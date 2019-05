Maribor je 15. nogometni državni prvak Slovenije. V 12 letih ere Zlatka Zahoviča bodo osmič dvignili zlati globus Prve lige. Foto: BoBo

Nogometaši Maribora bodo v sredo odigrali zadnjo domačo tekmo v letošnjem prvenstvu. Štajerci se bodo poslovili od Ljudskega vrta, v katerem gostuje zadnje Krško, ki Prvi ligi maha v slovo. Spopad vodilne in zadnje ekipe lige bo postregel tudi z rajanjem po zadnjem sodniškem žvižgu, saj bodo vijoličasti po tekmi dvignili pokal za najboljšo ekipo države.

Maribor 15 - preostala Slovenija 13

Zlati globus prvakov Slovenije se po sezoni premora vrača v Ljudski vrt, četa Darka Milaniča je pred dobrim tednom potrdila 15. zvezdico. Mariborčani se ponašajo z več naslovi kot vsa konkurenca skupaj, tekmecem je pripadlo 13 državnih lovorik. Mariborskega veselja ni prekinil niti sobotni remi s Triglavom, ki se je v mestu ob Dravi dobro upiral domači zasedbi, tudi povedel, na koncu pa sta si nasprotnika razdelila točkovni plen.

Darko Milanič je kot trener šestkrat popeljal Maribor do državnega naslova. S naslovi prvaka Slovenije se je Izolan tako izenačil z rekorderjem Bojanom Prašnikarjem, ki je naslove osvajal z Olimpijo (2x) in Mariborom (4x). Foto: BoBo

Trener Maribora Darko Milanič si želi sezono pred domačimi navijači zaokrožiti na najlepši način: "To bo pravi trenutek, čakamo ga in se ga veselimo. Da fantje zasluženo dvignejo pokal in se skupaj z navijači poveselimo. Toda to še ne pomeni, da smo s tem svoje opravili. Po vsem, kar se je dogajalo, se bo treba dobro odpočiti, potem pa hitro obrniti k novim izzivom. Pred seboj imamo še en cilj, po dvigu pokala prvakom želimo tudi pokalno trofejo."

Zahović lovi lovoriko kralja strelcev

Po dvoboju s Triglavom je Milanič iskreno priznal, da si v klubu želijo tudi krone za najboljšega strelca. Med vijoličastimi je v najboljšem položaju Luka Zahović, ki je v kranjsko mrežo pospravil dve žogi, najboljši strelec Rok Kronaveter pa mu beži za dva gola. Mariborski napadalec je v letošnjem prvenstvu zabil 15 golov, pred Zahovićem pa najdemo še Luko Majcna. V igri za strelsko lovoriko ostaja tudi Rok Sirk, ni pa nepomembno, da Rok Kronaveter v letošnji sezoni ne bo več igral.

Zadnja domača tekma sezone 2018/19

Mariborčani bodo naslov državnega prvaka z navijači proslavili že krog pred koncem. To seveda ne čudi, saj bodo v soboto gostovali ob Kamniški Bistrici. Če v štajerski prestolnici za navijače pripravljajo še kakšno presenečenje, ni znano, jasno pa je, da so pristašem kluba pripravili poseben paket vstopnic. Le v Vijol'čni bajti si lahko v akciji "15 za 5" zagotovijo kar pet vstopnic za ceno 15 evrov, torej "za pet prijateljev petnajst evrov ob petnajstem naslovu". Mariborčani so naslov potrdili 15. 5. (maja), cena pa je enotna za vse tribune, brez starostnih omejitev in v paketih.

Podelitev pokala in medalj prvakom za sezono 2018/19 bo po končani tekmi 35. kroga Prve lige Telekom Slovenije na igrišču, pod vzhodno tribuno, v neposrednem prenosu s sremljevalnim studiom in javljanji si jo boste lahko ogledali na TV Slovenija 2/MMC-ju.