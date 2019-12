Tekmo bo odprl Žan Kranjec, ki bil na ledeniškem uvodu v Söldnu tretji. V Beaver Creeku še nima omembe vrednega dosežka, najboljši je bil pred dvema letoma, 14.

Nastopil bo tudi Štefan Hadalin, ki se bo v finale (ob 20.45) poskušal prebiti s štartno številko 58.

Štartna lista 1 Ž. KRANJEC SLO 2 M. FAIVRE FRA 3 A. PINTARAULT FRA 4 L. MEILLARD ŠVI 5 T. FORD ZDA 6 H. KRISTOFFERSEN NOR 7 M. ODERMATT ŠVI 8 M. OLSSON ŠVE 9 S. LUITZ NEM 10 L. NESTVOLD HAUGEN NOR 11 V. MUFFAT JEANDET FRA 12 J. MURISIER ŠVI 13 T. LIGETY ZDA 14 R. WINDINGSTAD NOR 15 L. DE ALIPRANDINI ITA ... 58 Š. HADALIN SLO