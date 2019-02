Devet točk prednosti za spomladanski del, prodaja in hkratna izposoja Jana Mlakarja. Maribor lahko brez 15. državnega naslova Slovenije ostane v prvi vrsti samo zaradi morebitnih lastnih napak. Foto: www.alesfevzer.com

Največji posel je sklenil ravno prvouvrščeni Maribor, a pri tem, da je največ iztržil, hkrati tudi ni oslabil svojih vrst pri pohodu na že 15. naslov nogometnega prvaka Slovenije. Vijoličasti so namreč prodali mladega napadalca Jana Mlakarja (9 golov in 2 podaji) v Premier ligo, a so se hkrati dogovorili z Brightonom, da Angleži pustijo 20-letnega Ljjubljančana v Ljudskem vrtu kot posojenega igralca do konca sezone 2018/19. Rekordno klubsko odškodnino 3 milijonov evrov si mora Maribor sicer razdeliti v razmerju 50/50 s Fiorentino, od koder je Mlakar prišel zastonj minulo zimo.

Ufa še vedno ni potrdila nakupa Vombergarja

Drugi milijonski posel minulega prestopnega roka v Prvi ligi je bila izsiljena prodaja Andresa Vombergarja (10 golov), ki je na koncu za dober milijon odšel k ruskemu prvoligašu Ufi, ki pa še vedno ni uradno potrdil prestopa, četudi je argentinski Slovenec že teden dni na klubskih pripravah v Benidormu. Prodaja prvega strelca je bila le del obsežne čistke, ki jo je javno napovedal predsednik Milan Mandarić po koncu jeseni, odšla je kopica igralcev, tudi oba kapetana Branko Ilić in Arif Zarifović ter prvi vratar Aljaž Ivačić (Portland/MLS).

Aluminij kljub prodajam vseeno v Evropo?

Presenečenje prvenstva Aluminij, ki je prezimil na tretjem mestu, je kadrovsko največ izgubil, saj je za skromne odškodnine ostal brez trojice stebrov moštva. V prvi vrsti odkritja jeseni Francesca Tahiraja (9 golov), robustni napadalec Rok Kidrić (6 golov) se je preselil v Olimpijo, Erik Gliha pa je odšel v Belgijo v St. Truiden, klub Luke Elsnerja. Zato pa je v Kidričevo ob koncu prestopnega roka prišel zanimiv Nigerijec Stanley Amuzie, ki je z Nigerijo na olimpijskih igrah v Riu 2016 osvojil bronasto medaljo. 22-letni levi bočni branilec si nazadnje sicer ni mogel izboriti igralnega časa v Švici pri Luganu, kjer igra slovenski reprezentant Domen Črnigoj.

Zimski prestopni rok v Prvi ligi

1. Maribor (45 točk)

Darko Milanič, trener: "Dobro smo izkoristili pripravljalno obdobje in dejansko opravili vse, kar smo načrtovali. Fantje vedo, kaj hočejo in so pripravljeni na začetek prvenstva. V preteklih tednih sem med treningi in tekmami videl veliko dobrega. Najpomembnejše pa bo spoznanje, da je treba ohraniti navade in slediti načelom, o katerih govorimo ves čas. Ta homogenost, osredotočenost bo privedla do tega, da bomo mirni in natančni pri izvedbi. Zato zahtevam od vseh igralcev, da so maksimalno pripravljeni, potem pa se bom pred vsako posamezno tekmo odločal, kdo bo igral in s kakšno postavitvijo bomo nastopili. Vse s ciljem, da bi zadržali visok tekmovalni nivo. Konkurenca je velika, fantje morajo biti pripravljeni, da izkoristijo priložnost v vsakem trenutku. Imamo lepo prednost, a nočemo v nobenem trenutku razmišljati, da bi se obnašali na igrišču drugače kot evropsko. Maksimalno disciplinirano, agresivno in z razmišljanjem od tekme do tekme."

Prihoda (2) Odhodi (5) Jan Mlakar (Brighton/ANG - posoja) Jan Mlakar (Brighton/ANG) Sandi Ogrinec (Krško – konec posoje) Luka Štor (Aluminij)

Luka Koblar (Rudar – posoja)

Kassim Doumbia

Medin Bajrami (Ilirija 1911)

2. Olimpija (36 točk)

Milan Mandarić, predsednik kluba: "Borba za prvo mesto in borba za osvojitev pokala. To je v načrtu Olimpije v vsaki sezoni, odkar sem tukaj. V prvenstvu smo devet točk za Mariborom, igramo pa še dvakrat proti njemu. Cilj je, da gremo naprej z igralci, željnimi uspeha. Mislim, da smo na dobri poti."

