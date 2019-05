Toni Kroos je v letošnji sezoni prejel številne kritike. Danes je predčasno podaljšal pogodbo do junija 2023. Foto: Reuters

29-letni nemški reprezentant je leta 2014 prišel v Madrid iz Münchna za 30 milijonov evrov. S kraljevim klubom je osvojil kar 12 lovorik, v letih 2016, 2017 in 2018 se je veselil tudi zmage v Ligi prvakov.

Obupna sezona kraljevega kluba

Tudi Zinedine Zidane še ni uspel popeljati Reala nazaj na zmagovite tirnice. V zadnjem krogu je tri točke iz stadiona Santiago Bernabeu odnesel Betis (0:2). Madridčani so zaostali kar 19 točk za Barcelono in končali na tretjem mestu. V Ligi prvakov so izpadli že v osmini finala proti Ajaxu (2:1 in 1:4), v polfinalu kraljevega pokala pa je bila precej boljša Barcelona (1:1 in 0:3).

Motiv je bil prisoten tudi letos

"Nikoli nisem razmišljal o odhodu iz Madrida. Vsi se zavedamo, da bo treba marsikaj spremeniti pred naslednjo sezono. Vsi smo zelo razočarani z letošnjo sezono, saj smo bili v preteklih letih navajeni serijsko zmagovati. Nihče v preteklih mesecih ni igral na najvišji ravni. Popolnoma normalno je, da je prišlo do padca po treh zaporednih zmagah v Ligi prvakov. Motiva nam ni manjkalo, čeprav so nam to nekateri očitali," je poudaril Kroos, ki je blestel tudi na svetovnem prvenstvu leta 2014, ko so Nemci v Braziliji postali svetovni prvaki.

Zidane mu zaupa

"Pogovarjal sem se s trenerjem Zidanom, ki mi je zagotovil pomembno vlogo v ekipi v naslednji sezoni. Zelo dobro me pozna. Najraje igram na levi strani na sredini igrišča. Moj načrt je, da končam kariero pri Realu. To je moja zadnja velika pogodba," je dodal Kroos.