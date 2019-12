Sanjskih uvodnih pet minut Slovenk. Prva je zadela Polona Barič, sledila je granitna obramba, bloki in napake Srbkinj. V napadu sta se hitro razigrali prvi slovenski strelki Ana Gros in Tjaša Stanko, tako da je Slovenija povedla s 4:0.

Na zadnjih dveh tekmah z Angolo in Kubo je bila najboljša strelka Slovenije Tjaša Stanko, ki je s skupno 35 goli na turnirju trenutno kar prva strelka SP-ja 2019. Foto: www.alesfevzer.com

Tekma Slovenija - Srbija v dvorani Aqua Dome v Kumamotu se začenja ob 7. ur. Slovenke so se v deželi vzhajajočega sonca prikazale v številnih podobah. Najlepši vtis so zapustile na uvodnem dvoboju v skupini A, ko so na kolena položile sijajne Nizozemke in ene glavnih kandidatk za najvišja mesta na letošnjem svetovnem prvenstvu.

V obračunih proti Norvežankam in Angolkam so bile povsem nemočne, na četrtkovem dvoboju pa so odpor Kubank strle šele v drugi polovici tekme.

Srbija včeraj doživela polom z Nizozemsko

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja se merijo s tradicionalnimi rokometnimi tekmicami iz Srbije, ki so na letošnjem turnirju premagale Angolke z 32:25 in Kubanke s 46:27 ter izgubile proti Norvežankam s 25:28 in včeraj proti Nizozemkam s 23:36.

Po štirih odigranih tekmah v skupini A vodi Norveška z osmimi točkami, Nizozemska jih je zbrala šest, Srbija in Slovenija po štiri, Angola dve, Kuba pa je brez njih.

SP 2019 - JAPONSKA

Skupina A, 5. krog:

Danes ob 7.00:

SRBIJA – SLOVENIJA -:- (-:-)

Ob 10.00:

ANGOLA - KUBA

Ob 12.30:

NIZOZEMSKA – NORVEŠKA

Lestvica: Norveška 8, Nizozemska 6, Srbija in Slovenija po 4, Angola 2 in Kuba 0 točk.

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.