezentance, še več, Burschen oz. fante, kot je vzdevek avstrijske nogometne reprezentance, sestavljajo talentirani posamezniki, ki igrajo pretežno v 1. nemški ligi, od koder prihaja 15 Fodovih izbrancev. Potem je tukaj še 5 nosilcev igre prvega avstrijskega kluba RB Salzburga.

Zvezdniška vloga pripada Davidu Alabi, ki je kljub 26 letom že kar veteran Bayerna in Avstrije s 67 reprezentančnimi nastopi in 13 goli, enega je dal tudi Sloveniji na lanskem soočenju v Celovcu. Glavno napadalno breme je na Marku Arnautoviću, ki ga ravno te dni povezujejo s prestopom iz West Hama v Inter. Pri 30 letih je za hrvaškim Avstrijcem 77 reprezentančnih tekem in 20 golov, dva od njih je zabil Slovencem.

Prerokujejo jim svetlo prihodnost

Samo jedro reprezentance je precej mlado, saj se gradi na Alabi in mlajših. Z desnega krila grozi Marcel Sabitzer (25 let; 33 nastopov, 5 golov za AVT), za katerim je odlična sezona pri RB Leipzigu. Pri vzhodnonemških rdečih bikih se je letos dokazal tudi osrednji vezist Konrad Laimer (22 let), ki naj bi ravno proti Sloveniji le dočakal članski debi v dresu Avstrije, mogoče celo na račun klubskega soigralca Stefana Ilsankerja (30 let; 34/0).

Pri Herthi je svojo vredno dokazal hitronogi Valentino Lazaro (23 let; 19/1). Obrambi poveljuje kapetan Martin Hinteregger (25 let; 37/3), katerega standardni partner je Aleksander Dragović (28 let; 70/1). Avstrijci niso popolni, manjkata iskani osrednji vezist Hoffenheima Florian Grillitsch (22 let; 13/1) in vsestranski branilec Maximilian Wöber, ki je pozimi Ajax preuranjeno zamenjal za Seviila, a nato doživel težjo poškodbo.

Po zgledu Švice proti evropski eliti

A ravno mladost in silovit razvoj nogometa ter kvalitetnih mladcev v deželi severno od Karavank vračajo upanje, da ne bodo v Evropi sloveli le kot alpski smučarji in skakalci, temveč bodo vendarle obudili slavno preteklost in šli po sledeh Švice, s katero so sogostili Euro 2008 in zdaj že nekaj let velja za reprezentanco na robu velikega meta.

Ravno za potrebe evropskega prvenstva pred 11 leti so v Celovcu, kjer že dolgo ni prvoligaša, dobili nov sodoben stadion ob Vrbskem jezeru, ki sprejme kar 30 tisoč gledalcev (do petka prodanih 18 tisoč vstopnic). Mogoče odločitev, da se igra na slovenskem narodnem območju in tako blizu meje preseneča, a na Wörthersee Stadionu so junija lani premagali Nemčijo (2:1), marca Slovenijo (3:0), skratka na zadnjih 5 tekmah v Celovcu so Avstrijci iztržili 4 zmage in remi.

Ob Donavi nogomet postal evropski šport

Avstrijska nogometna reprezentance je prvo uradno tekmo odigrala že davnega leta 1902 še pod črno-žolto zastavo habsburške monarhije, ko je s 5:0 razbila drugo polovico dualistične države - Madžarsko. Po razpadu monarhije je ob Donavi zavel svež veter, nogomet je postal paradni šport in na Dunaju so se kresale ideje, ki so angleško igro preobrazile v evropsko strast.

