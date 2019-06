Liverpool je s parado proslavil šampionsko ekipo. Foto: Reuters

Trener Liverpool Jürgen Klopp s pokalom v rokah. Foto: Reuters

Več tisoč navijačev Liverpoola je uspeh proslavilo že ponoči na madridskem stadionu, kjer so z 2:0 po golih Mohameda Salaha in Divocka Origija premagali Tottenham.

Po neprespani noči so na londonsko letališče prispeli v popoldanskih urah, kjer je bilo vse mirno, hitro zatem pa so se odpravili v mesto, kjer so jim navijači pripravili veličasten sprejem. Tako kot običaj veleva, se je zmagovalna ekipa z avtobusom popeljala po ulicah med številnimi navijači, zbralo se jih je pol milijona. Navijači so se v upanju, da od čim bližje vidijo svoje junake, povzpeli na drevesa, na strehe, zidarske odre ...

Navijaško vzdušje se v Liverpoolu zagotovo ne bo umirilo še nekaj dni, kar je po finalu napovedal tudi najboljši igralec finala, Virgil van Dijk: "Naša ekipa je izvrstna, izjemno vlogo pri tem igra Klopp, ki je ne le vrhunski trener, ampak tudi izjemna osebnost. Lepo je biti del takega moštva. Ponosen sem, da sem del slavne zgodovine Liverpoola. Zdaj nas čakata dva večera, ko bo malo spanja, ampak to je več kot znosno. Pravzaprav je to še dodatna nagrada in bom užival v vsakem trenutku naslednjih ur in dni."

Nekaj navijaškega vzdušja iz Liverpoola vam prinašamo v spodnji galeriji.

Parada Liverpoolovih nogometašev po osvojitvi naslova evropskega prvaka

Nogometni svet se klanja Liverpoolu