Ema Klinec se je po težki poškodbi znova uspešno vrnila med svetovno elito. Foto: EPA

Povratnica po poškodbi Ema Klinec je na obeh tekmah v Lillehammerju končala tik pod odrom za zmagovalke. Četrta je trenutno tudi v skupnem seštevku, v katerem vodi zmagovalka obeh preizkušenj na norveški olimpijski napravi Maren Lundby. Dobro pripravljenost je Klinčeva potrdila tudi v petek v Nemčiji, kjer je s skokom, dolgim kar 140,0 m, dobila drugi trening, na preostalih dveh pa je bila tretja in četrta.

Ker je na štartu le 40 tekmovalk, kvalifikacij niso izpeljali, ampak so se vse uvrstile na tekmo. Nastopilo bo šest Slovenk. Glavni trener Zoran Zupančič se je odločil, da bo Majo Vtič po Lillehammerju zamenjala Katra Komar. Poleg Klinčeve in Komarjeve bodo nastopile še lani najboljša Slovenka Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Jerneja Brecl.

