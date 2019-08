"Bilo je neverjetno navijanje, super je bilo. Tudi po končanem srečanju so še dolgo vsi navijali za fante. Tega sem zelo vesel, to je izreden odziv," je vzdušje v Ljudskem vrtu pohvalil Darko Milanič. Foto: BoBo

Bili so blizu, čeprav se je po koncu prvega polčasa, v katerem je Ludogorec povedel z 0:2, to skoraj vsem zdela misija nemogoče. Toda nato je kdo drug kot Marcos Tavares le pet minut po prihodu na zelenico Maribor povlekel iz brezna, hitro je Rudi Požeg Vancaš dodal še nekoliko srečen drugi zadetek in navijači so začeli verjeti v čudežen večer. Postalo je glasno, kot zna samo v Ljudskem vrtu, v zraku se je čutilo, da je blizu še tretji zadetek ...

Na koncu se ni izšlo, Maribor je četrtič obstal na zadnji stopnički pred prebojem v Evropsko ligo. Leta 2009 se mu je to zgodilo proti Sparti iz Prage, leto pozneje proti Palermu, leta 2016 pa proti Gabali iz Azerbajdžana. Uspešen je bil leta 2011, ko je izločil Rangers, v sezonah 2012/13 in 2013/14 pa se je v Evropsko ligo uvrstil kot poraženec v playoffu Lige prvakov.

Maribor je petkrat v zadnjih devetih sezonah igral v skupinskem delu enega od obeh evropskih tekmovanj, Ludogorcu je to zdaj uspelo šestič v zadnjih sedmih sezonah.

V 65. minuti je upanje za @nkmaribor vlil kdo drug kot Marcos Tavares, ki je pet minut prej zamenjal Roka Kronavetra. V 72. minuti pa še en gol. Mojstrovina Rudija Požega Vancaša s prostega strela. 2:2! #UEL pic.twitter.com/fBTNLd8TTs — Matej Rijavec (@Matej_Rijavec) 29. avgust 2019

"Zložili so protinapad, ki ga ne bi smeli"

"Dišalo je po tretjem golu," je rekel Darko Milanič na novinarski konferenci po tekmi, potem ko je najprej opisal, kaj se je dogajalo v prvem polčasu. "Vse je šlo narobe. Bili smo pasivni, slabi. Resda nam je nasproti stala dobra ekipa, ki nas je takoj kaznovala. Ker nismo bili pravi, smo bili v zaostanku in nervozni. Nismo našli rešitev. V drugem polčasu je bila na igrišču popolnoma druga slika, druga pesem. Igrali smo zelo dobro, dvakrat zadeli in bili blizu veliki zmagi. Delali smo pritisk, imeli smo veliko prekinitev, na žalost se nam ni izšlo."

Načrti Maribora so se podrli v 17. minuti, ko so gostje po mariborskem strelu iz kota izvedli protinapad in prek Brazilca z bolgarskim potnim listom Marcelinha načeli domačo mrežo. "Ko ti nekaj ne gre, greš iz napake v napako. To se je nam dogajalo v prvem polčasu, njim pa v drugem. Nikoli ne bi smeli prejeti takšnega zadetka. V želji, da bi dosegli zadetek po prekinitvi, se nam je porušilo nekaj, kar se ti na takšni tekmi ne sme. Vedeli smo, da je tekmec izjemno hiter v prehodu. Bili smo slabo postavljeni, ne tako, kot bi morali biti. Zložili so protinapad, ki ga ne bi smeli. Ali bi ga Ivković lahko vmes prekinil, ne vem, ker tega detajla zdaj nimam v glavi. Če se ne motim, je bil Milec v bloku, bil je relativno blizu. Pri strelu pa je šlo za mojstrovino," je razmišljal Milanič.

Slabih 10 minut pozneje so Bolgari povišali vodstvo z 11-metrovke po prekršku Mitje Vilerja nad Cicinhom. "Posnetka še nisem videl, imam pa občutek, da bi jim morali vzeti že prvo žogo. Podana je bila globinska žoga, ki je bila že naša, brez nikakršnih težav. Potem pa ... neka klasika, neka že videna stvar. To ni nič novega," se je jezil trener Štajercev.

Škoda za zadnjo priložnost iz prekinitve

V končnici tekme ga je zmotilo, da je zadnji prosti strel izvedel Viler. "Pričakoval sem, da bo streljal oziroma podal Rudi. Dosegel je gol, imel je samozavest. Nista me slišala, čeprav sem bil zelo blizu. Predtem je Viler iz zelo lepega položaja zadel živi zid, ko smo imeli veliko prostora. Toda v športu se pač dogajajo odločitve, ki niso primerne za tisti trenutek. Škoda, res škoda, imeli smo lepo priložnost. V takšnih situacijah je vedno cilj dvigniti žogo prek prvih branilcev, potem je 'ogenj'. Podati moraš v cono, ne pa tako, da jo izbijejo branilci v prvih vrstah."

