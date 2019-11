Bo Celjanom v Zagrebu končno uspel veliki met? Foto: www.alesfevzer.com

Največ, kar so Celjani izvlekli v hrvaški prestolnici, je bila točka leta 2001.

Srečanje je izjemno pomembno v boju za šesto mesto v skupini, ki kot zadnje vodi v osmino finala. Celje je v troboju z Zagrebom in Elverumom v prednosti, saj je v sedmih krogih zbralo tri točke več. Nocojšnji uspeh bi jim na stežaj odprl vrata v izločilne boje.

Celjani bodo v tem letu odigrali še tri tekme. Po dvoboju v Zagrebu bodo 24. novembra gostili Pick Szeged, 1. decembra pa bodo gostovali v Elverumu. Preostala štiri srečanja bodo igrali februarja.

"Vsekakor nas v Zagrebu čaka težja tekma kot v Celju. Igrajo doma, imeli bodo podporo s tribun in do uspeha lahko pridemo s ponovitvijo predstave v obrambi, največ rezerv pa je v igri v napadu, kjer nismo izkoristili svojih priložnosti, predvsem ko smo imeli igralca več. Zmagal bo tisti, ki si bo bolj želel uspeha in imel več sreče od nasprotnika. Pričakujem tekmo gol za gol. Na prvi tekmi smo bili mi favoriti, kar se nam je kazalo v nesproščenosti v igri, zdaj morajo zmagati oni in morda je lahko prav sproščenost tisti ključ," je tekmo na klubski spletni strani napovedal vratar Klemen Ferlin.

Celjani so prvo tekmo dobili s 24:22.

LIGA PRVAKOV

8. KROG, skupina A

Četrtek ob 18.00:

ZAGREB - CELJE PIV. LAŠKO

Sobota:

BARCELONA - AALBORG

Nedelja:

PARIS SG - FLENSBURG

ELVERUM - PICK SZEGED

Lestvica: BARCELONA 7 6 0 1 12 PARIS SG 7 6 0 1 12 PICK SZEGED 7 5 1 1 11 AALBORG 7 4 0 3 8 FLENSBURG 7 3 1 3 7 CELJE PIV. LAŠKO 7 2 0 5 4 ELVERUM 7 0 1 6 1 ZAGREB 7 0 1 6 1