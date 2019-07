Filip Majcen (levo) je v prvem polčasu dvakrat zatresel mrežo Rudarja. Triglav se je z drugo zmago v sezoni zavihtel pod vrh lestvice. Foto: www.alesfevzer.com

"Orli" so povedli v 22. minuti. Kristjan Arh Česen je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je na prvo vratnico vtekel Filip Majcen in premagal Tomaža Stopajnika. Triglav je v 40. minuti povišal vodstvo. David Kašnik je v kazenskem prostoru z vlečenjem na tla spravil Majcna, tako da je sodnik Mitja Žganec pokazal na belo točko, hkrati pa Kašniku pokazal rdeči karton. Enajstmetrovko je izvedel Majcen sam in zanesljivo zadel.

Črnčič dosegel gol priključka

A gostje so do polčasa zabili gol priključka. Aljaž Krefl je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Leon Črnčič visoko skočil in žogo z glavo poslal v malo mrežico nemočnega Luke Čadeža. Kljub igralcu manj so gostje izenačili, saj je v 55. minuti Milan Tučić zaključil protinapad za 2:2.

Rdeči karton tudi za Škofleka

Rudar je bil ponovno povsem v igri, a je nato v 68. minuti Žiga Škoflek dobil še drugi rumeni karton, kar je pomenilo predčasno pot v slačilnico.

Tijanić mož odločitve

Velenjčani so na zelenici ostali le z deveterico, kar so domači unovčili v 76. minuti, ko je David Tijanić mojstrsko zadel s kakšnih 25 metrov. Žoga je v mreži končala skorajda pod prečko za desno vratnico Stopajnika.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 3. krog

TRIGLAV - RUDAR 3:2 (2:1)

Majcen 22., 40./11-m, Tijanić 78.; Črnčič 44., Tučić 55.

RK: Kašnik 40., Škoflek 68./oba Rudar

CELJE - ALUMINIJ 0:0

300 gledalcev

Nedelja ob 17.30:

BRAVO - CB24 TABOR SEŽANA

Ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA

Četrtek, 12. septembra, ob 20.10:

DOMŽALE - MURA