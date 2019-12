Policija je na glavni promenadi protestike razgnala s solzivcem. Foto: Reuters

Več tisoč v črno oblečenih protestnikov, nekateri med njimi so nosili Božičkove kape in jelenje rogovje, je napolnilo glavno ulico v četrti in zablokiralo promet pred nakupovalnimi središči in bližnjimi elitnimi hoteli v predelu Tsim Sha Tsui, kjer so si družine z otroki ogledovale božične luči.

Ob močno okrepljeni policijski prisotnosti je več deset protestnikov postavilo barikade in iz ceste izkopalo granitne kocke. Nekateri so proti policistom metali tudi molotovke in druge predmete.

Policija je sporočila, da bodo "uporabili minimalno silo za učinkovito razpršitev izgrednikov". Nato so posredovali s solzivcem, na tleh pa so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP našli tudi ostanke gumijastih nabojev.

Protestniki v nakupovalnih središčih "širijo svoje sporočilo"

Do spopadov med policijo in protestiki je prišlo tudi znotraj nakupovalnih središč. Foto: Reuters

Spontani protesti so se zgodili tudi v več nakupovalnih centrih, v katerih so ljudje vzklikali protivladne slogane. "Veliko ljudi nakupuje tukaj, zato je to dobra priložnost, da razširimo svoje sporočilo in ljudem povemo, za kaj se borimo," je za Reuters dejal 18-letni Ken. "Borimo se za svobodo, borimo se za prihodnost," je še dodal.

Okoli sto protestnikov je v enem izmed nakupovalnih središč razbilo stekla kavarne Starbucks in jo popisali z grafiti.

Mestne oblasti so v času protestov zaprle dve postaji podzemne železnice. Protestniki so poškodovali zgradbo banke HSBC v neposredni bližini postaje Mong Kok.

Hongkong že dobre pol leta pretresajo protesti, na katerih prebivalci zahtevajo več demokratičnih svoboščin, med drugim splošno volilno pravico in preiskavo ravnanja policije med protesti. Policija je od zaostritve protestov sredi junija aretirala že 6.000 ljudi, dobršen del med protestniškim zasedanjem politehniške univerze.

Prebivalci nekdanje britanske kolonije, ki je od leta 1997 znova del Kitajske, v skladu z načelom "ena država, dva sistema" uživajo pravice in svoboščine, kakršnih na celinskem Kitajskem ne poznajo. Protestniki menijo, da te pravice ob vse večjem vmešavanju Pekinga v hongkonške zadeve počasi izginjajo.

Carrie Lam želi srečen božič

Voditeljica Carrie Lam, ki ne pristaja na zahteve protestnikom, zaradi česar nekateri protestniki zahtevajo tudi njen odhod, je v videoposnetku na Facebooku Hongkonžanov zaželela "srečen in varen božič".

Hongkonška vlada je dobila bolečo zaušnico na novembrskih volitvah članov okrožnih svetov, po katerih je prodemokratični tabor prevzel nadzor v 17 od 18 okrožnih svetov. Prej so bili vsi v rokah strank, ki so naklonjene Pekingu.

Fronta za človekove pravice, ki organizira največje shode v Hongkongu, je sporočila, da je naslednji množični shod načrtovan za 31. december.