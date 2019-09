Marjan Fabjan je arhitekt uspehov slovenskega juda. Foto: www.alesfevzer.com

Trener Marjan Fabjan ne skriva, da je kolajno pričakoval, a dodaja, da bo treba za to v prihodnje vložiti še več truda: "Res sem pričakoval kolajni in glede na prikazano tukaj bi bili lahko celo dve, če bi tekmovalki malo bolj stisnili. Na tatamiju sta sicer dali vse od sebe, a očitno smo naredili malo premalo dela."

Fabjan: To bom požrl, a ne morem stalno

Celjski strokovnjak je bil neposredno po nastopih najbolj pod vtisom poraza Ane Velenšek v tretjem krogu najtežje ženske kategorije. "Za ta dvoboj lahko rečem, da je cela dvorana videla nedovoljene prijeme in udarce z roko v glavo proti Ani, in to brez kazni. Tina je bila za enake zadeve kaznovana. Saj bom požrl to, a ne morem stalno."

Polfinalni dvoboj Tine Trstenjak

Japonci bili previsoka ovira

Svoje je očitno dodalo dejstvo, da je bila tekmica iz Japonske in tekma v hramu japonskega juda, dvorani Nippon Budokan. "Japonce zelo spoštujem, tako kulturo kot navade. A sodili niso Japonci. Tujci bi radi naredili dober vtis pri občinstvu in drugih, a na ta način se sramotijo."

A prav japonske borke so bile usodne za njegove najboljše tekmovalke Tino Trstenjak, Ano Velenšek in Klaro Apotekar, pa tudi nekdanjega varovanca Adriana Gomboca. "Pripravljali smo se na Japonce, a očitno nismo vložili dovolj truda in vsega drugega, kar bi bilo treba. Zmanjkalo nam je tako malo vzdržljivosti kot taktične priprave. Seveda pa pri pripravi nisem razmišljal samo o Japonkah, saj takega žreba nisem pričakoval."

Japonci vse analizirajo

O nastopih pa je dodal: "Tina je nekatere novosti razkrila že na tekmi v Zagrebu, bila tam v dvoboju z Japonko uspešna, a očitno Japonci dobro in hitro analizirajo vse. Klara Apotekar je bila dopoldne prava, v finalnem delu pa je borbe spremenila. Morda je napaka tudi moja, ker sem ji dal preveč počitka in je šla v popoldanski del malo zaspana in raztresena. Ana pa se je borila, kot sva se dogovorila, a proti sodnikom ne morem nič."

Apotekarjeva izgubila repasaž s Kukovo

Spremembe so potrebne pri mladih

V tretji krog sta se prebila še Adrian Gomboc in Vito Dragić, številni slovenski borci pa so se poslovili že po prvem krogu. "Imamo manjšo krizo, a jo bomo v naslednjem letu zanesljivo prebrodili. Za olimpijske igre se mi zdi, da velike krize ni. Nekaj bomo morali spremeniti v mlajših kategorijah."

Lov na olimpijske kvote

S koncem svetovnega prvenstva pa se je že začelo tudi odštevanje do Tokia 2020. Za Slovence bo prva močnejša tekma nastop na grand slamu konec oktobra v Abu Dabiju. "Tekme se bomo udeležili z vsemi najboljšimi in skušali osvojiti tiste točke za olimpijske igre, ki jih potrebujemo. Točke bodo pomembne tudi za svetovno lestvico, da bodo tekmovalke med osmerico in imele prednost v žrebu," pravi Fabjan.

Medalja še pete igre zapored?

Ta bo še kako pomemben za olimpijske igre, kjer bi Fabjan lahko postavil nov mejnik v slovenskem športu in postal prvi trener, ki se z iger vrača z medaljo že petič zapored. "Jaz o tem ne razmišljam. Svoje delo bom opravil, potem pa bo, kar bo," je še povedal trener in opozoril, da počasi prihaja čas, ko se bo moral umakniti iz tekmovalnega juda.