Carlo Ancelotti je v torek zadnjič vodil Napoli. Foto: Reuters

Uspeh v Ligi prvakov je zakril slabe predstave v drugih tekmovanjih, saj je Napoli brez zmage ostal na prejšnjih devetih tekmah. V državnem prvenstvu za vodilnim Interjem zaostaja že za 17 točk.

Že v ponedeljek govoril o kovčkih

"Prijateljstvo in medsebojno spoštovanje med klubom, njegovim predsednikom Aureliom De Laurentiisom in Carlom Ancelottijem ostajata enaka," je klub zapisal na Twitterju. Slaba forma je bila kriva, da je bil Ancelotti na to na neki že pripravljen. Na ponedeljkovi novinarski konferenci pred tekmo Lige prvakov je tako povedal, da ima "trener kovčke vedno pripravljene."

Lani Napoli popeljal do drugega mesta

Ancelotti je kot trener trikrat osvojil Ligo prvakov, dvakrat z Milanom in enkrat z Realom iz Madrida. V Napoliju je julija lani nasledil Maurizia Sarrija. Lani je Napoli popeljal do drugega mesta v Serie A, med 16 najboljših moštev v Ligi prvakov v boju s poznejšim zmagovalcem Liverpoolom niso prebili zaradi slabše razlike v zadetkih.

Prvi favorit za njegovega naslednika je Gennaro Gattuso.