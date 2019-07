Kapetan Barce Lionel Messi je bil s 36 goli najboljši strelec pretekle sezone. Foto: Reuters

Medtem ko bodo aktualni prvaki na čelu s prvim strelcem zadnje sezone Lionelom Messijem sezono začeli z neugodnim gostovanjem na San Mamesu pri Athleticu, bo podprvak Atletico Madrid z najučinkovitejšim vratarjem pretekle sezone Janom Oblakom naprej gostil Getafe. Real Madrid, ki je bil tretji s kar 19 točkami zaostanka za Barco, bo v uvodnem krogu gostoval v Vigu pri Celti.

Prvi el clasico bo na sporedu v 10. krogu, ki bo 26. oziroma 27. oktobra. Največja španska kluba se bosta najprej pomerila na Camp Nouu, na Santiago Bernabeu pa Barca prihaja v 26. krogu, ki bo 29. februarja oziroma 1. marca. Prvi madrileno bo v 7. krogu 28. ali 29. septembra na Wanda Metropolitanu. Prvi dvoboj Atletica in Barcelone bo prav tako v Madridu, in sicer v 15. krogu, ki bo 31. novembra in 1. decembra.

1. krog, sobota, 17. avgusta:

CELTA VIGO - REAL MADRID

MALLORCA - EIBAR

ATLETICO MADRID - GETAFE

ESPANYOL - SEVILLA

ALAVES - LEVANTE

VALENCIA - REAL SOCIEDAD

REAL BETIS - REAL VALLADOLID

LEGANES - OSASUNA

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA

VILLARREAL - GRANADA