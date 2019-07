S sinom Stefanom se je Đoković sprehodil od osrednjega igrišča po stopnicah do znamenitega balkona, kjer šampiona tradicionalno pozdravi množica navijačev, ki je ostala brez (pošastno drage) vstopnice za finale. Foto: Reuters

32-letni Srb ima zdaj že 16 naslovov na turnirjih velike četverice. V zadnjem letu je osvojil kar štiri, toliko pa jih še potrebuje do rekorda Federerja. Tudi Rafael Nadal seveda še ni rekel zadnje besede, ima 18 prestižnih lovorik.

37-letni Švicar je pred enajstimi leti doživel boleč poraz v finalu najprestižnejšega turnirja na svetu proti Rafaelu Nadalu. Španec je bil boljši z 9:7 v odločilnem nizu po štirih urah in 48 minutah. V nedeljo je zapravil dve zaključni žogi, finale pa je trajal še devet minut dlje. Veliki šampion je izgubil dve teniški klasiki v svoji "dnevni sobi".

Đoković slabši v 12 izmed 13 statističnih kategorijah

Skoraj v vseh statistikah je bil Švicar boljši, osvojil je kar 14 točk več (218:204). Đoković je naredil le manj neizsiljenih napak (52:62), v vseh ostalih 12 statističnih postavkah pa je bil slabši. Pri odločilnih točkah je bil izjemen. Najboljši tenis je prikazal v vseh treh podaljšanih igrah. Dobil je tudi prvi "tie-break" odločilnega niza v zgodovini Wimbledona.

Mnogi so prepričani, da bi lahko odigrali podaljšano igro že pri izidu 6:6, zagovorniki tradicionalnih pravil pa imajo precej raje odločilni niz na dve igri razlike, ki je zdaj mogoč le še na Roland Garrosu. Vsi štirje grand slami imajo različna pravila v odločilnem nizu in pametno bi jih bilo poenotiti.

Vojvodinja Cambriška je predala najprejstižnejši teniški pokal Đokoviću. Kate Middleton je velika teniška navdušenka. Ogledala si je številne obračune v zadnjih dveh tednih, v soboto je poleg ženskega finala spremljala tudi finale moških dvojic, ki je trajal skoraj pet ur. Foto: Reuters

V odločilnih trenutkih ni poklonil nobene točke

Đoković je že petkrat zapored premagal Federerja na turnirjih za grand slam, zadnjič je izgubil v polfinalu Wimbledona pred sedmimi leti. Dve zaključni žogi je proti Švicarju rešil v New Yorku leta 2010 in tudi 2011. Obakrat sta se pomerila v polfinalu.

"Ko sem se znašel v izgubljenem položaju, sem skušal na vsak način spraviti žogo v igrišče. Nisem želel z neizsiljeno napako pokloniti zmage. Najprej je zgrešil forhend, nato sem hitro videl, da bo prišel k mreži takoj po prvem servisu," je pojasnil petkratni zmagovalec Wimbledona, ki je v zadnjem letu razred zase.

Razveselil se je podaljšane igre pri 12:12

V odločilnem nizu je zapravil vodstvo s 4:2. V 16. igri je rešil dve zaključni žogi, nato pa pri izidu 11:11 še dve priložnosti za brejk.

"Dobil sem že dve podaljšani igri in vedel sem, da se moram izvleči še v tretjo pri 12:12. Novo pravilo mi je zelo ustrezalo, saj večino obračuna nisem igral na najvišji ravni. Vseskozi je Roger narekoval ritem igre, skušal sem se braniti, kar ni značilno zame. Servis mi sploh ni stekel, on pa je serviral sijajno. Tudi na njegov drugi servis sem imel težave. Lahko bi igral precej bolje, vsekakor pa sem bil psihično na visoki ravni v težkih trenutkih," je razmišljal Nole.

