Kapetan David Razgor je v torek podaljšal pogodbo s Celjani do leta 2022.

"Vesel sem podaljšanja, zelo hitro smo se dogovorili za vse podrobnosti in si segli v roke. Gre za priznanje, tu se počutim odlično, to je moj klub, postali smo družina in zastopati barve te je vedno najlepše. V petek nas čaka še zadnje dejanje te sezone in tudi na tem želimo pokazati, da smo najuspešnejši klub v Sloveniji, nato pa se poveseliti skupaj z navijači. Zavedamo se, da ne bo lahko, da bo tudi tekmec imel svoje načrte, a s soigralci smo odločeni, da se od sezone poslovimo z zmago."



Kapetan David Razgor je zbral 466 nastopov in dosegel 1.002 zadetka. Foto: www.alesfevzer.com

Ocvirk: Sezono želimo skleniti z zmago

S tekmo se končuje sezona vzponov in padcev, v kateri je celjski klub uresničil najpomembnejši cilj, to je osvojitev naslova državnih prvakov. To se je zgodilo z domačinom na klopi, celjskim trenerjem, ki se je kot igralec podpisal tudi pod prvi naslov Celja v samostojni Sloveniji. Kot pomočnik je izkušnje nabiral z znanimi trenerji, zdaj pa prvič samostojno vodi člansko zasedbo, ki jo je treba pripraviti še na zadnji obračun.

"Najprej moram povedati, da sem zelo vesel, da takšen borec in igralec, pravi kapetan, kot je David Razgor, ostaja z nami tudi v prihodnje. Veliko jih ne ve, ampak David že zadnji mesec nastopa z velikimi bolečinami v stopalu, a želi za ekipo narediti vse, se boriti do zadnjega, zato bo z nami tudi v petek. Takrat želimo z zmago končati sezono, ki je bila vse prej kot lahka," napoveduje trener Celjanov Tomaž Ocvirk.

Slovo od osmih igralcev, pomočnika trenerja in predsednika navijačev

Na samem zaključku se bodo Celjani poslovili od osmih igralcev in še dveh pomembnih kamenčkov v mozaiku delovanja kluba. Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Aljaž Panjtar, William Accambray, Igor Anić in Kristian Bećiri so igralci, ki bodo zamenjali sredine, poleg njih pa se bo z mesta pomočnika trenerja poslovil Stanko Anderluh, ki bo okrepil stroko mladinskega pogona, prav tako pa se z mesta predsednika navijaške skupine Florijani zaradi obveznosti poslavlja dolgoletni predsednik, Igor Šolman.

Zlatorog prva brezgotovinska dvorana

Dvorana Zlatorog bo v novi sezoni postala prva slovenska brezgotovinska dvorana. Celjani so namreč v sklopu današnjega druženja sklenili sodelovanje s partnerjem, v sodelovanju s katerim v prihajajoči sezoni pripravljajo prvo slovensko brezgotovinsko dvorano. Vsa prodajna mesta v dvorani Zlatorog bodo sprejemala brezgotovinska plačila, vse transakcije v dvorani se bodo opravljale s plačilnimi karticami oziroma klubsko kartico Klub 1946, ki je tudi uradna plačilna klubska kartica, poleg drugih plačilnih kartic, katerih imetniki se bodo veselili tudi posebnih ugodnosti.