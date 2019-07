Rok Kronaveter je hitro postal ključni igralec Maribora, saj je na 3 tekmah kvalifikacij za Ligo prvakov prispeval kar 3 gole in 3 podaje ter bil tako vpleten v 6 od 7 golov vijoličastih. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši Maribora v sredo ob 19. uri v Stockholmu igrajo povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Mariborčani so na prvi tekmi v Ljudskem vrtu prejšnji teden AIK premagali z 2:1.

"Pričakujemo zahtevno tekmo, polno tempa, morali bomo igrati odločno in zelo pametno. A gremo na zmago. Rezultat s prve tekme je za nas pozitiven, kar je pomembno. To je švedski prvak, je kakovosten, a gremo, kot sem dejal, v Stockholm po zmago," je pred odhodom vijoličastih ob 10. uri na mariborskem letališču dejal Milanič.

Preprečiti igro AIK-ja v globino

"Tehnično smo boljši, na prvi tekmi se je to videlo, bili smo zelo dobri. A smo prejeli nepotreben zadetek, ker smo bili tedaj malo preveč odprti. Tega ne smemo dovoliti. Bodo pa hiteli in skušali vsiliti svoj način igre. Morali bomo biti pametni in igrati našo igro. Devetdeset minut je dolgo, v prvem krogu je bilo v prvem polčasu videti, kot da so bili Švedi brez možnosti, pa se je potem zgodilo drugače. Tega preobrata ne smemo dopustiti. Prav tako jim ne smemo dovoliti igrati po globini, ko igrajo enostavno z 'vtekanjem', z veliko predložki in veliko prekinitvami v napadu," je del taktike opisal mariborski strateg.

"Igrali bomo sedmo tekmo v zelo kratkem času, tega tudi mi nismo navajeni. A tako je, glave moramo imeti prave in verjeti, da lahko zmagamo. Njihovi navijači si želijo zmago, a če jih umiriš, potem na igrišču to čutiš tudi pri navijačih, in to moramo delati," še meni 51-letnik iz Izole.

Milanič pogreša večjo učinkovitost. Pred tednom dni je bilo v Ljudskem vrtu razmerje poskusov strelov kar 21:3 za Maribor. Foto: www.alesfevzer.com

Enkrat zadenejo in že gredo Švedi naprej

Na prvi tekmi prejšnji teden je prvi zadetek dosegel Rok Kronaveter že v šesti minuti. "Pričakujemo težko tekmo, njihov pritisk od začetka. Le enkrat morajo zadeti, da gredno naprej. A na prvi tekmi smo dokazali kakovost in mislim, da bomo napredovali. Zdržati moramo brez gola, a ga tudi zadeti, ker ne verjamem, da bi jih lahko veliko prejeli," je ocenil Kronaveter.

Poudaril je, da je razplet odvisen le od njega in soigralcev. "Odvisno je od nas, kako jim bomo pustili igrati. Verjetno bo veliko navijačev, kar je za nas dodatna spodbuda, da jih premagamo in gremo naprej. Vsi vemo, kaj nam to prinaša. Tehnično smo boljši, nismo jim pustili igrati že na prvi tekmi. Veliko bo dela na igrišču, podobno kot na prvi tekmi, ko smo veliko tekali."

Nadaljevati zmagoviti evropski niz

Kronaveter, še v prejšnji sezoni igralec Olimpije, zaradi kazni konec prejšnjega tedna ni igral na derbiju z Ljubljančani. "Pet tekem sem igral v dveh tednih, počitek na derbiju je zaradi evropske tekme prišel prav. Bilo pa je težko gledati tekmo s tribun. Upam pa, da bomo v Evropi nadaljevali tako, kot smo začeli," je boljši evropski začetek sezone od domačega prvenstvenega omenil Kronaveter.

Na Švedsko je odletelo 22 igralcev Maribora: Pirić, Handanović, Cotman, Ivković, Rajčević, Peričić, Viler, Milec, Klinar, Vrhovec, Pihler, Cretu, Ogrinec, Hotić, Kramarič, Žugelj, Požeg Vancaš, Kotnik, Kronaveter, Tavares, Mešanović in Mulahusejnović. Doma so zaradi poškodb ostali Zahović, Kolmanič in Uskoković. Dervišević, Bajde in Santos ostajajo izven postave prvega moštva.

LIGA PRVAKOV

2. PREDKROG, povratna tekma

Sreda ob 19.00:

AIK STOCKHOLM - MARIBOR 1:2 (izid prve tekme)

Sodnik: Adrien Jaccottet (Švica)

POVRATNE TEKME

Prvaki, danes ob 18.00:

NOMME KALJU (EST) - CELTIC 0:5

Ob 19.00:

APOEL NIKOZIJA - SUTJESKA NIKŠIĆ 1:0

(Belec, Bezjak)

MACCABI TEL AVIV - CFR CLUJ 0:1

Ob 20.00:

DINAMO ZAGREB - SABURTALO TBILISI 2:0

(Stojanović)

VALLETTA (MLT) - FERENCVAROS 1:3

(Blažič)

Neprvaki, danes ob 20.00:

BASEL - PSV EINDHOVEN 2:3

Ob 20.30:

OLYMPIACOS - VIKTORIA PLZEN 0:0

Prvaki, sreda ob 18.00:

HJK HELSINKI - CRVENA ZVEZDA 0:2

Ob 19.00:

QARABAG (AZR) - DUNDALK (IRS) 1:1

KÖBENHAVN - THE NEW SAINTS (WAL) 2:0

Ob 19.45:

ROSENBORG - BATE BORISOV 1:2

V oddebeljenem tisku izidi prvih tekem.