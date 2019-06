Danes bosta znana finalista na evropskem prvenstvu do 21 let v Italiji. Ob 18. uri se bosta v Bologni pomerili Nemčija in Romunija. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju. Ob 21. uri bosta za drugo finalno vstopnico v Reggio Emilii igrali Španija in Francija. Finale bo v nedeljo v Vidmu. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.