Dorothea Wierer je z zmago odprla novo sezono svetovnega pokala. Foto: EPA

V sredo so se na posamični tekmi pomerili biatlonci. V ospredju so bili Francozi na čelu z Martinom Fourcadom, v slovenskem taboru pa so razočarali. Tokrat Slovenijo zastopajo Polona Klemenčič, Lea Einfalt in Nika Vindišar.

Biatlonke so se letos pomerile že v šprintu, ki ga je v nedeljo dobila Italijanka Dorothea Wierer, aktualna zmagovalka svetovnega pokala. V Östersundu konec tedna sledita še obe štafetni preizkušnji.

Posamično preizkušnjo biatlonk lahko v neposrednem prenosu spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.