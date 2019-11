Tekmeca sta pred nedeljskim obračunom (17.00) točkovno poravnana pri 34 točkah, z dvema točkama zaostanka za Olimpijo (36).

V Kidričevem se v nedeljo obeta še en trd obračun sosedov. Prvega so Mariborčani septembra dobili z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

Milanič: Želimo nadaljevati zmagoviti niz

"Nogometaši Aluminija so bili tudi v preteklosti trd oreh, zdaj pa so jim zadnji rezultati prinesli veliko mero samozavesti, zato so tudi bolj sproščeni v igri, kar bomo skušali izkoristiti. Želimo nadaljevati zmagoviti niz. Po prejšnji prekinitvi prvenstva smo dobili dobro opozorilo, tako da se bomo tokrat bolje odzvali. Pomlad bo drugačna, tekme se bodo začele odštevati. Zato si želimo s čim boljšim izhodiščem končati ta jesenski del. Sem optimist glede na prikazano v zadnjih tekmah in prizadevnost na treningih," pravi trener vijoličastih Darko Milanič.

V devetem krogu 14. septembra je Maribor zmagal z 2:1. Zadela sta Dino Hotić in Rok Kronaveter, za goste pa Leko. Prenos tokratnega obračuna v nedeljo ob 17.00 na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Hadžić: Naš cilj je naslov jesenskega prvaka, zato merimo na zmago



Olimpija je še tri kroge oddaljena od naslova jesenskega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi obračun prve Olimpije in petega Celja bo derbi, saj se bosta pomerili ekipi z najboljšima napadoma v ligi. Olimpijin je dosegel 42, celjski pa 35 zadetkov. "Naše želje so, da zmagamo na vseh treh tekmah in postanemo prvaki v jesenskem delu. Vemo, da bo težko, ampak naredili bomo vse, da dosežemo ta cilj. Celje je zelo neugodna ekipa. Je borbena, srčna in disciplinirana, zna se dobro braniti in ima dobro tranzicijo. Bo zelo težka tekma, mi pa moramo, če želimo postati prvaki v jesenskem delu, iti na zmago," je napovedal strateg Olimpije Safet Hadžić.

Krog bosta v soboto ob 12.45 odprla Bravo in Rudar, nato sledi tekma Domžal in Triglava. Preostali par je CB24 Tabor Sežana in Mura.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 18. krog

Sobota ob 12.45:

BRAVO - RUDAR

Ob 14.45:

DOMŽALE - TRIGLAV

Ob 16.55:

CELJE - OLIMPIJA

Nedelja ob 13.30:

CB24 TABOR SEŽANA - MURA

Ob 17.00:

ALUMINIJ - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.