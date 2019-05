Dolgoletni novinar Dela in velik poznavalec prvoligaškega nogometa v Sloveniji Gorazd Nejedly (levo) se je po derbiju v Ljudskem vrtu pogovarjal z novinarji Vala 202 Luko Petričem, Aljažem Golčerjem in Boštjanom Janežičem. Foto: Val 202

V Mariboru odmeva po sobotnem porazu vijoličastih v državnem prvenstvu proti Olimpiji z 0:3. Ljubljančani so Mariboru s tem preprečili, da bi na večnem derbiju potrdil naslov državnega prvaka. Voditelj Luka Petrič je ob tem dodal, da je bil Safet Hadžić v soboto četrti trener Olimpije to sezono na prav toliko derbijih z Mariborom.

Boštjan Janežič pravi, da Maribor spomladi ni razigran, ni v formi, zaradi dogajanja in drame znotraj kluba pa v ekipi ni miru. "Olimpija je zdaj pod vodstvom Safeta Hadžića povsem drugačna, vidi in živi nogomet. Hadžič je sprostil nogometaše. Uspeh Olimpije v Mariboru je bil kar pričakovan."

Gostje so se soglasno strinjali, da Maribor ne bo zapravil naslova prvaka. Gorazd Nejedly je mnenja, da trdo delo mariborskih nogometašev ne zagotavlja nujno učinka na igrišču. "Maribor je očitno zaspal v razvoju in to se pozna. Klub potrebuje novo, bolj igrivo podobo. Odkar je Zahovič v Mariboru, klub še ni bil manj inovativen in manj ustvarjalen. Profil nogometašev ne ustreza trendom, ki v nogometu vladajo v Evropi in svetu."

Maribor potrebuje spremembe, pravi tudi Janežič, ki dodaja, da bi ta poraz znal biti pred finalom pokala prednost za Maribor. To trdi tudi Aljaž Golčer, ki dodaja, da bi Maribor lahko prav zaradi tega poraza bil v vlogi favorita v finalu pokala, saj bodo v taboru vijoličastih naredili vse, da preprečijo ponovitev takšnega razpleta.

Liverpool s 97 točkami ostal brez naslova

Gostje so se dotaknili tudi razpleta angleškega prvenstva in dogajanja v preostalih največjih evropskih ligah. V Angliji je Manchester City po nizu kar 14. zaporednih zmag v boju za naslov ugnal Liverpool. Golčer pravi, da so si po vodstvu Brightona varovanci Pepa Guardiole oddahnili šele po zadetku za vodstvo s 3:1. Dodaja, da se še nikoli doslej ni zgodilo to, kar se je letos Liverpoolu, da bi klub s 30. zmagami in 97. točkami ostal brez naslova prvaka.

Slovenska reprezentanca potrebuje Kampla

V nemškem prvenstvu je Leipzigu Kevina Kampa le malo zmanjkalo, da bi se boril za naslov prvaka. Gorazd Nejedly pravi, da je Kampl eden od simbolov te ekipe Leipziga, z Boštjanom Janežičem pa se strinjata, da ga slovenska reprezentanca potrebuje.