Ni favorita, saj bo imela Slovenija veliko navijačev na tribunah. Dejstvo, da je Avstrija lani zlahka zmagala s 3:0 ni pomembno. V tistem času je bila Slovenija v najslabšem stanju, zdaj se je razmerje moči pod Matjažem Kekom spremenilo. Šlo bo za povsem drugačno tekmo za Avstrijo, ki jo čaka povsem drugačna Slovenija. Zlatko Dedić

Na SP 1934 šli kot veliki favoriti

Pod taktirko selektorja Huga Meisla se je po letu 1930 oblikoval Wunderteam (Čudežno moštvo), strah in trepet celinskih sosedov. Sestavili so niz 14 tekem brez poraza, na drugo svetovno prvenstv, ki ga je gostila Italija leta 1934 so šli Matthias Sindelar, Josef Bican, Anton Schall, Walter Nausch in ostali kot favoriti. V četrtfinalu so premagali podobno prepričljivo sosednjo Madžarsko (2:1) in potrdili vlogo favorita za končno slavje.

A svojo računico so imeli gostitelji Italijani, pri čemer jim je v polfinalu v Milanu izdatno pomagal močan dež, ki je odvzel Avstrijcem glavno orožje - igrivo podajanje in obvladovanje žoge. Za nameček je Italija slavila po golu, pri čemer so vratarja Petra Platzerja potisnili čez črto. Potolčeni Avstrijci so nato izgubili tekmo za bron z Nemčijo.

Meisl - Nausch - Happel - Totalvoetbol

Čez štiri leta Avstrije ni bilo več, saj si jo je priključila nacistična Nemčija. Na silo združena reprezentanca pa ni imela kemije, Jud Meisl je umrl leto predtem tem, manjkal je ikonični kapetan Sindelarja, ki je zavrnil igranje za naciste in je leto kasneje skupaj s partnerko umrl v sumljivih okoliščinah.

Avstrijsko čudežno moštvo

Iz obdobja po 2. svetovni vojni tudi izvira največji uspeh Avstrije - 3. mesto na svetovnem prvenstvu v Švici leta 1954, pod taktirko Walterja Nauscha, za Sindelarjem drugega kapetana Wunderteama. V polfinalu so jih kot ničkolikokrat na velikih tekmovanjih povozili takrat Zahodni Nemci (1:6), a so nato Avstrijci v tolažbo dobili tekmo za 3. mesto z Urugvajem (3:1).

Zgled Wunderteama je po vojni v svet ponesel Ernst Happel - igralec ob bronu 1954, ki je kot trener na Nizozemskem razširil obzorja. Tudi tekmec na klubskem področju Rinus Michels je Happlu priznaval zasluge za dodatni razvoj Totalvoetbola (totalni nogomet), iz katerega je izšel Johan Cruyff, njegova nogometna filozifija, ki je novo evolucijo doživela z delovanjem in uspehu Pepa Guardiole ...

Na mundialu in Euru nazadnje v Franciji

Če so Avstrijci na mundialih nastopili sedemkrat, nazadnje sicer že oddaljenega leta 1998 v Franciji, so na prvi Euro čakali skoraj pol stoletja in še takrat so bili udeleženci, ker so skupaj s Švico soorganizirali prvenstvo stare celine. Francija 2016 je bil šele prvi EP, na katerega so se uvrstili po tekmovalnih zaslugah. In če nocoj nekaj pred 23. uro v Celovcu ne bodo slavili, bodo morali poskrbeti za čudežno-zmagoviti niz v preostalih 7 krogih ali pa držati pesti, da drugo pomlad izkoristijo rezervna vrata kvalifikacij na zaključnem turnirju Lige narodov

Seznam Avstrije za Slovenijo in Severno Makedonijo Vratarji: Heinz Lindner (Grasshopper), Pavao Pervan (Wolfsburg), Cican Stanković (Red Bull Salzburg);



Branilci: David Alaba (Bayern München), Aleksandar Dragović (Bayer 04 Leverkusen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg), Albert Vallci (Red Bull Salzburg);



Vezisti: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Stefan Ilsanker (RB Leipzig), Florian Kainz (Köln), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Hertha BSC), Karim Onisiwo (Mainz 05), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (Köln), Xaver Schlager (Red Bull Salzburg), Peter Zulj (Anderlecht);



Napadalci: Marko Arnautović (West Ham United), Guido Burgstaller (Schalke 04), Michael Gregoritsch (Augsburg).

