Ali bo Primož Roglič v tretjem tednu Gira deležen boljše ekipne podpore v ključnih trenutkih in ostal v boju za rožnato majico vse do kronometra v Veroni? Foto: EPA

Giro 2019 je osrednji športni dogodek leta s stališča slovenskih ljubiteljev športa, smo v podkastu SOS odmev sklenili že v napovedi leta. In res 102. Dirka po Italiji ni razočarala, slovenska javnost je ob popoldnevih prilepljena na informacijske kanale ob spremljanju rožnate dirke, stres navijačev se stopnjuje. Po sanjskem uvodnem tednu je nedeljska tragikomična 15. etapa bila prava uvertura v zadnji teden, ki zdaj kar tradicionalno prinese na Giru številne preobrate.

Bidonov bi morali imeti dovolj v avtu na zalogi https://t.co/uoSR09hqu5 — Petra Mušič (@petramsc) 27. maj 2019

"Kar se je Jumbu zgodilo v nedeljo, je po eni strani smešno, a res nedopustno. Rogličev spremljevalni avtomobil bi moral biti drugi v karavani, saj je Roglič drugi v skupnem seštevku. Kar nepredstavljivo vse skupaj," je pokomentirala novinarka Petra Mušič, ki je del ekipe, ki ustvarja televizijske prenose Dirke po Franciji in slovenskega Toura na Televiziji Sloveniji.

Primorka je vzljubila kolesarstvo ravno ob prenosih in neposrednem spremljanju Gira, zaradi česar sta jo voditelja SOS odmeva Slavko Jerič in Toni Gruden povabila v omizje, kjer se je pretreslo prva dva tedna in pogledalo v zaključne etape rožnatega spektakla, ki se bliža vrhuncu.

Bilo je kar nekaj težav, a sem srečen, kako se je vse razpletlo. Uživam v prostem dnevu in optimistično stopam v zadnji teden. Vedno se dogajajo napake in zapleti, kot ekipa smo naredili v nedeljo kar nekaj napak. A smo se vsi skupaj usedli in pogovorili. Gremo dalje, zagotovo smo se iz tega nekaj naučili. Primož Roglič za Val 202

Odpoved Gavie v prid Rogliča, a še vedno je Mortirolo

Tretji rožnati torek bi moral na 16. etapi prinesti kraljevsko etapo letošnjega Gira z najvišjo točko (Cima Coppi) na slovitem prelazu Gavia, a so snežni plazovi preprečili prehod 2.612 m visokega prelaza. Ali je sprememba trase lahko voda na mlin na obtolčenega, a izredno mirnega Rogliča?

"Po prvih odzivih, tudi Stevena Kruijsvijka, ki se je na Twitterju hudomušno odzval na odpoved Gavie, bi moral biti to plus za Rogliča. Tudi za njegove pomočnike, kako naj ga varno spravijo do epskega vzpona na Mortirolo. A so Gavio nadomestili z dvema drugima krajšima vzponoma, zaradi česar ima 16. etapa vseeno 4.800 višinskih metrov. Krajši vzpon pomeni tudi več akcije, ker ne bodo vsi čakali na epski klanec na Mortirolo. Ob tem gre še za etapo po dnevu premora, ki marsikoga vrže iz ritma," Petra Mušič komentira novi profil 16. etape, s čimer se začenja peklenski zadnji teden.

Richard Carapaz je bil lani četrti na Giru, zdaj pa je po dveh etapnih zmagah in prevladi v gorah vodilni pred zadnjim tednom. Foto: EPA

Sledijo tri etape s ciljnimi vzponi, pika na i v soboto

Štiri gorske etape in za piko na i še kronometer v Veroni. Po preplezanju Mortirole sledi v sredo ciljni vzpon v Antholzu/Anterselvi, kjer bo cilj ravno na biatlonskem stadionu. Četrtek prinaša spust do Trevisa, ki pa bo dolg kar 222 km. Sledi vrnitev v Dolomite in ciljni vzpon na San Martino di Castrozza, zatem pride veliki finale.

