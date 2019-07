Zadnji gol je dosegel 18. maja na tekmi proti Frankfurtu (5:1). Z Bayernom je v zadnji sezoni osvojil dvojno domačo krono. Foto: EPA

Pred preteklo sezono je sporočil, da bo to njegovo zadnje tekmovalno leto v dresu Bayerna. Z bavarskim velikanom mu je pogodba potekla, zdaj pa se je Robben odločil, da je s tem tudi čas za konec kariere.

“Brez dvoma je to najtežja odločitev, ki sem jo moral sprejeti v svoji karieri. To je odločitev, pri kateri sta navzkriž prišla srce in razum. Ljubezen do igre te prepriča, da še vedno lahko narediš vse, kar želiš, resničnost pa je, da vse ne gre po načrtih in da nisi več 16-letni fant, ki nima pojma, kaj pomeni poškodba. Trenutno sem zdrav in dobro pripravljen in kot ljubitelj mnogo drugih športov bi rad tak ostal tudi v prihodnje. Zato sem se odločil za konec,“ je sporočil Robben.

Kariero je začel pri Groningenu, nato je bil dve leti član PSV-ja, leta 2004 pa se je preselil v Chelsea, kjer je odigral tri sezone. Sledila je dveletna epizoda pri madridskem Realu, nato pa še desetletje pri Bayernu, s katerim je osemkrat postal nemški prvak, leta 2013 pa je osvojil Ligo prvakov. Tedaj je v Londonu v 89. minuti odločil finale proti dortmundski Borussii (2:1), zaradi česar se ga je oprijel vzdevek Mr. Wembley.

14 let je nosil dres nizozemske reprezentance, za katero je zbral 96 nastopov in zabil 37 golov. Leta 2010 je s tulipani zaigral v finalu svetovnega prvenstva v Južni Afriki, štiri leta pozneje pa je na svetovnem prvenstvu v Braziliji osvojil tretje mesto.