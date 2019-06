Bo vodji reprezentance Josipu Iličiću uspelo sanjsko sezono iz Atalante zaokrožiti z uspešnima junijskima nastopoma v dresu Slovenije? Foto: www.alesfevzer.com

Ob Vrbskem jezeru bo v petek ob 20.45 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju) kljub šele 3. krogu kvalifikacij za Euro 2020 že šlo na nož, saj so tako Slovenci kot zlasti Avstrijci računali na veliko boljši točkovni izplen. Glede na štart boje v skupini G za preboj na evropsko prvenstvo v nogometu na obeh straneh Karavank šteje le zmaga.

Prava postavitev in borbenost za prepotrebno zmago

"Pritisk izida čutimo tudi v klubih. Avstrija mora tekmo zmagati, ampak to velja tudi za nas. Avstrijci so zelo kakovostno moštvo in tokrat bodo tudi domačini. Moramo se dobro postaviti, pokazati pravo mero borbenosti, pustiti srce na igrišču ter na koncu vzeti vse tri točke," je načrt Petra Stojanovića, ki mu po vnovični odsotnosti Nejca Skubica v reprezentanci, zaseda mesto desnega bočnega branilca v predvideni začetni enajsterici za Celovec in tr dni kasneje v Rigi.

Sredina, ki bi dostavljala žoge napadu

V neslavni jesenski Ligi narodov je bil ravno Skubic ena redkih svetlih izjem, Stojanović pa tragična figura ob porazu na Cipru. Marca je branilec Konyasporja izpustil reprezentančni termin zaradi osebnih razlogov, zdaj za junij ni bil vpoklican. Ravno v obrambno naravnanem delu moštva in na sredini selektor Matjaž Kek uigrava novo jedro, ki bi omogočilo, da se s primerno razdeitvijo žog in podaj izkoristi potencial napadalcev, za katerimi so sanjske sezone.

Največja hiba Kekovih izbrancev je manjko izrazitega podajalca, še najbolj se tej vlogi približa novinec Denis Popović, ki ima trikrat več podaj kot golov, pretežno gre za asistence iz prekinitev.

S kom po prvo kvalifikacijsko zmago?

Poglejmo torej, kako so s klubsko sezono 2018/19 opravili najboljši slovenski reprezentanti, ki naj bi prinesli zmage in ključne točke, da se bi Slovenija jeseni enakovredno borila s Poljsko, Severno Makedonijo in Izraelom za prvi dve mesti, ki prinašata uvrstitev na prvenstvo stare celine, ki bo potekalo po vsej Evropi.

Selektor Kek je v minulem tednu v Kranjski Gori uigraval naslednjo enajsterico:

Oblak;

Stojanović - Mevlja - Al. Struna - Jokić;

Črnigoj - Zajc - Bijol - Kurtić;

Iličić - Šporar/Berić.

Brez Jana Oblaka je Slovenija lanskega marca v Celovcu ob bledi igri gladko izgubila z Avstrijo 0:3. Marčna vrnitev Škofjeločana je utrdila obrambo, ki pa ni več najmočnejši del moštva kot je bilo to v letih preboja na velika prvenstva. Foto: EPA

VRATARJI: O št. 1 ni dvoma

Dobro leto kasneje se Jan Oblak vrača na mesto zločina v Celovec, kjer lani marca zaradi poškodbe v zadnjem hipu ni branil in ga nato eno leto ni bilo v reprezentanco. Najbolj znan in po predvideni odškodnini najdražji slovenski nogometaš je brez dvoma št. 1. Za seboj ima škofjeloški zid v vratih Atletica Madrida četrto zaporedno lovoriko zamoro, za vratarja z najmanj prejetimi goli v La Ligi. Rezerva? Vid Belec, ki je ob Oblakovi odsotnosti branil, ima za seboj reci in piši nič igralnih minut pri Sampdorii. Nejc Vidmar zaseda mesto 3. vratarja kot najboljši slovenski čuvaj mreže v Prvi ligi.

Ob strmem vzponu kariere iz Dinama Bukarešte v Rostov in nato v bogati Zenit je delovalo, da bo Miha Mevlja naravni naslednik Boštjana Cesarja. A v Sankt Peterburgu je letos ostal brez mesta v začetni postavi, za par minut se je zalomila posoja v Empoli, ki bi ga krvavo potreboval v boju za obstanek. Foto: www.alesfevzer.com

BRANILCI: Kdo je pravi poveljnik obrambe?

Kapetansko vprašanje je razdvajalo slačilnico in javnost v 2018, a zdaj je novi-stari kapetan Bojan Jokić še bolj kot prej utrjen na položaju levega bočnega branilca. Kapetan Ufe je napadalno skromen, z edinim golom sezone je izločil Domžale, s komaj drugo podajo dal pomemben delež k obstanku Baškircev v ruski ligi. Na drugem - desnem boku - je za napad najbolj uporabni slovenski bočni branilec Petar Stojanović (6 podaj), ki pa si z izključitvijo v ključnih trenutkih izločilnih bojev v Evropski ligi ni pridobil simpatij in je pred odhodom iz Zagreba.

