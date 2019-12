Tretja tekma sezone in tretjič izpad v četrtfinalu. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi v težkih razmerah na kratki progi v Montafonu se Flisarju ni izšlo po željah. Znova je v osmini finala pokazal zelo dobro pripravljenost in bil najhitrejši v svoji skupini. V četrtfinalu se je ponovila zgodba iz Val Thorensa, Flisar je malenkost zamudil na startu, nato pa na kratki progi ni mogel prehiteti svojih nasprotnikov. V četrtfinalu je tako zasedel četrto mesto v svoji skupini, naprej pa sta se uvrstila Florian Wilmsmann iz Nemčije in Adam Kappacher iz Avstrije. Flisar je na koncu zasedel 14. mesto.

"Osmina finala spet zelo dobro, potem pa ponovno četrtfinale ... Ponovno malenkost slabši štart in do konca nisem mogel več prehiteti nikogar. Vmes me je še Kappacher zaprl in porinil v vrata, tako da ni šlo mimo. Tudi drugače je bilo danes vse skupaj zelo slabo. Padal je sneg, proga je bila dolga le 35 sekund in vse skupaj je bilo videti, kot da smo šolarji – ni bilo podobno pravemu smučarskemu krosu," je bil razočaran Flisar, ki se zaveda, da je sposoben doseči več.

Prvič v sezoni je zmagal Švicar Ryan Regez, ki je v finalu premagal dva Kanadčana. Drugi je bil Kristofor Mahler, tretji pa Brady Leman.