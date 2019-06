Vezist Napolija Fabian Ruiz je že v 7. minuti kronal uvodno premoč Špancev. Izbran je bil tudi za najboljšega igralca turnirja v Italiji. Foto: Reuters

To je bil peti naslov za Španijo, ki je prvenstvo v Italiji začela s porazom proti gositeljem z 1:3. Sledili sta zmagi nad Belgijo (2:1) in Poljsko (5:0). V polfinalu so izbranci Luis de la Fuenteja premagali Francijo s 4:1.

Ruiz kronal veliko premoč Špancev

Španci so začeli sijajno, Nemci so v uvodne četrt ure le redko prišli čez polovico igrišča. Premoč je že v 7. minuti kronal Fabian Ruiz, ki je po podaji Mikela Oyarzabala stekel proti vratom in se odločil za strel z 20 metrov z levo nogo. Žogo je mojstrsko zavrtinčil v malo mrežico in vratar Alexander Nübel je bil nemočen.



Ruiz že v 7. minuti zatresel mrežo Nemcev

Šele po pol ure igre so Nemci uspeli vspostaviti ravnotežje. V 33. minuti je Jesus Vallejo pokosil Luco Waldschmidta in imel je veliko srečo, da je sodnik Srđan Jovanović pokazal le rumeni karton.



Olmo izkoristil veliko napako Nübla

Drugi polčas so Nemci začeli precej bolje. Napadalec Freiburga Gian-Luca Waldschimdt, ki je bil najboljši strelec evropskega prvenstva s sedmimi zadetki, je v 53. minuti streljal mimo vrat. Sredi največje premoči Nemcev so Španci povišali na 2:0. Fabian Ruiz je streljal z roba kazenskega prostora, Nübel je zelo slabo posredoval, žogo je odbil naravnost na nogo Danija Olma. Nogometaš zagrebškega Dinama je spretno lobal nemškega čuvaja mreže.

Amiri dosegel častni gol za Nemce

Soler stresel prečko

Nemci so nato malce popustili. Četrt ure pre koncem je imel Fabian Ruiz veliko priložnost za 3:0, vendar je z diagonalnim strelom malce zgrešil vrata. Devet minut pred koncem je Carlos Soler z močnim strelom stresel prečko.

Amiri znižal prepozno

V 83. minuti je rezervist Lucas Nmecha v kazenskem prostoru s peto zaposlil Waldschmidta, ki je streljal mimo vrat. Sijajni napadalec, ki ima številne ponudbe evropskih klubov, se v finalu ni znašel. Bil je preveč nervozen.

Selektor Stefan Kuntz se je uspel tudi z novo generacijo prebiti v finale. Nekdanjega odličnega napadalca mnogi vidijo kot naslednika Joachima Löwa na klopi . Foto: Reuters

Dve minuti pred koncem se je Nadiem Amiri odločil za strel z 25 metrov z desne strani, žoga je v glavo zadela Jesusa Valleja, preletela vratarja Antonia Sivero in končala v mreži. Zakljuični pritisk Nemcev ni obrodil sadov in Španci so se veselili petega naslova evropskih prvakov do 21 let.

Finale, Videm:

ŠPANIJA - Nemčija 2:1 (1:0)

Ruiz 7., Olmo 69.; Amiri 88.

Španija: Sivera, Martin, Vallejo, Nunez, Junior, Fabian Ruiz (78./Merino), Marc Roca, Dani Olmo, Dani Ceballos, Pablo Fornals (72./Mayoral), Oyarzabal (55./Soler).

Nemčija: Nübel, Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs, M. Eggestein (78./Nmecha), Serdar (61./Neuhaus), Dahoud, Öztunali (72./Richter), Waldschmidt, Amiri.

Sodnik: Srđan Jovanović (Srbija)

Polfinale, Bologna:

NEMČIJA - Romunija 4:2 (1:2)

Amiri 21., 94., Waldschmidt 51-/11-m, 90.; Puscas 27./11-m, 44.

RK: Pascanu 92./Romunija

Reggio Emilia:

ŠPANIJA - Francija 4:1 (2:1)

Roca 28., Oyarzabal 45./11-m, Olmo 47., Mayoral 67.; Mateta 16./11-m