Predvideni poveljnik obrambe Miha Mevlja se je iz močnega Zenita vrnil v Rostov in prišel do igralnega časa, s čimer pa so prišle tudi zdravstvene težave, a hočeš-nočeš ostaja prvi osrednji branilec Slovenije. S selitvijo čez lužo v MLS je Aljaž Struna prišel do rednega igranja, vseeno pri Houstonu ne izstopa. Konkurenca: malo izkušenj in ne igrajo v kaj močnejših ligah kot napovedani prvi branilski kvartet Slovenije.

Rene Krhin in Jasmin Kurtić močno delita mnenja nogometne javnosti ter sta kot izkušena reprezentanta (pre)pogosto tudi grešna kozla ob napakah. Krhin je marca igral s pomočjo injekcij, zaradi česar je pri Nantesu zašel v težaveh, poškodbe gležnja pa ni odpravil. Kurtić je bil ključni mož SPAL-a, da je obdržal prvoligaški status in je odigral svojo najboljšo sezono v Serii A. Foto: www.alesfevzer.com /Saša Spahič Szabo

VEZISTI: Bijol prvič od začetka, Kurtić na levem krilu

Po treningih sodeč in ob dveh poškodovanih prvoizbrancih iz marca (Krhin in Verbič) se je Kek namenil izrabiti naravne položaje vezistov. Na desnem krilu se pripravlja Domen Črnigoj, ki ob zajetni minutaži pri letos uspešnem Lugano (tretji v Švici), ima manjko v napadalnem zaključku. Najmlajši članski reprezentant Jaka Bijol bo dočakal debi v začetni postavi na svojem osnovnem položaju - obrambno naravnanemu osrednjemu mestu, četudi je v zadnjih tednih sezone postal pri CSKA-ju učinkovit podporni napadalec, saj je le tako prišel do igre.

Miha Zajc je izstopal pri Empoliju, ki je brez njega izpadel iz Serie A, pri Fenerbahceju pa se je desetica znašla še v večji rotacijski kombinatoriki s posledično manj igranja in tudi učinka. Končno bo levo krilo zasedel Jasmin Kurtić, ki se tam najbolj udobno počuti in tudi kaže najboljše igre, zaradi česar je tako cenjen v Italiji pri manjših klubih, ki presegajo pričakovanja. Po učinku in ocenah najboljši slovenskih vezist v močnejših ligah Evrope.

Menjave: kot čisti osrednji vezist si je z dobrimi igrami pri za Rusijo malem Orenburgu pri 29. letih prvi vpoklic prislužil Denis Popović. Najboljšo ligaško sezono kariere ima za seboj Damjan Bohar, ki se ponuja za levo krilo, če se Kurtića potegne bolj na sredino. Jon Gorenc-Stanković si je pri v Premier lige odpisanem Huddersfieldu priboril igralsko priložnost bolj kot osrednji branilec kot obrambni vezist. Benjamin Verbič je po operaciji komaj začel s pravimi treningi in bo bržkone bolj uporaben kot adut v Rigi.

Ducat golov in sedem podaj v Serie A niso samo številke, temveč predvsem način, navdih in predrznost, s čimer Josip Iličić navdušuje v Bergamu, zaradi česar za igre v Atalanti žanje slavospeve v nogometno obsedeni Italiji. Samo ali ima Slovenija Papuja Gomeza in Duvana Zapato, ki bi dopolnila Jojota v reprezentanci? Foto: EPA

NAPADALCI: Berić ali Šporar v špici pred Iličićem

Uradno NZS že vsa leta navaja Josipa Iličića kot vezista, četudi v Serii A blesti v vlogi drugega, podpornega napadalca z obilo svobode. Najboljši Slovenec klubske sezone 2018/19 ni navduševal samo statistično, temveč še bolj igralsko ter osebnostno. Če je oktobra lani jasno prevzel vlogo vodje reprezentance, je to še nadgradl v Atalanti, kjer je kot de triumvirata popeljal Boginjo v Ligo prvakov. Selektor je dal Jojotu posebni status glede treninga, kjer je pri njemu poudarek na osvežitvi in počitku. V večini izborov je Iličić v idealni enajsterici Serie A, po WhoScored in SofaScore z naskokom prvi nogometaš Slovenije in z desnega krila prva nevarnost za Avstrijce.

Andraž Šporar je na Slovaškem z 29 ligaškimi goli izenačil absolutni prvenstveni strelski rekord, skupno je sezono sklenil s 34 zadetki. Robert Berić igra v neprimerno precej močnejši Ligue 1 in se je znova vrnil iz odpisanega stranskega tira v vlogo, ki mu najbolj ustreza - plenilca pred vrati, kjer je z 9 goli pomembno prispeval k visokemu 4. mestu St. Etienna. Menjava: z 18 goli najboljši strelec Prve lige z izvrstnimi reprezentančnimi geni Luka Zahović.