Prihodi (9) Odhodi (11) Endri Cekici/ALB (Dinamo Zagreb II/HRV) Andres Vombergar (Ufa/RUS) Jan Andrejašič (Celje) Branko Ilić (Vejle/Dan) Mirza Mujčić/ŠVE (Lysekloster/NOR) Aljaž Ivačič (Portland Timbers/ZDA) Rok Kidrič (Aluminij) Aris Zarifović (Samut Prakan/TAJ) Ermin Alić/ČG (Triglav Kranj) Kingsley Boateng (Ternana/ITA) Luka Duvnjak/Hrv (Dugopolje/HRV) Aljaž Krefl (Rudar Velenje) Matic Paljk Rijad Kobiljar (Rudar Velenje) Žan Medved (Fužinar - konec posoje) Ivan Lendrić (Hermannstadt/ROM) Matevž Turkuš (Ilirija 1911 - posoja) Daniel Avramovski (Vardar Skopje/MAK)

Žan Medved (Vis Pesaro/ITA - posoja)

Matevž Turkuš (Ilirija 1911 - posoja)

3. Aluminij (30 točk)

Miran Lipovac, športni direktor: "Tekmovalni cilj članske ekipe ostaja enak kot pred pričetkom letošnje sezone, to pa je uvrstitev vsaj na osmo mesto lestvice, kar pomeni obstanek v ligi brez igranja dodatnih kvalifikacij."

Prihodi (6) Odhodi (5) Jure Matjašič (Sacramento/ZDA) Francesco Tahiraj/ALB (Hajduk Split/HRV) Luka Štor (Maribor) Rok Kidrič (Olimpija) Luka Petek (Drava) Erik Gliha (St. Truiden/BEL) Stanley Amuzie/NIG (Lugano/ŠVI) Edi Horvat (Brežice) Marcel Čermak/ČEŠ (Slavia Praga/ČEŠ) Anton Rogina (Drava – posoja) Luka Koblar (Maribor – posoja)



4. Domžale (27 točk)

Simon Rožman, trener: "Naši cilji v spomladanskem delu sezone so večplastni. Prvi je zagotovo rezultatski, saj si želimo priigrati uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo, ki jih zagotavlja vsaj tretje mesto v prvoligaški konkurenci. Ker v tej sezoni spremljamo izredno izenačeno ligo, je ta naloga vse prej kot enostavna, a verjamem, da bo naše trdo delo v pripravljalnem obdobju tudi rezultatsko nagrajeno v nadaljevanju sezone. Še naprej bomo sledili naši viziji uveljavljanja mladih nogometašev, saj se v spomladanski del podajamo v nekoliko pomlajeni zasedbi. Prav tako je naša želja še naprej igrati atraktiven, napadalen in agresiven nogomet, s katerim bomo tudi v prihodnje zanimivi gledalcem in oglednikom večjih klubov."

Prihodi (6) Odhodi (6) Slobodan Vuk (Tromso/NOR) Dario Melnjak/HRV (Rizespor/TUR) Bruno Ibeh/NIG (Beitar Jeruzalem/IZR) Andraž Kirm (Bravo) Jure Obšivač/HRV (Atyrau/KAZ) Ruben Belima/EKV (Estoril/POR) Tilen Pečnik (Celje) Agim Ibraimi/MAK (Shkendija/MAK) Krševan Santini/HRV (Osijek/HRV - posoja) Kristijan Šipek (Gorica) Andraž Žinič (Dob - konec posoje) Blaž Urh (Dob - posoja)

5. Celje (26 točk)

Dušan Kosić, trener: "Cilj v spomladanskem delu sezone je premagati vsakega naslednjega nasprotnika."

Prihod (1) Odhodi (3) Gal Zorko (Simer Šampion – konec posoje) Elvedin Džinić

Jan Andrejašič (Celje)

Tilen Pečnik (Domžale)

6. Mura (24 točk)

Ante Šimundža, trener: "Zelo pomembno je, da nam je klub omogočil priprave v Turčiji, ki so bile zelo dobre glede pogojev in dojemanja ciljev, ki smo si jih zastavili."