"Oba sva stopila k žogi. Mitja je imel dober občutek, zato je on streljal. Nič mu ni za zameriti, mogoče bi jaz izvajal še slabše. Prepustil sem mu žogo, ker je levičar. Nismo imeli sreče," je dogodek pokomentiral Požeg Vancaš. Ko je sam dosegel zadetek za 2:2 v 72. minuti, ni streljal neposredno na vrata, ampak je poslal predložek: "Ciljal sem v okvir vrat, mislil sem, da se bo kdo dotaknil žoge. Toda takoj bi zamenjal gol ali podajo s tem, da gremo naprej."

Milanič je bil v prvem polčasu nezadovoljen še z nekaterimi stvarmi: "Krilne napadalce smo imeli prenizko, zato smo taktično zelo slabo ustvarjali pritisk. Dve špici sta bili sami, krilna napadalca bi morala stati bolj blizu. V drugem polčasu smo to korigirali. Mešanović je bil stalno visoko, zato Bolgari niso mogli igrati."

Vijoličasti kljub odličnemu drugemu polčasu ostali brez Evropske lige

Požeg Vancaš: V prvem polčasu premalo agresivni

"Mislim, da je bila največja napaka, da smo bili premalo agresivni. Če proti takšni ekipi nisi agresiven in samo tečeš za žogo, se ti ne piše nič dobrega. Pred drugim polčasom smo se dogovorili, da moramo popraviti agresivnost, postavitev, stopiti malo višje, delati presing in zadržati še kakšno žogo. Po obeh zadetkih je oživelo občinstvo, oni pa so zelo padli v igri. Na koncu so veliko ležali na tleh, gre za zelo izkušeno ekipo. Poskušali smo s predložki in prenosom ustvariti kakšno priložnost. Žal se nam ni nobena žoga prav odbila. Škoda, da smo v prvem polčasu prejeli dva neumna zadetka. Danes bomo malo potolčeni, toda že jutri moramo pozabiti na Evropo in stopiti skupaj. V slovenski ligi bomo zdaj vsak konec tedna iskali zmago. Vemo, kje nam je mesto," je dodal Požeg Vancaš.

Milec je ob polčasu ostal v slačilnici zaradi poškodbe. Že pred koncem prvega polčasa sem vedel, da ne bo mogel nadaljevati. Nisem prepričan, kaj natančno je narobe, gre za nogo oziroma koleno. Darko Milanič o poškodbi Martina Milca

Ivković (še) ni podpisal z nikomer

Tudi branilec Saša Ivković je objokoval zamujeno priložnost: "Mislim, da smo izenačili v idealnem trenutku, saj je bilo do konca še veliko, 20, 25 minut. Škoda, saj smo se odlično vrnili v tekmo, vse smo imeli v svojih rokah. Kazalo je, da bi nam lahko uspelo. Navijači so nas ponesli, igrali smo dobro, napadalno, imeli smo veliko prekinitev. Pri tem bi morali biti še boljši in to izkoristiti. Pokomentiral bi še naš drugi prejeti gol, mislim, da je šlo za dvomljivo situacijo. Čudi me, da je sodnik iz Anglije pri tistem dogodku pokazal na 11-metrovko."

Pred tekmo se je omenjalo, da bo Srb po Ludogorcu zapustil Maribor in se preselil v Združene arabske emirate. Toda sam poudarja, da od tega ni nič: "Sem član Maribora, pogodbe nisem podpisal z nobenim drugim klubom. Seveda vse to ni šlo mimo mene, a sem uspel odmisliti. Zame je bila najpomembnejša ta tekma. Tam so me predstavili za novega igralca, a mi ni jasno, kako, saj nisem podpisal nobene pogodbe. Za zdaj ostajam v Mariboru."

Za konec ni pozabil pohvaliti navijačev: "Navijači so mi skandirali, sijajen občutek, za to se jim zahvaljujem. Bili so fenomenalni, bodrili so nas vso tekmo. Tudi po tekmi so nam zaploskali, to nam veliko pomeni."

Vijoličasti bodo v nedeljo v 8. krogu Prve lige TS gostovali v Domžalah. Prenos bo od 20.10 dalje na TV SLO 2 in MMC-ju.