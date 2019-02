Nabil Bentaleb je bil dvakrat natančen z bele točke. Foto: Reuters

V Madrid se vrača Cristiano Ronaldo, ki je v karieri v mrežo Atletica spravil žogo že 22-krat, pogosto tudi v Ligi prvakov. Juventus je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu še neporažen in je na dobri poti do osmega zaporednega naslova. Po izpadu v četrtfinalu italijanskega pokala proti Atalanti (3:0) so lahko Torinčani še bolj osredinjeni na najelitnejše evropsko tekmovanje. Zaradi težav s srčno aritmijo je v Torinu ostal Sami Khedira.

Schalke je v Bundesligi šele na 14. mestu, na zadnjih desetih tekmah je zmagal samo dvakrat. City je v zadnjih petih sezonah kar trikrat izpadel v osmini finala.

Agüero kaznoval veliko napako Fährmanna

Vodilna ekipa Premier lige je v uvodne četrt ure pritisnila. V 18. minuti je vratar Ralf Fährmann naredil veliko napako. Podal je do Salifa Saneja, ki si ni uspel zaustaviti žoge, odvzel mu jo je David Silva in podal v sredino, kjer je Sergio Agüero zatresel mrežo.



Bentaleb dvakrat natančen z bele točke

Schalke se je otresel pritiska in v 25. minuti je Mark Uth z močnim strelom malce zgrešil vrata. Devet minut zatem je Daniel Caligiuri poskusil s 25 metrov z levo nogo, diagonalni strel je zadel Nicolasa Otamendija v roko. Žoga, ki je letela v okvir vrat, je spremenila smer in zletela mimo gola. Oglasil se je videosodnik in Carlos del Cerro Grande je za več kot tri minute prekinil tekmo in se posvetoval. Španski sodnik je nato pokazal na belo točko, Otamendi pa je prejel rumeni karton in ne bo igral na povratni tekmi. Z enajstih metrov je Nabil Bentaleb z levo nogo poslal Edersona v napačno smer.



V Veltins Areni so navijači začeli verjeti v zmago Schalkeja, ko je v zadnji minuti prvega polčasa Fernandinho podrl Saneja, z obema rokama ga je povlekel in sodnik del Cerro Grande se je takoj še drugič odločil za najstrožjo kazen. Tudi Fernandinho bo po rumenem kartonu počival na povratni tekmi. Bentaleb je tokrat zamenjal stran, Ederson se je dotaknil žoge, ki pa je vseeno končala v mreži.

Osmina finala, danes ob 21.00:

SCHALKE - MANCHESTER CITY 2:1 (2:1)

Bentaleb 38./11-m, 45./11-m; Agüero 18.

RK: Otamendi 68./Man. City

Schalke: Fährmann, Bruma, Sane, Nastasić, Caligiuri, Serdar, Bentaleb, Oczipka, McKennie, Mendyl (65./Burgstaller), Uth.

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Silva, Gündogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Agüero, Sterling.

Sodnik: Carlos del Cerro Grande

ATLETICO MADRID - JUVENTUS 0:0 (0:0)



Atletico: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Thomas, Koke, Saul Niguez, Rodrigo, Griezmann, Diego Costa (58./Morata).



Juventus: Szczesny, de Sciglio, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Pjanić, Bentancur, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Mandžukić.

Sodnik: Felix Zwayer

Povratni tekmi bosta 12. marca.

Odigrano v torek:

LYON - BARCELONA 0:0

LIVERPOOL - BAYERN 0:0

Povratni tekmi bosta 13. marca.

Odigrano prejšnji teden:

TOTTENHAM - BORUSSIA (D) 3:0 (0:0)

Son 47., Vertonghen 83., Llorente 86.

AJAX - REAL MADRID 1:2 (0:0)

Ziyech 75.; Benzema 60., Asensio 87.

Povratni tekmi bosta 5. marca.

MANCHESTER UNITED - PARIS SG 0:2 (0:0)

Kimpembe 53., Mbappe 60.

RK: Pogba 89./Manchester United

ROMA - PORTO 2:1 (0:0)

Zaniolo 70., 77.; Lopez 79.

Povratni tekmi bosta 6. marca.