Slovenke so odlično začele srečanje pred 900 gledalci v polni dvorani v Mislinji in povedle z 2:0 v nizih. Nato pa se je ustavilo. Grkinje so prevzele pobudo in izenačile na 2:2.

Slovenske odbojkarice se bodo borile za preboj v elitno zlato Evropsko ligo. Zadnja ovira je Romunija. Foto: www.alesfevzer.com

Lana Ščuka potegnila slovenski voz

Tako je odločal peti niz, v katerem so se Slovenke le zbrale in ga zanesljivo dobile s 15:6. Lana Ščuka je bila zaslužna za vse tri slovenske točke in vodstvo s 3:2, po izjemni izmenjavi pa je slovenska sprejemalka najprej zaključila en, nato pa še drug napad za 6:2. Slovenke so se izkazale z izjemno igro v obrambi, napad za menjavo igralnih polj pri 8:3 je zaključila Darja Eržen. Po bloku Saše Planinšec je Hernandez poskusil še z odmorom, a so si Slovenke priigrale vodstvo z 12:4, po asu Anje Zdovc pa slavile veliko zmago.

Finale proti Romuniji 25. in 29. junija

Slovenija je skupinski del končala z izkupičkom petih zmag in enim porazom. V finalu srebrne Evropske lige se bodo 25. in 29. junija pomerile z Romunijo. Prva tekma bo v Sloveniji.

Lana Ščuka: "Navdušena sem nad tem, da smo na koncu stopile skupaj, saj smo si na začetku priigrale res lepo prednost, a je nismo takoj izkoristile. V zadnjem nizu se je nato pokazalo, da znamo zares odigrati, in ponosna sem na dekleta."

Selektor Alessandro Chiappini je bil zadovoljen, da so se njegove varovanke v petem nizu pobrale. Foto: www.alesfevzer.com

Alessandro Chiappini, selektor Slovenije: "Tekma je bila zares težka. Začeli smo zelo dobro, igrali zelo dobro, v tretjem nizu pa so Grki spremenili način igre, začeli so igrati bolj konstantno, mi pa smo izgubili nadzor. Postali smo nervozni in nismo igrali kot prej. Ampak zelo vesel sem, da smo v petem nizu spet lahko igrali tako, kot zmoremo, in to je zelo pomembno. Dekleta so se res osredotočila na igro, uspela nam je manjša taktična sprememba. Ta rezultat je velika nagrada za našo ekipo, saj takšne izkušnje potrebujemo. Tekma je bila težka, veliko smo se naučili. Čakata nas še dve tekmi, ki nas prav tako lahko veliko naučita. In zakaj se ne bi uvrstili v Zlato ligo."

ODBOJKA (Ž)

EVROPSKA SREBRNA LIGA

6. KROG

Mislinja:

SLOVENIJA - GRČIJA

3:2 (21, 15, -20, -20, 6)

Slovenija: Mori 4, Grudina 11, Vovk 3, Janežič, Blažič, Zdovc Sporer 1, Mikl, Zatkovič 5, Ščuka 16, Sobočan 2, Eržen 21, Planinšec 10, Jerala, Žigon.

Grčija: Artakianou, Vergidou, Oikonomidou, Lamprousi 8, Konomi, Strantzali 13, Merteki 1, Vasilantonaki 24, Totsidou 6, Christodoulou 3, Kalantatze 5, Emmanouilidou 2, Iakovidou, Vlachaki 2.

ESTONIJA - PORTUGALSKA

3:2 (15, 11, -22, -16, 13)

Vrstni red: Slovenija 15, Grčija 13, Portugalska, Estonija 4 točke.