Proti Nadalu v Melbournu še bolj izčrpan

Srb je pravi mojster v maratonskih finalnih obračunih. Januarja 2012 je v Melbournu odigral najdaljši finale turnirjev za grand slam proti Nadalu. Epski dvoboj se je končal po petih urah in 53 minutah: "Leta 2012 sem odigral še daljši finale. Leta 2012 v Melbournu proti Nadalu sem bil še precej bolj izčrpan. Psihično je bil tokratni finale najtežji zame."

Boris Becker je bil trener Đokovića v letih 2014 in 2015, ko je v finalu obakrat ugnal Federerja. Nemec je komentiral finalni obračun za televizijsko postajo BBC, po koncu podelitve pa je seveda čestital Srbu. Foto: Reuters

Pričakoval, da bo večina gledalcev na strani Švicarja

Velika večina gledalcev je bila na strani Federerja. Vsako njegovo točko so pozdravili z glasnim aplavzom. Ko je imel dve zaključni žogi, so bili gledlaci na koncu sedežev. Skakali so v zrak in pripravili nogometno vzdušje.

Upa, da bo tudi pri 37 letih na tako visokem nivoju

"Ko so gledalci kričali "Roger", sem slišal "Novak". Sliši se smešno, vendar je res tako. Vzdušje je bilo naelektreno, gledalci so se še posebej vživeli v dvoboj, ko je bilo najbolj izenačeno. Seveda sem se zavedal, da bo večina navijala za Rogerja. V glavi sem preigral vse možne scenarije že pred finalom. Če imaš tako podporo navijačev, dobiš dodatno energijo. V nasprotnem primeru jo moraš potegniti iz sebe."

Po dveh kriznih letih je Đoković na vrhuincu moči: "Za take obračune živim. Vsaka minuta treninga se izplača na takem dvoboju. Moraš biti pripravljen za tako naporen obračun z enim izmed najboljših vseh časov. Upam, da bom lahko do 37. leta igral na takem nivoju, kot je to uspelo Federerju."

Ni le tenisač, ampak tudi oče in mož

Zadnji grand slam sezone se v New Yorku začenja 26. avgusta, Đoković pa bo branil naslov. Naslednje leto se lahko že dvigne na večni lestvici.

"Federer in Nadal sta postavila zgodovinske mejnike. Zaradi njunih dosežkov sem še vedno v tem športu. Zelo sem motiviran, da jih skušam ujeti in tudi prehiteti. Težko je napovedati, če mi bo uspelo. Leta zagotovo niso ovira. Ni vse odvisno od mene, ampak od okoliščin v življenju. Nisem le teniški igralec, ampak tudi oče in mož. Nihče me ne sili k igranju tenisa. Igram ga, ker me zares veseli in celotna družina mi daje podporo," je še dodal najboljši srbski športnik.

Đoković še tretjič v finalu Wimbledona ugnal Federerja

Federer: En udarec mi je zmanjkal do naslova

Federer je bil zelo razočaran. V petek je po zmagi nad Nadalom kar žarel od zadovoljstva na novinarski konferenci, tokrat pa je bil precej na tleh. Vseeno je četrt ure odgovarjal na številna vprašanja v štirih jezikih.

V prvem nizu je zapravil vodstvo s 5:3 v podaljšani igri, v tretjem nizu je imel v deseti igri na servis Srba priložnost za vodstvo z 2:1, največjo priložnost pa je zapravil v 16. igri odločilnega niza. Serviral je za deveti naslov na Church Roadu in povedel s 40/15 z dvema zaporednima asoma. Prvo zaključno žogo je zapravil s forhend diagonalo, drugo pa s prehitrim prihodom na mrežo po prvem servisu.

"En udarec mi je zmanjkal do naslova. Tudi pri 8:8 sem bil še vedno v igri. Zelo grenak priokus ostaja, saj sem zapravil priložnosti za zmago. Zelo težko je premagati Novaka, saj v odločilnih trenutkih ne naredi nobene neizsiljene napake," je pojasnil Švicar, ki bo 8. avgusta praznoval 38. rojstni dan.