"Teža odločitve Gira se preveša v zadnji konec tedna, kar je že kar tradicija zadnjih Girov in velikih preobratov v zadnjih dneh. Peklenska sobotna 20. etapa je zdaj postala tudi kraljevska. Z novim vrhom Gira (Cima Coppa) na znamenitem Menghenu (2.047 m), ki je sicer na začetku etape, sledi Passo Rolle, za sam konec pa prideta dva vzpona na Croce d'Aune in Monte Avena," poudarja Gruden, da bo najtežja gorska etapa na sporedu čisto na koncu na predzadnji dan tritedenske dirke.

Carapaz je bil v teh dneh res toliko boljši od vseh ostalih. Dirke še ni konec, kot vedno se odloča v zadnjem tednu. Ne obremenjujem veliko z nasprotniki, osredotočen sem nase in skušam čim bolje sam odpeljati. Nibali ima zagotovo ogromno izkušenj in uspehov ter je močan. Roglič o glavnih tekmecih.

Taktična napaka prvih dveh favoritov

V prvih gorskih etapah se je Rogla prilepil na kolo morskega psa iz Messine, kar je s pridom izkoristil novi nosilec rožnate majice. "Richard Carapaz je sicer mlad kolesar ‒ 25 let ‒ a ima prednost, da je v ekipo Movistar, ki ima zraven še Mikela Lando. Ekvadorec je v gorah naredil veliko razliko, kar 4 minute v primerjavi z Rogličem," hribolazniško dominanco novega vodilnega na Giru omenja Petra Mušič.

"Roglič in Nibali sta naredila taktično napako ‒ Italijan jo je tudi že priznal ‒ da sta ga izpustila na dveh zaporednih etapah. Carapaza ne gre podcenjevati, saj je bil lani četrti na Giru, kar se kar pozablja. V zadnjem tednu lani ni izgubljal časa, bil je drugi ob silovitem napadu kasnejšega zmagovalca Chrisa Frooma," opozarja Gruden na pred dirko preveč spregledanega Ekvadorca, ki je z Lando zamenjal vlogi v ekipi Movistar. Zdaj je Carapaz kapetan, Bask pa superoproda.

Etape zadnjega tedna Torek:

Lovere - Ponte di Legno, 194 km

Sreda:

Commezzadura - Anterselva/Antholz, 181 km

Četrtek:

Valdaora/Olang - Santa Maria di Sala,222km

Petek:

Treviso - San Martino di Castrozza, 151 km

Sobota:

Feltre - Croce d'Aune-Monte Avena, 194 km

Nedelja:

Verona, kronometer, 17 km

Landa v napad, Carapaz pa skoči proti cilju?

Movistar je ob napadih in v glavnini na gorskih vzponih imel v ospredju tudi po pet kolesarjev. Zdaj lahko najstarejša kolesarska ekipa najvišje ravni, ki bo kmalu praznovala 40. obletnico, načrtuje dvojne napade. "Pošljejo Lando v beg, ko ga Nibali, Roglič ali kdo drug od favoritov pokrije, lahko nato Carapaz spet pritisne na ciljne vzpone," prikazuje Gruden veliko taktično prednost španske ekipe. Ob tem tiho s 4. mesta preži Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), samo napad še kaj prinaša Miguelu Angelu Lopezu (Astana). Ne gre popolnoma odpisati Simona Yatesa, ki je že napadal na zadnjih etapah in bo to samo še stopnjeval.

Roglič skoraj na vsakem resnejšem vzponu ostane sam, medtem ko spredaj mrgoli modrih dresov Movistarja. Nibali pri Bahrain-Meridi nima ravno presežka pomočnikov, a zato je izmenično en dan v napad in kasneje v pomoč izrabil superpomočnika Damiana Carusa ali Domenica Pozzoviva. Foto: EPA

