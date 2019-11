Papež je odločno nastopil proti jedrskemu orožju. Foto: Reuters

V mestu so ZDA z jedrsko bombo 9. avgusta leta 1945 v trenutku ubile 27.000 ljudi, skupno pa 74.000. Obisk Japonske je Frančišek posvetil predvsem mirovništvu in pozivu k jedrski razorožitvi, je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec.

Po papeževem mnenju posest jedrskega orožja ni pravi odgovor za tistega, ki si želi miru, naš svet pa poganja sprevržena dihotomija, po kateri želimo ohranjati stabilnost, mir in občutek varnosti z uporabo zastraševanja in nezaupanja.

Mednarodno stabilnost in mir je nemogoče zagotoviti z vzbujanjem strahu pred popolnim uničenjem sveta, opozarja papež.

Na Japonskem je manj kot pol milijona katoličanov. Foto: Reuters

"Prepričan sem, da je svet brez jedrskega orožja mogoč in potreben, zato naj politični vodje ne pozabijo, da nas to orožje ne more zaščititi pred nevarnostmi. K srcu si moramo vzeti katastrofalni vpliv, ki ga ima njegov razvoj tako na človeka kot na okolje. Zato se moramo upreti vzdušju strahu, nezaupanja in sovraštva, ki ga razpihujejo jedrske doktrine," je poudaril papež, ki obžaluje razdrtje mednarodnih sporazumov o neširjenju jedrskega orožja.

V Nagasakiju se je tudi poklonil šestindvajsetim tamkajšnjim mučencem. Sveti Frančišek Ksaverij je Japonsko kot prvi katoliški misijonar obiskal leta 1549, pol stoletja pozneje pa se je s križanjem jezuita svetega Pavla Mikija in njegovih tovarišev začela dvestoletna gonja proti katoličanom.

V tem obdobju se je katolicizem na Japonskem ohranil celo brez duhovnikov, papež pa je mučence iz Nagasakija danes postavil drugim katoličanom za zgled. V 127-milijonski državi je katoličanov sicer manj kot pol milijona.

Po Nagasakiju bo papež obiskal še Hirošimo.