Federer je bil na novinarski konferenci zelo razočaran. Po glavi se mu je seveda odvijala predvsem 16. igra odločilnega niza, ko je imel eno roko že na pokalu ... Foto: Reuters

Izpustil zares veliko priložnost

"Izpustil sem zares veliko priložnost za naslov. Kar ne morem verjeti! Vse skupaj je zelo podobno finalu iz leta 2008, ko sem prav tako igral zelo dobro, a sem vseeno izgubil. Seveda je vsak finalni poraz grenak. Nikakor nisem depresiven po takih porazih, saj kmalu pridejo novi izzivi. Poraz z 2:6, 2:6 in 2:6 verjetno ne bi bilo lažje preboleti," se je spomnil poraza proti Nadalu 6. juliju 2008 s 7:9 v petem nizu.

"Finale pred enajstimi leti z Nadalom se je zavleklo zaradi dežja, konec je bilo tik pred temo. Tokrat je bil to normalen obračun, vsekakor pa sta oba fionačlna obračuna imela epske trenutke. Edina podobnost iz teh dverh finalov, ki jo trenutno vidim, je, da sem bil obakrat poraženec," se je pošalil Federer.

Ne more imeti vseh rekordov

Pred desetimi leti je dobil napet finale Wimbledona proti Andyju Roddicku s 16:14 v odločilnem nizu. To je bil njegov 15. naslov na turnirjih za grand slam. V zadnjih desetletju je torej dodal še pet prestižnih lovorik.

"Zame je bilo zelo pomembno, ko sem prehitel Samprasa na večni lestvici grand slamov, a nisem igral tenisa le zaradi tega. Zdaj moram iskati motivacijo drugje. Vedno je nekaj posebnega igrati v finalu Wimbledona pred polnimi tribunami. Ne morem imeti vseh rekordov in morda bo tudi kdo osvojil več grand slamov," je razlagal osemkratni zmagovalec Wimbledona, ki je tri izmed štirih finalnih porazov doživel prav proti Đokoviću.

Federerjeva žena Mirka je bila zelo nervozna, še veliko bolj kot v polfinalu proti Nadalu. Po koncu obračuna so na tribuno prišli tudi otroci. Desetletni Myla Rose ‌in Charlene Riva sta se zelo dobro zavedali, da je oče izgubil pomemben obračun, petletna sinova Leo in Lenny sta bila malce manj razočarana. Foto: Reuters

Izpustil bo Montreal, vrača se v Cincinnatiju

Tudi letos je zelo previdno načrtoval koledar. Igral je tudi na pesku. Na ameriški turneji na trdi podlagi še ne bo zaigral kmalu. Vzel si bo nekaj odmora do 12. avgusta, ko je na spored masters v Cincinnatiju.

"Zelo pametna odločitev je bila, da sem igral na pesku, saj sem odigral veliko dvobojev in ritem je bil pravi. Zmagal sem v Halleju in prišel sem v Wimbledon pripravljen. Odločil sem se, da ne bom igral v Montrealu, vrnil se bom v Cincinnatiju," je zaključil švicarski veteran, ki se ni uspel izenačiti z Martino Navratilovo pri devetih lovorikah na sveti travi.

Vladavini trojice ni videti konca ...

Že tri leta najboljši trije tenisači v zgodovini ostalim niso prepustili niti enega grand slama. Stan Wawrinka je leta 2016 zmagal v New Yorku, v zadnjih sezonah pa ima številne težave s poškodbami. Tudi Andy Murray in Juan Martin del Potro imata preveč poškodb, veliko vprašanje je, če bosta lahko nadaljevala na najvišjem nivoju, mladi upi pa so na Church Roadu popolnoma pogoreli. Alexander Zverev in Stefanos Cicipas sta izpadla že prvi dan turnirja.