Pivovarji imajo torej v nedeljo na jugovzhodu Norveške prvo zaključno žogo. Ob zmagi bi Celjani zadnjeuvrščenemu Elverumu pobegnili na sedem točk prednosti, Zagrebu, ki gostuje v Szegedu, pa verjetno na pet. To bi pred zadnjimi štirimi spomladanskimi tekmami moralo zadoščati za ubranitev šestega mesta, ki kot zadnje pelje v osmino finala.

20. oktobra so Celjani v Zlatorogu Elverum premagali z 32:25. Z drugo zmago nad norveškim prvakom bi bilo lepo oditi na zimski odmor. Foto: www.alesfevzer.com

Ocvirk: Vemo, da ne bo lahko, a gremo po dve točki

A pivovarji se s kalkulacijami ne ukvarjajo, saj se zavedajo, da morajo najprej sami opraviti svoje delo. "Naredili bomo vse, da domov prinesemo obe točki. Tekma gotovo ne bo lahka, a v tej sezoni smo že pokazali, da te težke tekme odigramo zelo dobro. Res je, da smo imeli nekaj težav s poškodbami in boleznijo, zato je zelo pomembno, da ta zadnja dva treninga opravimo v polni postavi. Verjamem, da bodo tudi tisti, ki trenutno čutijo bolečine in težave, stisnili zobe, med tekmo odmislili težave in pokazali vse, kar znajo in zmorejo. Morali bomo biti čvrsti, odgovorni, imeti vratarje na visokem nivoju, predvsem pa igrati osredotočeno, torej, da tudi če se znajdemo v kakšnem zaostanku, da ne obupamo in vztrajamo do konca, ko si vsi želimo in bomo naredili vse, da se tekma konča v našo korist," pravi trener Celjanov Tomaž Ocvirk.

Najbolj nevarna Šved Sandell in Islandec Gudjonsson

"Čaka nas ena najpomembnejših tekem v tej sezoni. V primeru zmage lahko ogromno pridobimo, zato vse misli usmerjamo vanjo. Norveška ekipa je mlada in igra zelo sproščeno, v svojih vrstah pa imajo nekaj zelo kakovostnih posameznikov, čeprav jih širša rokometna javnost še ne pozna. Gre za igralce, ki bodo v prihodnosti igrali v velikih klubih, nekateri že imajo pogodbe z njimi," je dejal kapetan Celjanov David Razgor. Foto: www.alesfevzer.com

Elverum je desetkratni norveški prvak, v Ligi prvakov pa nastopa šestič. V svojih vrstah imajo poleg Norvežanov še šest tujcev, po enega Šveda in Islandca ter štiri Dance. Njihova najbolj nevarna igralca sta tujca: Šved Lukas Sandell (desni zunanji) in Islandec Sigvaldi Bjorn Gudjonsson (desno krilo), ki sta prva strelca ekipe. Tretji pa je Norvežan Alexandre Blonz. V norveškem prvenstvu so po devetih krogih s tekmo in točko manj drugi, za Kolstadom.

Tekma v Elverumu se bo začela v nedeljo ob 19.00.

ROKOMET (M)

LIGA PRVAKOV

10. KROG, skupina A

Nedelja ob 19.00:

ELVERUM – CELJE PIVOVARNA LAŠKO

Sobota:

PICK SZEGED – ZAGREB

Nedelja:

PARIS SG – BARCELONA

FLENSBURG – AALBORG

Lestvica: BARCELONA 9 8 0 1 16 PARIS SG 9 8 0 1 16 PICK SZEGED 9 7 1 1 15 AALBORG 9 4 0 5 8 FLENSBURG 9 3 1 5 7 CELJE PIV. LAŠKO 9 3 0 6 6 ZAGREB 9 1 1 7 3 ELVERUM 9 0 1 8 1

10. KROG, skupina B

ZAPOROŽJE – PORTO 33:29 (19:16)

Sobota:

VIVE KIELCE – MEŠKOV BREST

KIEL – MONTPELLIER

Nedelja:

VARDAR – VESZPREM