Kidričani so med tednom izgubili svojega najboljšega strelca Luko Štora, kar pa očitno ni podrlo kemije v ekipi. Foto: www.alesfevzer.com

Derbi vodilnih moštev slovenskega prvenstva je v 52. minuti z lepim strelom z roba kazenskega prostora odločil Nikola Leko. V nadaljevanju so "šumari" pokazali, zakaj so v dosedanjem delu prvenstva prejeli le dva gola. Resnici na ljubo so k temu krepko pripomogli tudi ljubljanski nogometaši, ki so bili nespretni pred vrati Luke Janžekovića.

Izjemen strel Leka za veliko zmago Aluminija

"Nasprotniki so odigrali dobro, disciplinirano in obrambno igro. Mi nismo bili pravi pri zaključevanju akcij in so nas zaradi tega kaznovali. Bilo je težko, saj so postavili približno osem igralcev okrog kazenskega prostora, tako da je bila naša edina rešitev napad preko krilnih položajev. Imeli smo veliko podaj v kazenski prostor, vendar nismo bili pravi in nismo dali gola. Zaključimo lahko, da mi nismo izkoristili svojih priložnosti, oni pa," je povedal trener Olimpije Safet Hadžić.

Tudi tokrat je dala rezultat pragmatična igra Aluminija, ki igro temelji na trdi obrambi s hitrimi protinapadi. Štajerci ne dosegajo veliko golov. V šestih krogih so jih zabili sedem, le enega več od najslabših v tej kategoriji v ligi Brava in Rudarja. A njihov izkupiček v uvodnih šestih tekmah so štiri zmage in dva neodločena izida.

Evrogol Bobičanca tlakoval Muri pot do zmage

"Aluminij se je dobro branil, zdržal je naš pritisk in dosegel gol iz protinapada. Ob polčasu smo se dogovorili, da poskušamo prebiti njihov obrambni zid in zadenemo, vendar nam na koncu to ni uspelo. Mislim, da so nasprotniki zasluženo zmagali," je povedal branilec Olimpije Miral Samardžić.

Arhitekt uspeha Aluminija Slobodan Grubor po zmagi ni bil prav zgovoren: "Bila je prava, čvrsta tekma. Malce smo trpeli, ampak na koncu se nam je vse poplačalo."

Neporaženi Kidričani bodo v soboto gostovali v Domžalah, Olimpija pa bo odigrala še en derbi proti prav tako še neporaženi Muri. Ta ima ob tekmi manj (zaostala tekma proti Muri bo 12. septembra) tri točke zaostanka za Aluminijem.

Katastrofalen večer za Peričića v Celju

Upravni odbor Maribora podpira trenerski štab

Medtem se je v Mariboru po izjemno slabem začetku sezone v sporočilu za javnost odzval upravni odbor kluba. "Rezultati niso popolnoma v skladu z željami, prišlo je do turbulentnega uvoda, ampak to so trenutki, ko je treba zadeve oceniti preudarno, umirjeno. NK Maribor ima svojo pot v najlepših in najtežjih trenutkih. Cilji kluba so skrbno zasnovani in v vseh teh letih skupnega delovanja smo jim kot upravni odbor v podobni zasedbi dosledno sledili. Nikoli nismo pozabili, kje smo bili in smo tudi v trenutkih rezultatske evforije ostali na trdnih tleh. Klub smo skupaj, z vsemi operativnimi akterji, potegnili iz globokega brezna do največjih uspehov v zgodovini," so zapisali v uvodu Mariborčani.

"Ko ocenjujemo letošnje obdobje julij/avgust, imajo nastopi v evropskih tekmovanjih oznako uspešni. Priti do zadnjega koraka pred nastopi v skupinskem delu evropskega tekmovanja je privilegij, kot edinemu slovenskemu klubu nam je tudi letos uspelo stopiti na zadnjo stopnico, ko le še 180 minut odloča o Evropi v Ljudskem vrtu do zime. Zadovoljni smo z dosežki v evropskih kvalifikacijah, žal pa je neposrečen začetek ligaškega tekmovanja na domačih tleh povzročil veliko nemira. Seveda smo vsi skupaj pričakovali boljši start v prvenstvo, se pa zavedamo, da je bila ekipa močno spremenjena po koncu sezone in se ne glede na želje tudi takšne stvari dogajajo ob le nekaj tednih skupnega dela. Rezultati niso ustrezen odsev podobe našega moštva na igrišču, ne pomenijo pa razloga za obupovanje. Treba je verjeti in vse delati za to, da se rezultatska krivulja obrne v drugo smer. Vijol’čnih 11 oz. 12, 13 ali 14 na posamezni tekmi zmore več in bodo to tudi pokazali," so odločni Mariborčani, ki so zbrali le šest točk. Pred reprezentančnim premorom jih v Evropi čakata dve tekmi z Ludogorcem iz Bolgarije ter obračuna z Bravom in Domžalami.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 6. krog

ALUMINIJ - OLIMPIJA 1:0 (0:0)

1.000; Leko 52.

MURA - RUDAR 2:0 (0:0)

3.000; Bobičanec 50., Maroša 75.

BRAVO - DOMŽALE 0:0

751 gledalcev

CB24 TABOR SEŽANA - TRIGLAV 2:0 (1:0)

600; Sikimić 39./11-m, Babić 93.

CELJE - MARIBOR 2:1 (1:0)

3.000; Vizinger 30., Peričić 84./ag; Požeg Vancaš 67.

Zahović (Maribor) je v 35. minuti z 11-m streljal prek vrat.

7. krog

Sobota ob 18.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ

Ob 20.15:

OLIMPIJA - MURA

Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE

Ob 18.00:

RUDAR - CB24 TABOR SEŽANA

Ob 20.10:

MARIBOR - BRAVO

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.