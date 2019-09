Si bosta Andraž Šporar in Benjamin Verbič lahko po tekmi proti Izraelu znova dala duška? Foto: BoBo

Avstrijec bo imel pomembno vlogo tudi v Ljubljani. Dunajčan Andi Herzog, nekdanji as Werderja in Bayerna, zdaj pa selektor izraelske nogometne reprezentance, si bo prizadeval pripraviti čim lepše voščilo za 51. rojstni dan, ki ga bo praznoval v torek. Namero pa mu bo na svoj 58. rojstni dan poskušal preprečiti Matjaž Kek.

Jan Oblak o pozdravu z mladim navijačem po petkovi zmagi: "Svojih dresov ne hranim, mislim, da nimam doma niti enega. Prošenj je veliko in jih raje oddam. Tisti, ki si ga želi za spomin, dobi lepo darilo. Z veseljem to naredim." Foto: www.alesfevzer.com

Proti Poljakom je zadel z aktiviranjem Romana Bezjaka, ki je dobil prednost pred Miho Zajcem, čeprav ga sprva sploh ni vpoklical v reprezentanco, ampak ga je na seznam dodal pozneje. 30-letni Korošec, s katerim je Kek v dveh obdobjih uspešno sodeloval na Reki, je igral prvič v teh kvalifikacijah, medtem ko je lani jeseni nastopil na vseh šestih preizkušnjah Lige narodov. Selektor je opozoril predvsem na njegove šprinte.

"V petek smo na vsako žogo šli, kot da je zadnja. Samo na tak način lahko Slovenija doseže dober izid. Vse je v pristopu in borbenosti. Za takšno igro delamo na treningih. Vedno bi si želeli, da v obrambi odigramo tako dobro, v napadu pa izkoristimo priložnosti, ki se nam ponudijo," je bila po zmagi z 2:0 ena izmed misli Jana Oblaka.

Tako kot so Slovenci ustavili Roberta Lewandowskega in Krzysztofa Piatka, bo treba danes najboljšega strelca v kvalifikacijah Erana Zahavija in Moanesa Dabourja. "Katerega koli igralca na svetu se da ustaviti, če dobro ekipno stojiš na igrišču. V takšnih primerih vratar po navadi nima veliko dela," poudarja Oblak.

Krhin upa, da bo koleno zdržalo

V obrambo se bo po odsluženi kazni zaradi kartonov najbrž vrnil Bojan Jokić, pred njo bosta znova Jasmin Kurtić in Rene Krhin. Nogometaš Nantesa že vse od marca ni dobil niti minute priložnosti za igro v francoskem prvenstvu.

"Gotovo mi manjka ritem igranja po poškodbi kolena, toda z adrenalinom, dobrim rezultatom in podporo navijačev pozabiš na težave. Koleno mi še dela malo težav, dobil sem tudi udarec. Je pa že veliko boljše in upam, da bo zdržalo za ponedeljek," je povedal po petkovi tekmi.

Med prizori, ki so se najbolj vtisnili v spomin, je bilo njegovo proslavljanje zadetka Andraža Šporarja. Presrečen je stekel h klopi Slovenije in tam kot otrok skočil v objem prav tako navdušenemu Milivoju Novakoviću, s katerim sta pred 10 leti skupaj sodelovala pri pisanju južnoafriške pravljice.

Oblaka v njej še ni bilo, saj je tedaj pri rosnih 16 letih šele okušal prvo sezono branjenja v članski ekipi Olimpije. Na Milivojevo vlogo v zdajšnji reprezentanci, ko kot tehnični vodja budno spremlja izbrano vrsto na vsakem koraku, gleda z odobravanjem: "Upam, da bo nogometna zveza v delo z nogometaši vključila čim več nekdanjih igralcev, ki so nekaj naredili za Slovenijo. Mislim, da je to plus za vse. Pomagajo ustvarjati dobro energijo in nam pokažejo, kaj so oni doživljali v času svojih največjih uspehov."

Rene Krhin se je v petek odlično boril z Robertom Lewandowskim in drugimi poljskimi zvezdniki. Foto: www.alesfevzer.com

Prenos tekme bo na TV Slovenija 2 in MMC-ju. Studijski del se bo začel ob 20. uri, gosta Saše Jerkovića bosta nekdanja reprezentanta Mladen Dabanović in Matej Mavrič Rožič. Komentator bo Aleš Potočnik, strokovni komentator pa Branko Zupan.

