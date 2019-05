Motivirani 32-letni Rafael Nadal je porazil 20-letnega Stefanosa Cicipasa. Foto: EPA

Nadal se je tako Cicipasu oddolžil za poraz v polfinalu Madrida pred tednom dni. Drugi nosilec je osmega porazil po uri in 43 minutah igre. Nadal je Cicipasu dvakrat odvzel servis, in sicer v drugi igri prvega in tretji drugega, medtem ko ga sam ni izgubil niti enkrat. Končno razmerje točk je bilo 63:49 za Španca.

Đoković garal dve uri in 32 minut

Đoković je moral v večernem polfinalu precej bolj garati od Nadala. Odločilni brejk mu je uspel v šesti igri tretjega niza, ko je povedel s 4:2. Malo kasneje je na svoj servis potrdil zmago, za katero je potreboval dve uri in 32 minut. Srbu so uspeli štiri brejki, Argentincu pa dva. Končno razmerje točk je bilo 94:85.

Novak Đoković je še drugi večer zapored odigral maraton proti Argentincu. V četrtfinalu je izločil Juana Martina Del Potra, v polfinalu pa Diega Schwartzmana. Foto: EPA

Đoković lovi četrti naslov v Rimu, Nadal devetega

Đoković se bo v finalu pomeril z Nadalom, kar bo njun 54. dvoboj; Đoković jih je dobil osemindvajset, Nadal pa tri manj. Španec se bo potegoval za deveti naslov v Rimu, Srb pa za četrtega.

Diego Schwartzman in Novak Đoković pred začetkom dvoboja, njunega tretjega. Vsi trije so pripadli Đokoviću. Foto: EPA

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000

RIM

(5.207.405 evrov, pesek)

Polfinale:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - SCHWARTZMAN (ARG)

6:3, 6:7 (2), 6:3

NADAL (ŠPA/2) - CICIPAS (GRČ/8)

6:3, 6:4

MEDNARODNI TURNIR WTA PREMIER 5

RIM

3.452.538 dolarjev, pesek)

Polfinale, sobota:

KONTA (VB) - BERTENS (NIZ/6)

5:7, 7:5, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/4) - SAKKARI (GRČ)

6:4, 6:4