Prihodi (5) Odhodi (4) Kevin Žižek (Nürnberg II/NEM) Dejan Kurbus (Gabersdorf/AVT) Jon Šporn (Drava) Kristjan Matošević (Triestina/ITA) Jovan Koprivica (Ilirija 1911) Borut Lukač (Beltinci) Armin Cerimagić/BiH Ivan Nevistić (Rijeka/HRV - konec posoje)

7. Gorica (22 točk)

Nermin Bašić, novi trener: "Želel bi si najprej delati na taktični igri in nogometu z veliko intenzitete. Naš glavni cilj je napadalni nogomet. Na tem delamo veliko in nadejam se, da bom ob koncu leta dobil ekipo, ki lahko 90 minut igra presing, tranzicijo, napadalni nogomet s pravo mero agresije, kjer gredo vsi naprej in vsi nazaj. Enostavno, da ljudje prepoznajo nekaj več. S takšnim garanjem bodo nato prišle tudi lepe poteze, lepe akcije, veliko udarcev na gol in kar se da malo obrambe. Ne bom omenjal Evrope, ne bom omenjal niti rezultata. Želimo si dobro igro z veliko energije. Izziv ni lahek, ampak v igri moramo uživati in tako navijačem vrniti to bojevitost, ki jo morajo videti."

Prihodi (4) Odhodi (4) Etien Velikonja Januš Štrukelj (Primorje) Adel Halilović/BiH (Radomlje) Amel Džuzdanović (Primorje - posoja) Kristijan Šipek (Domžale) Jan Humar (Tabor Sežana) Uroš Likar (Tolmin – konec posoje) Rok Bužinel (Brda)

8. Rudar (18 točk)

Vodstvo kluba: "Cilj je ostati stabilen prvoligaš, merimo na sredino lestvice po končanem prvenstvu."

Prihodi (4) Odhodi (8) Aljaž Krefl (Olimpija) Sandi Čoralić (Brda) Rijad Kobiljar/BIH (Olimpija) Domagoj Muić/HRV (Zadar, HTV) Marko Ćošić/HRV (Haugesund/NOR) Matej Šantek/HRV (Dinamo Zagreb II, HTV) Anes Cinac/BIH (Šmartno – konec posoje) Abdellatif Aboubakr/GAN

Vlatko Šimunac/HRV

Ante Solomun/HRV

Anže Malnar

Evans Adomako/GAN (Dravograd - posoja)

9. Triglav (16 točk)

Dejan Dončić, trener: "Do tega trenutka smo odlično opravili zimske priprave na drugi del sezone. Veseli me, da iz treninga v trening in iz tekme v tekmo nadgrajujemo pripravljenost, formo in predstave. Osnovni cilj je vsekakor zadržati prvoligaški status, ob tem pa je prav tako pomembno izpostaviti, da si želimo igrati napadalen, atraktiven in učinkovit nogomet, kjer bodo na svoj račun prišli naši mladi nogometaši."

Prihodi (6) Odhodi (5) Aleš Mertelj (Karvina/ČEŠ) Rok Elsner (Al-Nasr Salalah/OMA) Muamer Svraka/BIH (Birkirkara/MLT) Deni Jurić/AVS Ivan Crnov/HRV (Krupa/BIH) Ermin Alić/ČRG (Olimpija) Tin Karamatić/HRV (Čelik Zenica/BIH); Dickson Afoakwa/GAN Matic Kopač (Sava Kranj – konec posoje) Joel Osikel/NIG (Dekani) Qendrim Hasanaj (Sava Kranj – konec posoje)



10. Krško (15 točk)

Zoran Omerzu, predsednika kluba: "V NK Krško se uspešno pripravljamo na nadaljevanje prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije. Na zadnjih pripravljalnih tekmah so fantje prikazali dobre igre, veliko motivacije, želje in borbenosti. Trenerski dvojec sestavljata izkušena Milan Đuričić in pomočnik Radovan Karanović, ki odlično delata tako z mladimi kot z izkušenimi igralci, zato optimistično gledamo proti nadaljevanju prvenstva. Glavni cilj ostaja dvig na prvenstveni lestvici in igranje tudi v peti zaporedni sezoni PLTS v prihodnji sezoni."