Izgube prvih dveh pomočnikov se ne da nadomestiti

Pri novih kolesarskih navdušencih je eden glavnih "heureka" trenutkov, ko ugotovijo, kako moštven šport je v resnici cestno kolesarstvo, kar zdaj ob precejšnji nemoči Jumbo-Visme spoznava tudi širša slovenska javnost. A imajo Nizozemci razumljivo opravičilo ‒ Primož Roglič je izgubil prva dva predvidena pomočnika: zaradi poškodbe najbolj prekaljenega Roberta Gesinka, ki je petkrat končal Grand Toure v najboljši deseterici, in zaradi bolezni na sami dirki Laurensa De Plusa, tudi Rogličevega cimra v sobi, ki je z navijanjem tempa tlakoval zmago Slovenca na letošnjih dirkah Po Emiratih in Od Tirenskega do Jadranskega morja.

"Manjko Gesinka in De Plusa je ogromen. Pomočniki so ključni za hrano, vodo, menjavo kolesa, nato za zaščito v glavnini in narekovanja ritma, ki ustreza kapetanu. Jumbu se je Roglič na en način zgodil, vprašanje, ali je bil sploh kdaj predviden, da bo prvi kapetan ekipe. Niso pripravljeni na to, a tudi ker so ubrali drugo pot, ker nimajo toliko denarja kot nekatera druga moštva. Sami razvijajo mlade kolesarje, kar pa zahteva čas," o strateški viziji Nizozemcev, ki jih je nagel vzpon Rogliča do neke mere tudi presenetil. Ob tem tudi delijo sile, saj se s Kruijswijkom kot kapetanom pripravljajo na Dirko po Franciji, pri čemer bo ob sebi imel kar nekaj močnih pomočnikov, kot sta George Bennett in Wout van Aert ter zdravi Gesink.

Mirnost, ki vliva zaupanje

"Skupaj s Tonijem sva v nedeljo v redakciji gledala in delala 15. etapo. Že pred padcem sem bil zelo črnogled, Primoževa energija mi ni dajala upov. A potem mi je ta neverjetna mirnost po koncu etape spet obrnila krivuljo," je Jerič poudaril enega glavnih adutov Rogliča ‒ mirnost, ki vliva zaupanje.

Koliko lahko Roglič nadomesti v Veroni?

Ali se lahko zgodi, da bo na koncu o zmagovalcu odločala prav zadnja, 21., etapa? Zadnja nedelja na Giru prinaša v Veroni 17-km kronometer, točno na sredini je vzpon na Torricelle (4,5 km s 4,6-odstotnim naklonom za 205 višinskih metrov). "Videli smo, kaj se je zgodilo lani na Touru. Več kot minuto bo težko nadomestiti na zadnjem kronometru," ocenjuje Petra Mušič, medtem ko Slavko Jerič dodaja: "Res bi bila živčna nedelja, če bi bili favoriti v eni sami minuti."

KRONOMETRI 1. etapa, 8,1 km 9. etapa, 34,8 km skupaj v 42,9 km 21. etapa, 17 km Primož Roglič 1. 12:54 1. 51:52 64:46 ? Vincenzo Nibali 3. 13:17 (+0:23) 4. 52:57 (+1:05) 66:14 (+1:28) ? Richard Carapaz 14. 13:41 (+0:47) 11. 53:47 (+1:55) 67:28 (+2:42) ?

Kaj zadostuje in kaj ne zadostuje? Pred zadnjim tednom Roglič zaostaja za 47 sekund za Carapazom in je hkrati točno minuto pred Nibalijem. Movistar si odkrito želi dveh minut prednosti pred Rogličem, da lahko gredo mirno v zadnjo kronometrsko etapo.



Še o Polancu, a tudi o Erženu V drugem zaporednem rožnato obarvanem podkastu se je trojica razgovorila še o Janu Polancu, ki je dva dni nosil majico vodilnega in dirka za mesto v deseterici Gira. Za najbolj vztrajne poslušalce so se v zaključku oddaje dotaknili tudi afere Aderlass ter povezave Roglič-Eržen in neprijetne povezave med vzponom slovenskega kolesarstva in visokim deležem slovenskih profesionalcev World Toura, ki so v zadnjem desetletju imeli opravka s protidopinškimi agencijami in UCI-jevimi postopki.