Hercog: Pritisk Slovenije bo velik, saj ima visoke cilje

Natkho: Po koncu tekme bo marsikaj bolj jasno

Poljska 12, Avstrija 9, Slovenija in Izrael po 8, Severna Makedonija 5, Latvija 0 točk. To je po polovici kvalifikacij vrstni red v skupini G, v kateri je med prvim in četrtim mestom najmanjša razlika v petih skupinah s po šestimi moštvi.

"Že pred začetkom kvalifikacij smo vedeli, da bodo tekme v tej skupini zelo izenačene. Slovenija je odlično moštvo. Marca so v Hajfi dobro igrali predvsem v prvem polčasu, zdaj so še boljši. V četrtek smo proti Severni Makedoniji pričakovali zmago, a ne bomo objokovali točk, ki jih nismo osvojili, tega ne moremo več spremeniti. Moramo gledati v prihodnost in kreniti v trd boj. Tokrat bo drugačna tekma, drugače je že to, da igramo v gosteh. Naredili bomo vse, da bi se uvrstili na evropsko prvenstvo. Po koncu tekme bo v tej skupini marsikaj bolj jasno," je na sinočnji novinarski konferenci na ljubljanskem stadionu dejal izraelski kapetan Bibras Natkho, ki je prejšnji mesec iz Olympiacosa prestopil v Partizan.

Izraelci so v Slovenijo prispeli z manjšo zamudo zaradi težav v letalskem prometu, a se s tem niso obremenjevali. V dežju so opravili lažji trening, potem ko so imeli dan več počitka kot Slovenci in so jih v reprezentančni bazi obiskale tudi družine. V Stožicah bodo imeli podporo približno sto navijačev.

Hercog: Možnosti so 50:50

Selektor Hercog je imel na predvečer dvoboja še nekaj dilem v zvezi z začetno postavo oziroma taktiko, svoja pričakovanja pa je strnil takole: "Najprej moramo narediti svoje delo in osvajati točke, šele potem razmišljati o drugih. Jasno je, da ne smemo izgubiti, saj bo v tem primeru zelo težko. Spet bo šlo za tekmo, kjer so možnosti 50:50, tako kot na večini drugih. Dvoboje odločajo malenkosti. Morali bomo zdržati pritisk Slovenije, ki po zmagi nad Poljsko leti, je motivirana in samozavestna. Kljub vsemu smo sem prišli po tri točke. Za to potrebujemo izjemno dobro tekmo, verjamem, da smo tega sposobni. Vsekakor pa nam ne bo lahko. Od svojih igralcev želim boj. Moramo dokazati, da gremo v pravo smer."

V četrtek je Izrael v Beeršebi na začetku drugega polčasa povedel z osmim golom Zahavija v teh kvalifikacijah, a nato manj kot deset minut pozneje doživel hladno prho z izenačenjem. "Doma smo prepustili že štiri točke. Proti Severni Makedoniji smo bolje igrali v drugem polčasu, v prvem si nismo pripravili veliko priložnosti. V obrambi smo igrali dobro, žal pa smo prejeli zadetek po prostem strelu. Naredili smo dve, tri napake preveč. Naš izid ni bil dober, prav tako ne rezultata preostalih dveh tekem. Ni pa bilo zame veliko presenečenje, da je Slovenija doma premagala Poljsko."

Izrael je junija v Varšavi visoko izgubil s 4:0, pred letom dni pa je v gosteh klonil tudi na obeh tekmah Lige narodov. Septembra v Albaniji z 1:0, na zadnji tekmi novembra na Škotskem pa s 3:2. Za napredovanje v Ligo B bi mu tedaj zadostoval že remi. Ne pozabimo: Slovenija je iz C izpadla v Ligo D.

Kek opozarja, da imajo Izraelci odlične posameznike

Skupina G, 6. krog, danes ob 20.45:

SLOVENIJA - IZRAEL

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

POLJSKA - AVSTRIJA

LATVIJA - SEVERNA MAKEDONIJA

Lestvica: POLJSKA 5 4 0 1 8:2 12 AVSTRIJA 5 3 0 2 13:6 9 SLOVENIJA 5 2 2 1 9:3 8 IZRAEL 5 2 2 1 9:8 8 SEVERNA MAKEDONIJA 5 1 2 2 6:8 5 LATVIJA 5 0 0 5 1:19 0