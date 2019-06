Slovenci so do zdaj remizirali z Izraelom (1:1) in Severno Makedonijo (1:1). Na drugi strani so Avstrijci v slabšem položaju, saj so klonili pred Poljsko (0:1) in Izraelom (4:2), tako da so pred obračunom na stadionu ob Vrbskem jezeru pod večjim pritiskom.

Selektor Kek ne more računati na poškodovana Reneja Krhina in Benjamina Verbiča, vsi preostali pa so pripravljeni. Začetna enajsterica Slovenije je tako: Jan Oblak, Petar Stojanović, Aljaž Struna, Miha Mevlja, Bojan Jokić, Jasmin Kurtić, Jaka Bijol, Domen Črnigoj, Josip Iličić, Miha Zajc in Andraž Šporar. V udarni enajsterici bo prvič začel Bijol.

Studio pred tekmo se je začel ob 20.00. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NOGOMET

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA G

3. KROG

Danes ob 20.45:

AVSTRIJA – SLOVENIJA

SEVERNA MAKEDONIJA – POLJSKA

LATVIJA – IZRAEL

Lestvica: POLJSKA 2 2 0 0 3:0 6 IZRAEL 2 1 1 0 5:3 4 SEVERNA MAKEDONIJA 2 1 1 0 4:2 4 SLOVENIJA 2 0 2 0 2:2 2 AVSTRIJA 2 0 0 2 2:5 0 LATVIJA 2 0 0 2 1:5 0