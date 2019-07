Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je predala pokal zmagovalcu Lajoviću. Foto: ATP Umag 2019

29-letni Srb je aprila blestel na mastersu v Monte Carlu, kjer je izgubil šele v finalu proti Fabiu Fogniniju. V Umagu je prejšnji teden oddal le niz. Izgubil ga je seveda v najboljšem obračunu celotnega turnirja proti Bedenetu, ki je trajal kar dve uri in 32 minut.

Bedene zapravil veliko priložnost za turnirsko zmago

Najboljši slovenski igralec se je v odločilnem nizu težko gibal, saj se mu je spodnje perilo zarezalo v kožo. Tudi po koncu dvoboja je šepal in že v petek zvečer napovedal, da je Lajović favorit turnirja. Bedene, ki je izgubil tri finalne obračune na turnirjih ATP, je vsekakor sposoben dobiti turnir serije 250 že zelo kmalu.

Balazs rešil sedem zaključnih žog in se prebil do finala

Finalni obračun v nedeljo zvečer ni navdušil. Senzacionalni finalist Attila Balazs je povedel s 5:3 in serviral za zmago v prvem nizu, nato pa je Lajović nanizal štiri igre zapored in prevzel pobudo. 30-letni Madžar, ki je bil na lestvici ATP šele na 207. mestu in se je na turnir uvrstil prek kvalifikacij, je presegel vsa pričakovanja. V uvodnem krogu je proti Hrvatu Viktorju Galoviću rešil kar sedem zaključnih žog. Z zanesljivo igro z osnovne črte je čakal in tudi dočakal številne napake tekmecev. V finalu je Srb v ključnih trenutkih odigral odločno, zadel nekaj močnih forhendov, predvsem pa ni poklanjal točk Balaszu.

Attila Balazs je bil glavno presenečenje letošnjega turnirja. Foto: ATP Umag 2019

Lajović že na 26. mestu lestvice ATP

"V finalu je bil ključen zaključek uvodnega niza. Ko je serviral za niz, sem odigral čvrsteje. Nikakor nisem želel poklanjati točk, kot sem to počel v prvih osmih igrah. Uspel mi je preobrat. Po osvojenem prvem nizu sem končno prikazal pravo igro. Hitro sem imel brejk prednosti, a se mu je uspelo vrniti, ker sem bil malce preveč nervozen, saj je to le finale. V drugem nizu sem opazil, da je res utrujen, saj je poklonil kar nekaj točk. Veliko je krajšal točke," je razlagal Lajovič, ki se je zavihtel na 26. mesto lestvice ATP, kar je njegova uvrstitev kariere. Na današnji lestvici je pridobil deset mest.

Želel je srbski finale z Đerejem

"Balasz je res neugoden tekmec. Dvakrat se je rešil v podaljšani igri odločilnega niza. Ne pokloni ti veliko točk. Gledal sem tudi obračun proti mojemu prijatelju Laslu Đereju v polfinalu. Prepričan sem bil, da moja orožja lahko delujejo proti njemu. Želel sem si, da bi v Umagu odigrala srbski derbi z Đerejem v finalu," je pojasnil Lajović in dodal, da bo ta pokal našel prav posebno mesto v njegovem domu.

Nikoli ni prepozno za prvi naslov

"To prvo lovoriko sem res dolgo čakal. Občutek je res neverjeten. Kar nekaj časa bo potrebno, da bom strnil vse misli. Takoj grem v Gstaad in nimam časa za razmislek o vsem skupaj. Res dolgo že igram tenis, šele zdaj pa sem osvojil prvi turnir ATP. Nikoli ni prepozno. Trenutno igram najboljši tenis v karieri," je povedal Srb, ki v Umagu ni bival v hotelu, ampak v apartmaju s sorodniki in prijatelji. Zelo je bil sproščen in to mu je pomagalo.

Finalni poraz proti Fogniniju v Monte Carlu je bil poučen: "Zelo mi je pomagalo, da sem že igral finale v Monte Carlu. Bil sem precej samozavestnejši. Nisem podlegel pritisku finala."

Z veseljem bi zamenjal pokale z Đokovićem

Novak Đoković je na začetku kariere igral v finalu Umaga. Leta 2006 se je v finalu srečal s Stanom Wawrinko. Švicar je osvojil turnir po predaji Beograjčana zaradi težav z dihanjem v podaljšani igri prvega niza.

"Nole res ni zmagal v Umagu. Zdaj lahko zamenjava. Z veseljem vzamem pokal iz Wimbledona. Skupaj imava zdaj res 16 grand slamov," se je pošalil sproščeni Lajović, ki je blestel tudi na novinarski konferenci.

Organizatorji so z veličastnim ognjemetom sklenili jubilejni turnir. Foto: ATP Umag 2019

Fognini in Čorić sta bila na vsakem plakatu ...

Turneja ATP se je začela leta 1990 in Umag je eden redkih turnirjev, ki je ves čas v koledarju. Tudi letos so bile tribune polne, na večernih obračunih so bili le redki sedeži nezasedeni. Velik udarec za direktorja turnirja Lawrencea Frankopana je bil izpad obeh glavnih atrakcij. Fabio Fognini (prvi nosilec se je 37 minut mučil z rojakom Stefanom Travaglio in nato predal zaradi poškodbe tetive) in Borna Ćorić sta izpadla v prvem nastopu, bila pa sta na vsakem velikem plakatu v Istri.

Leta 2020 turnir v zelo neugodnem olimpijskem terminu

Prihodnje leto so na sporedu olimpijske igre in največjo ceno bo plačal prav Umag, ki ne bo na sporedu v terminu takoj po Wimbledonu. Turnir serije 500 v Hamburgu so premaknili za en teden, med 20. in 26. julijem 2020 pa bodo na vrsti turnirji v Umagu, Gstaadu in Los Cabosu. 25. julija se v Tokiu začenja olimpijski turnir in 64 najboljših igralcev sveta bo seveda želelo igrati v japonski prestolnici. Tudi Fognini, Ćorić, Bedene in Lajović želijo igrati na olimpijskih igrah.

Pod uspešno zgodovino turnirja je podpisan prvi direktor Slavko Rasberger, ki je prejel posebno priznanje za zasluge. 20 let je živel za turnir, vse leto je sklepal poznanstva in pripeljal številne ase v Umag. V zadnjih letih je preveč v ospredju zabavni program (večina gostov pride v teniški kompleks šele okoli polnoči, ko se dvoboji končajo in se začenjajo koncerti), pa tudi kulinarika in degustacija vin.