Vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) še ni določilo novega selektorja, zato je seznam oblikoval Zorman, saj se je rok Evropske rokometne zveze (EHF) iztekel v četrtek, 5. decembra.

Uroš Zorman je oblikoval seznam 28 igralcev, ki se bodo borili za nastop na evropskem prvenstvu na Švedskem. To se za Slovence začne 10. januarja z obračunom proti Poljski. Veselin Vujović (v ozadju desno) od konca novembra ni več selektor reprezentance. Fotografija je iz "srečnejših časov", ko se je reprezentanca poleti 2016 pripravljala na olimpijske igre v Riu de Janeiru. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija v skupini s Švedsko, Poljsko in Švico

Prvič v zgodovini bo na sklepnem turnirju stare celine nastopilo 24 izbranih vrst, prvenstvo pa bo na sporedu v treh državah. Slovenija bo v prvem delu tekmovanja nastopila v Göteborgu. V skupini F so še Švedska, Poljska in Švica. Po dve najboljši reprezentanci se bosta prebili v drugi del, ki bo v Malmöju.

Brez Gabra in Suholežnika

Na širšem slovenskem seznamu ni poškodovanega krožnega napadalca Mateja Gabra (Pick Szeged), manjkal bo tudi njegov kolega na tem položaju Matic Suholežnik (Dunkerque).

Novinec na seznamu Kristjan Horžen

Na seznamu so zunanji igralec Staš Skube (Vardar Skopje), po dolgem času tudi Vid Kavtičnik (Aix), Žiga Mlakar (Wisla Plock) in Gregor Potočnik (Csurgo), krilni igralec Simon Razgor (Meškov Brest), krožni napadalec Igor Žabić (Wisla Plock) ter vratar Urban Lesjak (Hannover). Edini pravi novinec na reprezentančnem seznamu je krožni napadalec Celja Kristjan Horžen.

Novi selektor naj bi bil imenovan do sredine decembra

Predsedstvo RZS-ja je na seji, ki je bila 27. novembra, soglasno sklenilo, da prekine pogodbo s selektorjem moške članske reprezentance Vujovićem, ki je bil na klopi elitne slovenske moške selekcije od maja leta 2015. Vodstvo zveze bo njegovega naslednika izbralo do sredine tega meseca. V rokometnem zakulisju krožijo številna imena, Zorman, ki je sestavil slovenski seznam za EP 2020, pa naj ne bi bil v krogu najresnejših kandidatov za prvega moža slovenske elitne izbrane vrste.

SEZNAM KANDIDATOV ZA EP NA ŠVEDSKEM

Vratarji: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover), Urh Kastelic (Göppingen) in Rok Zaponšek (Csurgo);

Krilni igralci: Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarić (Pick Szeged), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Matic Verdinek (Gorenje), Darko Cingesar (Aix) in Simon Razgor (Meškov Brest);

Zunanji igralci: Borut Mačkovšek (Veszprem), Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Sebastian Skube (Silkeborg), Gregor Potočnik (Csurgo), Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Vardar Skopje), Rok Ovniček (Nantes), Vid Kavtičnik (Aix), Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Nejc Cehte (Hannover) in Žiga Mlakar (Wisla Plock);

Krožni napadalci: Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).