Rusija po drami izločila Srbijo

Rubljov in Hačanov ubranila tri zaključne žoge

Madrid - MMC RTV SLO

Andrej Rubljov in Karen Hačanov se veselita napredovanja v polfinale. Foto: Reuters

Teniška reprezentanca Rusije je v četrtfinalu Davisovega pokala v Madridu z 2:1 premagala Srbijo. V odločilnem dvoboju dvojic sta Andrej Rubljov in Karen Hačanov s 6:4, 4:6, in 7:6 (8) stral Novaka Đokovića in Viktorja Troickega.