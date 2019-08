Orel je simbol Ludogorca. Fotografi so ga julija takole ujeli na tekmi prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Budimpešti proti Ferencvarosu. Foto: EPA

57-letni domačin iz Razgrada orle znova vodi od marca letos, potem ko je bil na klopi tega kluba že v sezoni 2013/14. "Vsi si želimo napredovanja, preprosto nam mora uspeti. Pripravljeni smo. Maribor spada razred višje kot naš prejšnji tekmec iz Walesa. So resno moštvo. Zelo jasno se vidi, kaj so glavne značilnosti ekipe, opazovali smo jih kar nekaj časa," je opisal vijoličaste, ki bodo poskušali na prvem srečanju playoffa čim dražje prodati svojo kožo.

Prenos z Ludogorec Arene, ki sprejme 10.422 gledalcev, bo od 19.20 dalje na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Tržno najdražji nogometaš Ludogorca je brazilski desni bočni branilec Cicinho, čigar vrednost spletna stran Transfermarkt ocenjuje na 3,5 milijona evrov. Foto: EPA

Na spletnem portalu Tema: sport, kjer so podrobno opisali aktualno stanje v Mariboru, so zapisali, da je slovenski prvak še posebej ranljiv pri predložkih v kazenski prostor, vendar Ludogorec nima pravega orožja, da bi izkoristil to navidezno šibkost.

Dobra statistika proti moštvom z Balkana

Na spletni strani dnevnika Duma so postregli z zanimivim podatkom, da je Maribor osmi tekmec Ludogorca v Evropi z Balkanskega polotoka. Do zdaj so Bolgari odigrali 18 tekem s klubi s tega področja (Dinamo Zagreb, Partizan, Steaua, Mladost Podgorica, Crvena zvezda, Istanbul Basaksehir, Zrinjski Mostar). Devetkrat so zmagali, šestkrat remizirali in doživeli samo tri poraze.

Izmed pisane palete klubov, s katerimi se je Maribor meril v Evropi, je bil do zdaj le en bolgarski. Pred tremi leti se je v drugem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo srečal z Levskim iz Sofije. V Ljudskem vrtu ni bilo zadetkov, tekma v bolgarski prestolnici pa se je končala z 1:1. V 68. minuti je za izenačenje in napredovanje vijoličastih zadel Marcos Tavares.

Bezjak na Anfieldu zadel vratnico

Ludogorec je bil v tistem času na poti k drugi uvrstitvi v skupinski del Lige prvakov. V kvalifikacijah je izločil Crveno zvezdo in Viktorio Plzen ter za nagrado dobil PSG, Arsenal in Basel. Švicarji so bili ob Real Madridu in Liverpoolu njegovi tekmeci tudi dve leti prej ob debitantskem nastopu v najelitnejšem tekmovanju.

Roman Bezjak je pred petimi leti z Ludogorcem gostoval v Liverpoolu. Foto: EPA

Na zgodovinski prvi tekmi Ludogorca v Ligi prvakov 16. septembra 2014 je imel pomembno vlogo občasni slovenski reprezentant Roman Bezjak. Na gostovanju pri Liverpoolu na Anfieldu je pri izidu 0:0 v 72. minuti zadel vratnico. Na koncu je bilo 2:1 za redse. Bezjak je v Razgradu preživel tri leta, potem ko se je tja leta 2012 preselil iz Celja. Na 96 tekmah je dosegel 29 zadetkov.

Trije nastopi v skupinskem delu Evropske lige

Bolgari v preteklih šestih sezonah le enkrat niso igrali v skupinskem delu evropskih tekmovanj. To se je zgodilo v sezoni 2015/16, ko jih je v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov ustavil Milsami Orhei iz Moldavije. V skupinski del Evropske lige so se uvrstili leta 2013, 2017 in 2018. V prvih dveh primerih so tudi prezimili v Evropi, lani pa so v skupini z Bayerjem iz Leverkusna, Zürichom in AEK-om Larnako s štirimi remiji in dvema porazoma zasedli zadnje mesto.

Letošnje poletje v Evropi so začeli na Madžarskem, kjer so z 2:1 izgubili proti Ferencvarosu. Nogometaši iz Budimpešte so bili boljši tudi v Razgradu, saj so zmagali s 3:2, tako da je Ludogorec tekmovanje takoj nadaljeval v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Tam je najprej izločil mariborskega znanca Valur Reykjavik (1:1, 4:0), nato pa še The New Saints iz Walesa (0:5, 4:0). Pri skupni zmagi z 9:0 sta po dva zadetka dosegla Poljak Jakub Swierczok in Jody Lukoki iz Demokratične republike Kongo. Swierczok se je dvakrat vpisal med strelce že proti Valurju in bil edini strelec na uvodni tekmi sezone v Budimpešti.

Keseru še naprej trese mreže v domači ligi

Osemkratni zaporedni bolgarski prvak Ludogorec po šestih krogih vodi tudi v letošnjem državnem prvenstvu. Do zdaj je zbral štiri zmage in dva remija. V nedeljo je z goloma Izraelca Dana Bitona (enega izmed petih novincev) in Romuna Claudiuja Keseruja (peti zadetek v sezoni) v gosteh z 1:2 premagal Černo More iz Varne.

Na tej tekmi se je po enem mesecu v moštvo vrnil eden ključnih igralcev, Brazilec Marcelinho, ki pa je bil na igrišču le 12 minut. Vstopil je v 73. minuti, vendar nato hitro prejel dva rumena kartona in moral predčasno pod prho. Vseeno je vmes prispeval podajo za zmagoviti zadetek. Marcelinho je tudi član bolgarske reprezentance, v katero sta bila v zadnjem letu vpoklicana le še vratar Plamen Iliev in branilec Anton Nedjalkov.

Keseru je bil lani z 20 goli najboljši strelec kluba v bolgarski ligi, Swierczok jih je v statistiko vpisal 11. Tržno najdražji nogometaš Ludogorca je brazilski desni bočni branilec Cicinho, čigar vrednost spletna stran Transfermarkt ocenjuje na 3,5 milijona evrov. Keseru je takoj za njim s 3,25 milijona evrov. Celotno moštvo je ocenjeno na 48,4 milijona evrov, Maribor na 14,18 milijona evrov.