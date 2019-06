Li Kašing se je lani upokojil v starosti 89 let. Foto: EPA

Fundacija Li Kašing bo za financiranje izobraževanja namenila sto milijonov juanov (12,5 milijona evrov) letno. "Upamo, da bomo olajšali finančno breme za družine in spodbudili doseganje osebnih interesov in nadaljnje učenje za pripravo diplomantov na izzive vse kompleksnejšega svetovnega gospodarstva," so zapisali v izjavi.

Li Kašing je po oceni revije Forbes z dobrimi 27 milijardami evrov 23. najbogatejši Zemljan. Gre za enega prvih hongkonških mogotcev, ki so investirali v celinsko Kitajsko.

Pri 12 letih je z družino iz celinske Kitajske prebegnil v Hongkong, kjer si je denar začel služiti s pometanjem tal v tovarni. Pri 22 letih je s prihranki in pomočjo sorodnikov ustanovil svoje prvo podjetje, ki je izdelovalo plastične rože.

V sedemdesetih letih je po nizki ceni nakupoval izpraznjene nepremičnine na Kitajskem, ki so jih za sabo zapustili politični begunci na poti v Hongkong. Li je po poročanju Forbesa verjel, da bo politične krize nekoč konec in bo vrednost stanovanj znova narasla.

90-letnik je lani sestopil z vodstva dveh družinskih holdingov, vpletenih v področja maloprodajne trgovine, telekomunikacij in energetike, in vodenje predal svojemu sinu Victorju Liju.

Leta 2000 mu je Združeno kraljestvo podelilo viteški naziv. Zaradi poslovnih in investicijskih uspehov se ga je prijel vzdevek Superman.

Ameriški poslovnež bo študentom odplačal posojila

Pretekli mesec je podobno potezo napravil ameriški poslovnež Robert F. Smith, ki je obljubil plačilo študentskih posojil za 400 študentov univerzi v Atlanti, katerih vrednost se ocenjuje na 40 milijonov dolarjev (dobrih 35,5 milijona evrov).