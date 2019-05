Tekma je bila tako zgolj prestižnega značaja. Gostje so ob polčasu vodili s 14:13, nato pa so novi državni prvaki stopili na plin in preobrnili izid za zanesljivo zmago.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško proslavljajo 23. naslov državnih prvakov. Foto: www.alesfevzer.com

V domači ekipi je bil najučinkovitejši Branko Vujović s sedmimi, v gostujoči pa so Domen Tajnik, Matic Verdinek, Miha in Aleks Kavčič dosegli po pet golov.

Celjani dvignili pokal za naslov prvaka

Prevetritev v Celju: odhaja osem igralcev

V mestu ob Savinji bodo po koncu sezone morali pošteno zavihati rokave, saj bo ekipo zapustilo kar osem igralcev, nove delodajalce so si že našli Branko Vujović, Jan Jurečič, Jaka Malus, Rok Ovniček, Aljaž Panjtar, William Accambray, Igor Anić in Kristian Bećiri.

Maribor je z 28:23 zmagal v Ribnici in si zagotovil nastopanje v Pokalu EHF.

Dol in Ivančna Gorica izpadla, nova prvoligaša Slovenj Gradec in Izola

Iz prve lige sta izpadla Dol TKI Hrastnik in SVIŠ Ivančna Gorica, nova prvoligaša sta Slovenj Gradec in Butan Plin Izola.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, končnica za 1. do 6. mesto

10., zadnji krog

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - GORENJE VELENJE

30:26 (13:14)

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 7, Jurečič 2, Malus 2, Kljun, Kosec, Razgor 2 (2), Ovniček 3 (2), Marguč 2, Šarac 3, Accambray, Kodrin 2, Horžen 2, Makuc 3, Anić 2, Bećiri.

Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletovič, Haseljić, D. Tajnik 5 (2), Špelić 2, Matanović 4, Stojnić, Starc, Banfro, Drobež, Verdinek 5 (1), Grmšek, M. Kavčič 5, A. Kavčič 5.

Sedemmetrovke: 4/6; 3/5

Izključitve: 8 min; 8 min

RIKO RIBNICA - MARIBOR BRANIK

23:28 (8:17)

Vujačić 6; Velkavrh 7, Jerebie 5.

KOPER 2013 - URBANSCAPE LOKA

22:22 (11:11)

Bratkovič 5, Guček, Krečič, Sokolič 3; Gartner 6, Marinović 4.

Lestvica (za prvaka): CELJE PIVOVARNA LAŠKO 10 7 3 0 55 GORENJE VELENJE 10 7 1 2 49 RIKO RIBNICA 10 5 2 3 46 MARIBOR BRANIK 10 2 2 6 34 KOPER 2013 10 1 2 7 31 URBANSCAPE LOKA 10 2 2 6 28

LIGA NLB, končnica za 7. do 12. mesto

10., zadnji krog

TRIMO TREBNJE - KRKA

34:26 (15:12)

JERUZALEM ORMOŽ - DOBOVA

26:28 (14:15)

DOL TKI HRASTNIK - SVIŠ IVANČNA GORICA

25:29 (12:17)