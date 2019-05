Luka Jović se je z Eintrachtom uvrstil v polfinale Evropske lige. Na prvi tekmi v Frankfurtu je remiziral s Chelseajem (1:1), gol za gostitelje pa je dosegel prav Jović. Foto: EPA

48 milijonov evrov bo v blagajno pospravila trenutno četrta zasedba Bundeslige, 12 milijonov pa Benfica, katere član je bil, preden so ga za dve leti posodili v Frankfurt. Eintracht ga je dokončno odkupil sredi aprila, a je lizbonski velikan obdržal 20 odstotkov vrednosti naslednjega prestopa. 21-letni nogometaš iz Bijeljine je kariero začel pri Crveni zvezdi, od koder je leta 2016 prestopil na Portugalsko. S kraljevim klubom bo podpisal šestletno pogodbo, zaslužil pa naj bi okoli štiri milijone na leto.

Letos je zablestel v dresu Eintrachta. Potem ko je lani dosegel osem zadetkov, jih je letos kar 26 in tako na evropskem nogometnem zemljevidu dodobra opozorila nase. Srbski reprezentant je postal tarča številnih največjih klubov, na koncu pa si je njegov prihod zagotovil Real Madrid, ki bo poleti po izjemno slabi letošnji sezoni zelo dejaven na tržnici.

Jović bo v španski prestolnici zaostril konkurenco v napadu, kjer je mesto v konici rezervirano za Karima Benzemaja. Real, ki letos ni bil konkurenčen za noben naslov – v La ligi za Barco zaostaja kar 18 točk, v Ligi prvakov se je poslovil v osmini finala, v kraljevem pokalu pa so ga Katalonci izločili v polfinalu –, se je okrepil že z brazilskim branilcem Militaom, ki bo prišel iz Porta. Kot piše As, je na seznamu želja Zinedina Zidana še kar nekaj zvenečih imen, med njimi tudi Paul Pogba, Eden Hazard in Christian Eriksen.