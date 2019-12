Športniki so za en večer svoje drese zamenjali za elegantne obleke. Med tistimi, ki so z urejenostjo še posebej izstopali, so bili Peter Kauzer, Tim Gajser in Primož Roglič. Foto: www.alesfevzer.com

Društvo športnih novinarjev Slovenije je za športnika leta 2019 izbralo Primoža Rogliča, Janjo Garnbret in odbojkarsko reprezentanco. Gala večer v Cankarjevem domu, ki sta ga spretno povezovala Saša Jerković in Ajda Smrekar, se je začel s sprehodom športnikov po modri preprogi, končal pa z druženjem športnikov z novinarji, pri čemer so nekateri pokazali, da so vztrajni in nepopustljivi tudi pri zabavah. Smeha ni manjkalo, toliko sproščenosti na prireditvi Športnik leta še ni bilo. K temu so dodobra pripomogli tudi izjemno posrečeno izbrani podeljevalci nagrad – uspešni Slovenci, ki so na različnih področjih pustili svoj pečat tudi zunaj Slovenije. Na čelu s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Namesto mučnih trenutkov in nerodnih besed, ki pogosto spremljajo takšne prireditve, smo lahko uživali v zabavnih zgodbah in celo v pravem stand upu. Kako drugače označiti nastop legende slovenske odbojke Vikija Krevsla, ki je navdušil z zgodbo iz leta 1974, ko je kot kondicijski trener pomagal jugoslovanski reprezentanci in slišal opazko: "Ko je ovaj? Došao, da nam j*** majku."

Najboljši v lanskem letu: Roglič, Garnbret, odbojkarji. Tine Urnaut je ostal tudi na zabavi po prireditvi, družbo mu je delal Vid Jakopin. Med tistimi, ki so s sproščenostjo blesteli na plesišču, omenimo Rajmonda Debevca in Evo Terčelj. Foto: www.alesfevzer.com

Spomin na 'napad' na kavčarje

So bili te besede prehude za javno televizijo? "Zakaj, to je le nekakšen predsodek. Saj to pogosto uporabljamo v vsakdanjem življenju. Slovenci precej preklinjamo. Povedal je dobro 'foro', brez teh besed ne bi tako dobro izpadlo," nam je povedal kajakaški as Peter Kauzer, ki je sicer pred kamerami že kdaj izjavil kaj takšnega, kar je potem obžaloval. "Sem občutil na lastni koži, kako je, če kaj poveš preveč direktno. Saj veste – tisti moj 'napad' na kavčarje na olimpijskih igrah v Londonu. Pa je dejansko res, da je najlažje pametovati doma. No, tole o kavčarjih bi lahko kar patentiral. Pa res takrat nisem hotel nikogar užaliti, očitno pa je nekatere zabolelo. Treba je spoštovati športnike, ni tako lahko, kot je videti po televiziji. Sicer pa – Viki Krevsel me je z govorom navdušil. Iskreno in spontano. Skupaj sva v odboru za Bloudkove nagrade in vem, kako potekajo seje. Vedno ima pri sebi zanimive zgodbe in sem kar slutil, kam bo šlo."

Oto Giacomelli in Rajko Dolinšek sta dolga leta skupaj spremljala smučarske skoke. Foto: MMC RTV SLO

Začetki na Radiu Slovenija

Izbori športnika leta imajo v Slovenijo dolgo tradicijo, saj je bil tokratni že 52. Rajko Dolinšek, upokojeni novinar Radia Slovenija in tisti, ki ga neločljivo povezujemo z uspehi Primoža Peterke in rokometašev Celja, je bil zraven vsaj na štiridesetih. Začetki so bili drugačni. "Včasih smo imeli izbor le na Radiu Slovenija. Gostovali smo po raznih mestih, v Tržiču, Kamniku, pozneje smo šli v studio, dolga leta je prireditev vodil Franek Trefalt. Potem je to prevzela televizija," se spominja Dolinšek. Na pogostitvi po prireditvi smo ga včeraj ujeli v družbi Ota Giacomellija, oba pa sta poudarjala, kakšen užitek je bilo letos spremljati Giro in Vuelto. "Ko je Slovenec v igri za vrh, je to druga zgodba, sicer je lahko kolesarstvo na trenutke tudi dolgočasno, če to spremljaš več ur," je povedal legendarni novinar Dela Oto Giacomelli, ki poudarja, kakšen razmah so doživeli športni prenosi: "Zdaj je enostavno preveč vsega, ogromno je prenosov, vsak, ki ima pet minut časa, je že lahko komentator."

Roglič: Nepozaben spomin na slovenske navijače Primož Roglič je na vprašanje, kako se spominja Andreja Hauptmana, ki je pred 18 leti postal športnik leta, odgovoril: "Takrat sem bil star 12 let in nisem spremljal kolesarstva, saj sem bil skakalec. Šele zdaj spoznavam kolesarsko zgodovino. Sem bil pa že od nekdaj sem zelo trmast. Res si želim uspeha in verjamem v svoje sanje. Vedno bom rad pogledal nazaj na to uspešno leto. Naježijo me predvsem spomini na slovenske navijače na velikih dirkah, ki so bili na vseh klancih z zastavami."

