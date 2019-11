Po Portu, Chelseaju, Interju, madridskem Realu in Manchester Unitedu je Jose Mourinho zdaj na najvišji ravni prevzel še Tottenham. Foto: EPA

Portugalec je na klopi Spursov zamenjal Mauricia Pochettina, ki ga je klub po slabih rezultatih odpustil v torek. Londončani, ki so pred pol leta pod vodstvom Argentinca igrali v finalu Lige prvakov, so po 12. krogih Premier lige šele 14., dosegli so le tri zmage in vknjižili vsega 12 točk. Po 11 mesecih se Mourinho vrača v trenerski posel. Nazadnje je vodil Manchester United, ki ga je odpustil decembra lani, potem ko je za vrhom Premier lige zaostajal kar 19 točk.

Na prvi novinarski konferenci v vlogi trenerja Tottenhama se je opisal za skromnega in ponižnega: "Vedno sem bil ponižen, a na svoj način. Težava je, da tega niste razumeli. Zdaj, ko nisem treniral, sem se posvetil globoki analizi svoje kariere. Nisem analiziral le zadnje sezone, ampak vse skupaj. Vso evolucijo, s težavami in rešitvami, ne da bi iskal izgovore ali krivil kogar koli za kar koli. Ta premor je bil zelo pozitiven. Za mano je prvo poletje, ko nisem delal, počutil sem se kar malce izgubljeno."

"Potrebujem le čas z igralci"

"Zavedam se, da sem delal napake. In delal jih bom, ampak ne bom ponavljal istih," je prepričan 56-letni strokovnjak, ki je v Angliji najprej vodil Chelsea, velikega tekmeca Tottenhama. "Ne morem biti vesel, če ne zmagujem. Upam, da bom lahko na tak način vplival na svoje igralce. Če si vesel, ko izgubljaš, zelo težko postaneš zmagovalec," je dodal Mourinho, ki je s svojimi novimi varovanci že opravil prvi trening. Kot je zatrdil, je s kadrom zelo zadovoljen in novih nogometašev ne potrebuje. V dveh letih pri Manchester Unitedu je na primer za 11 okrepitev zapravil skoraj 400 milijonov funtov.

"Potrebujem le čas z igralci. Dobro jih poznam, saj smo igrali med sabo, a nikoli jih tako ne spoznaš dovolj dobro," je povedal. Prepričan je, da bo, tako kot je z vsemi klubi do zdaj, tudi s Tottenhamom kmalu osvojil kakšno lovoriko: "Letos ne moremo osvojiti Premier lige, lahko pa jo naslednje leto. Ne trdim, da je bomo, a jo lahko."

Navezal se je tudi na svojega predhodnika in o njegovem delu govoril z izbranimi besedami: "Moram mu čestitati za delo, ki ga je opravil. Ta klub bo vedno njegov dom. Tu mu bodo vedno odprta vrata. Lahko pride, kadar želi. Ko bo pogrešal igralce, ljudi, s katerimi je delal, vrata bodo vedno odprta. Prepričan sem, da bo kmalu našel nov klub in da ga čaka izjemna prihodnost."