Katarina Čas (bila je med podeljevalci nagrad) je v mladosti ponaredila podpis Bojana Križaja, da se je lahko postavila pred prijateljico, zdaj pa dobila pravi podpis velikega junaka belih strmin. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Tour in olimpijada!

Glavni junak torkovega večera je bil Primož Roglič, ki je s priprav priletel v domovino in prvič postal športnik leta. Novinarji, za katere si je po prireditvi vzel manj kot pet minut, s(m)o seveda želeli izbrskati, ali je gre na Tour 2020 ali ne, toda počakati bo treba do petka. Martin Hvastija sluti, kaj se bo zgodilo: "Tour in olimpijada!" Da ima slovensko kolesarstvo, ki mu je sam v 90. letih utiral pot v svet profesionalcev, takšno vlogo, ga neizmerno veseli. "Ponosen sem. Po 18 letih in Andreju Hauptmanu je športnik leta spet kolesar. Še vedno mi je kar neverjetno, da smo prav kolesarji na vrhu, glede na to, koliko vrhunskih športnikov imamo." Roglič je navdušil tudi košarkarsko legendo Ivo Daneua: "Celo leto sem navijal za Luko, še bolj pa za Primoža. Njegovi dosežki so vrhunski in mu privoščim. Luka je še mlad, morda bo že prihodnje leto spet športnik leta." Daneu sicer rednega dela Lige NBA ne spremlja redno. "Saj veste, ameriška košarka ... Divjanje gor in dol, dva igrata, tretje podaje ni. Dobro je, da ima Luka žogo v svojih rokah, da lahko določa, kdaj bo vrgel in kdaj podal."

"Težko je bilo gledati nekoga, ki tako trpi"

Lora Klinec, partnerka Primoža Rogliča, ob vseh nagradah in aplavzih, ki jih dobiva njen izbranec, ne bo pozabila, da je bilo treba letos tudi veliko trpeti, predvsem v času, ko je bila zaradi nosečnosti zelo občutljiva: "Najtežje je bilo na Giru. Saj ne da bi obupovali, ampak –težko je gledati nekoga, ki tako trpi. Dolgo spremljam kolesarstvo, dobro poznam Primoža, vem, ali je težko ali ni, ali je morda nadzorovano težko ali pa celo tako težko, da je skorajda že na robu smrti. No, takrat sem bila sem tudi v 9. mesecu mesečnosti. Tista 20. etapa ... mislila sem, da je ne bo končal." Izjemno uspešno leto je še vedno tema pogovorov v domačem stanovanju, Lora pravi, da se kolesarskim temam enostavno ne moreta izogniti. "Težko je čisto odklopiti, tudi jaz sem toliko vpeta v ta šport ... Kolesarstvo je enostavno najino življenje in tudi, če se pogovarjaš nekaj banalnega, hitro prideš do kolesarstva."

Marija Šestak je letos le dobila medaljo za SP 2007, najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec pa včeraj številne čestitke za 30. rojstni dan. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Od Pahorja ... brez selfija

Poseben dan je bil včeraj za Majo Mihalinec. V izboru za najboljšo športnico resda ni bila povsem pri vrhu (z 10 točkami je osvojila šesto mesto), zato pa je prav včeraj stopila v novo desetletje. Najhitrejša Slovenka je praznovala 30. rojstni dan. Darilo? "Sprejem pri predsedniku republike!" Ali to pomeni tudi nepogrešljiv selfi in objava na družbenem omrežju? "No, fotografirati se mi pa ni uspelo. Bi si želela v prihodnosti." Atletinja, ki je letos na svetovnem prvenstvu presenetila z 12. mestom, je uživala v prireditvi, zadnja plesna točka pa jo je že spomnila na Tokio. "Zelo se že veselim, želim popraviti izkušnjo iz Ria, ko sem prvič nastopila na olimpijskih igrah. Zdaj bo lažje, normo že imam. Rada bi dosegla še kaj več kot polfinale na 200 metrov, želim pa tudi popraviti državni rekord na 200, manjka mi še šest stotink." In kateri slovenski športnik je letos na Majo Mihelinec naredil največji vtis? "Primož Roglič. Tekmuje v športu, kjer je konkurenca neizmerna in če si najboljši ... Nimam besed."

In res je tako, brez besed so ob podvigih Rogliča, Gajserja in Garnbretove, pravljici odbojkarjev, neustrašnosti Štuhčeve, spretnosti Eve Terčelj in vragolijah Dončića letos ostali tudi – Kauzerjevi kavčarji. In zanesljivo bo tako tudi v olimpijskem letu.